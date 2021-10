Foggia – Messina: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Foggia – Messina del 3 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 6° giornata del Girone C di Serie C 2021/2022

FOGGIA – Domenica 3 ottobre, alle ore 17.30, allo Stadio “Pino Zaccheria”, si giocherà Foggia – Messina, match valido per la settima giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 0-3 contro la Fidelis Andria e in classifica sono ottavi, a pari merito con il Palermo, con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Gli ospiti nel turno precedente hanno perso in casa per 0-2 contro il Bari e sono tredicesimi a quota 5 con un percorso di una partita vinta, 2 pareggiate e 3 perse. Il grande ex di partita sarà Zeman, oggi, tecnico del Foggia, che ha allenato la squadra siciliana nella stagione 1998/89. Sono i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 12 affermazioni del Foggia, 4 pareggi e 5 successi del Messina; l’ultimo incrocio risale a soltanto quindici giorni fa, in oppa Italia, quando a imporsi furono i rossoneri. A dirigere il match sarà Michele Di Cairano di Ariano irpino, coadiuvato dagli assistenti Alex Cavallina di Parma e Nicola Tinello di Rovigo gli assistenti. Quarto ufficiale Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI FOGGIA – Zeman potrebbe mandare in campo la squadra con il consueto modulo 4-3-3 con Alastra in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Girasole-Sciacca e ai lati da Garattoni e Nicoletti. A centrocampo Rocca, Gallo e Petermann. Tridente offensivo composto da Merola, Ferrante e Curcio.

QUI MESSINA – Sullo opta per il 4-3-1-2. In porta Lewandowski, davanti a lui Morelli, Fantoni Carillo e Sarzi. A centrocampo Fofana e Damian; sulle corsie Ruso e Catania. Davanti Milinkovic e Vukusic.

Le probabili formazioni di Foggia – Messina

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Girasole, Sciacca, Nicoletti; Petermann, Gallo, Rocca; Merola, Ferrante, Curcio. Allenatore: Zeman

MESSINA (4-4-1-1): Lewandowski; Morelli, Fantoni, Carillo, Sarzi Puttini; Russo, Fofana, Damian, Catania; Milinkovic; Vukusic. Allenatore: Sullo

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Foggia – Messina verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky Sport (canae 253 Satellite, 484 Digitale terrestre).