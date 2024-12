PESCARA – Sabato 14 dicembre 2024, alle ore 19.45, all’Avicor Molise Stadium di Campobasso, il Campobasso affronterà il Pescara nella gara valida per la diciannovesima giornata del girone B di Serie C 2024-2025.

Il Campobasso viene dalla sconfitta esterno per 2-1 contro il Perugia ed é nono a quota 24. Il suo percorso racconta di sei partite vinte, e altrettante pareggiate e perse, diciannove reti realizzate e sedici incassate. In Molise arriva la capolista Pescara, reduce dall’inaspettato stop casalingo contro la Legnago Salus. É in testa alla classifica, a pari merito con la Ternana, con 39 punti che sono il frutto di dodici vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, venticinque gol fatti e tredici subiti.

Nelle ultime cinque sfide il Campobasso ha raccolto due punti, il Pescara sette. Non ci sono precedenti tra le due compagini, Per questa volta sfida inedita il Delfino viene dato favorito, con il segno “2” quotato mediamente 2.05.

RISULTATO FINALE: CAMPOBASSO-PESCARA 2-2

SECONDO TEMPO

52' è finita! Pareggio in extremis del Campobasso con l'uomo in meno e doccia fredda per il Pescara che sembrava aver messo in ghiaccio il match con la doppietta di Merola. Domani scontro diretto tra Entella e Ternana che sogna il sorpasso e che nel prossimo turno se la vedrà proprio con il Pescara. Per ora è tutto alla prossima

49' DI NARDO!! PAREGGIO DEL CAMPOBASSO! Grande spunto in mezzo a tre avversari di Baldassin che in area offre intelligentemente un assisto al compagno, piazzato con il destro sotto l'incrocio dei pali con leggere deviazione di Mulè e niente da fare per Plizzari

46' fallo intenzionale da dietro di Bennassai su Valzania e ROSSO DIRETTO! Campobasso in 10!

44' assegnati 5 minuti di recupero

38' Valzania appoggia al limite per Tunjov che impegna in tuffo con un rasoterra Forte!

37' punizione preziosa conquistata da Tunjov sulla sinistra d'attacco. Punizione calciata direttamente verso la porta sul primo palo dove è attento Forte

34' Baldini inserisce Tunjov per Bentivegna

32' opposizione con il corpo di Valzania. Punizione dai 25 metri concessa agli avversari. Destro basso di Di Nardo e palla sporcata sul fondo dalla difesa

31' Forte prova in area da posizione defilata, palla larga

28' nel Pescara c'è Meazzi per Dagasso

28' bel diagonale dal limite di Di Stefano con il destro e palla che sfiora il palo alla destra di Plizzari sulla traiettoria!

25' in campo Bosisio per Morelli e Di Stefano per D'Angelo

24' incredibile palla gol per il Campobasso! Conclusione ravvicinata di D'Angelo respinta da ottimo riflesso di Plizzari quindi sul tap in Di Nardo palla che incoccia sulla traversa senza superare la linea di porta!

21' MEROLAA!!! VANTAGGIO DEL PESCARA!! Azione ubriacante di Dagasso che salta un giocatore con un tunnel, un secondo in area con una sterzata e su passaggio corto il compagno ci mette il tacco!

17' dentro Baldassin per Prezioso

15' in campo Cangiano per Ferraris e tentativo da fuoriarea un pò centrale di Merola, attento Forte

14' MEROLA!!! PAREGGIO DEL PESCARA! Pallonetto delizioso dal limite di Squizzato per il compagno freddo a centroarea nel concludere in scivolata, palla sotto la braccia di Forte

10' gol annullato al Pescara su angolo dalla sinistra di Bentivegna, l'arbitro ha visto un fallo di Valzania su Forte in uscita. Il giocatore biancazzurro nell'occasione si era abbassato senza toccare il portiere probabilmente ingannato da questo movimento. Resta più di un dubbio sull'episodio. Espulso Vergani dalla panchina per proteste

6' cross basso in area di Merola dal fondo ma è distante dalla traiettoria Bentivegna e palla sul fondo

2' ci prova dalla distanza Squizzato, sulla traiettoria Merola che non riesce a impattare sulla sfera forse in offside e pallone preda di Forte

si riparte con il calcio d'avvio per i padroni di casa

ben trovati con il secondo tempo, novità nel Pescara con Merola per Tonin

PRIMO TEMPO

47' si chiude il primo tempo tra Campobasso e Pescara, 1-0 all'intervallo frutto del gol di Riccardo Forte dopo 5 minuti. Sterile al momento la reazione dei biancazzurri. Piccola pausa, torniamo fra pochi minuti

44' assegnati 3 minuti di recupero

41' angolo di Bentivegna, traiettoria velenosa sul secondo palo con Forte bravo ad allontanare con i pugni

38' prova a chiudere in avanti questo primo tempo la squadra di Baldini che al momento ha costruito poco o niente

33' torna alla bandierina il Pescara: Bentivegna direttamente verso la porta con Forte a respingere di pugni sulla linea di porta! Nuovo tentativo con una deviazione che fa impennare la sfera ma l'arbitro ferma tutto per una carica al portiere

31' altra interruzione, questa volta staff medico del Campobasso a lavoro per un problema a Prezioso

30' lancio per Tonin ferma di posizione di offside

27' punizione di Forte, palla in area raggiunta da D'Angelo e diagonale rasoterra che lambisce il palo!

25' spunto sulla sinistra del Campobasso, cross dal fondo basso di Forte intercettato da Plizzari

22' entra Mancini per l'infortunato Mondonico, problemi muscolare per lui

21' problemi per Mondonico che seduto si fa assistere dallo staff medico

18' si alza la bandierina, fuorigioco per Forte. Sale bene la difesa del Pescara in questa occasione

12' primo angolo per il Pescara, palla sui piedi di Crialese dal limite dell'area prova a calciare in porta ma trova la deviazione della difesa sul fondo. Nuovo tentativo dalla bandierina ma fischio dell'arbitro che ha visto un fallo in attacco

10' intervento falloso di Serra in ritardo su Squizzato, prova a organizzarsi la squadra biancazzurra dopo la doccia fredda iniziale

5' RICCARDO FORTE! CAMPOBASSO IN VANTAGGIO! Imbucata per l'attaccante che approfitta di un buco difensivo e mancata copertura di Staver per concludere indisturbato in area con un diagonale rasoterra

Si parte con il calcio d'avvio per il Pescara in maglia biancazzurra, Campobasso in quelle a sfondo scuro

Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match!

Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Molisenews24 e Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Campobasso-Pescara l'ultima gara del girone d'andata. Dalle ore 19:45 il fischio d'inizio.

TABELLINO

CAMPOBASSO (3-5-2): F. Forte; Calabrese, Benassai, Mondonico (dal 21' pt Mancini); Morelli (dal 25' st Bosisio), D’Angelo (dal 25' st Di Stefano), Prezioso (dal 17' st Baldassin), Serra, Pierno; R. Forte, Di Nardo. A disposizione: Guadagno, Haveri, Bosisio, Barbato, Mancini, Baldassin, Scorza, Di Stefano, Spalluto, Lombari. Allenatore: Piero Braglia

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Staver, Brosco, Mulè, Crialese; Valzania, Squizzato, Dagasso (dal 28' st Meazzi); Ferraris (dal 15' st Cangiano), Tonin (dal 1' st Merola), Bentivegna (dal 34' st Tunjov). A disposizione: Saio, Profeta, Moruzzi, Pellacani, Giannini, Tunjov, Meazzi, Saccomanni, Merola, Cangiano, Arena, Vergani. Allenatore: Silvio Baldini

Reti: al 5' pt Forte R., al 14' st Merola, al 21' st Merola, al 49' st Di Nardo

Ammonizioni: Valzania, Forte

Espulso: al 46' st Bennassai (rosso diretto)

Recupero: 3' pt, 5' st