Diretta Campobasso-Pineto di Domenica 2 marzo 2025: dopo il botta e risposta tra Gambale e Pierno a segno Schirone e Pellegrino

CAMPOBASSO – Domenica 2 marzo 2025, alle ore 17.30, all’Avicor Molise Stadium di Campobasso, il Campobasso affronterà il Pineto nella gara valida per la ventinovesima giornata del girone B di Serie C 2024-2025. I molisani sono reduci da due successi di fila (1-0 contro la Vis Pesaro e 1-2 contro la SPAL) che hanno permesso di allontanarsi dalla zona playout e di ridurre a una sola lunghezza il divario dalla zona playoff. Sono tredicesimi con 33 punti, frutto di otto vittorie, nove pareggi e undici sconfitte, ventisei gol fatti e ventotto subiti. Gli abruzzesi vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Vis Pesaro e sono ottavi a quota 39. Il loro percorso racconta di dieci partite vinte, nove pareggiate e nove perse, trentadue reti realizzate e trentaquattro incassate. Nelle ultime cinque sfide il Campobasso ha ottenuto sette punti, il Rimini cinque.

All’andata finì 0-1 per il Campobasso che anche questa volta viene dato favorito, con il segno “1” quotato mediamente 2.20. A dirigere la gara sarà Francesco D’Eusanio di Faenza, coadiuvato dagli assistenti Andrea Maria Masciale di Molfetta e Giampaolo Jorgji di Albano Laziale. Quarto Ufficiale Paolo Rodolfo Benestante di Aprilia.

Tabellino

CAMPOBASSO: Neri F., Benassai F., Celesia C. (dal 26′ st Mondonico D.), Calabrese B., Pierno R., Cerretelli F., Serra A. (dal 14′ st D’Angelo Sonny), Pellitteri A. (dal 14′ st Di Stefano L.), Martina A. (dal 26′ st Forte R.), Bifulco A. (dal 35′ st Falco F.), Di Nardo A.. A disposizione: Bigonzoni M., D’Angelo Sonny, Di Stefano L., Falco F., Forte F., Forte R., Lombari A., Mancini D., Mondonico D., Morelli G., Prezioso M., Remy M.

PINETO: Tonti A., Borsoi M., Ingrosso G., De Santis S., Hadziosmanovic C., Schirone L. (dal 40′ st Nebuloso G.), Amadio S., Germinario G. (dal 45’+1 st Baggi F.), Chakir M. A. (dal 38′ st Marrancone A.), Gambale D. (dal 39′ st Fabrizi L.), Tunjov G. (dal 23′ st Pellegrino A.). A disposizione: Baggi F., Barretta M., Fabrizi L., Gatto M., Giannini D., Ienco S., Marafini A., Marone F., Marrancone A., Nebuloso G., Pellegrino A., Stambolliu M.

Reti: al 25′ pt Pierno R. (Campobasso) al 12′ pt Gambale D. (Pineto) , al 32′ pt Schirone L. (Pineto) , al 44′ st Pellegrino A. (Pineto) .

Ammonizioni: al 43′ pt Pellitteri A. (Campobasso), al 24′ st Celesia C. (Campobasso) al 19′ st Germinario G. (Pineto).

Presentazione del match

COME ARRIVA IL CAMPOBASSO – Prosperi dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Forte tra i pali e con una difesa a quattro formata da Pierno, Benassi, Remy, Celesia. In mezzo al campo Pellitteri, Chiarello e Cerretelli. Sulla trequarti Di Stefano, di supporto alla coppia di attacco composta da Forte e Di Nardo.

COME ARRIVA IL PINETO – Tisci dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con Marcone in porta e con una difesa a quattro formata da Baggi, Marafini, Ingrosso e Borsoi. A centrocampo Schirone, Lombardi e Germinario. Tridente offensivo composto da Bruzzaniti, Gambale e Chakir.

Probabili formazioni di Campobasso-Pineto

CAMPOBASSO (4-3-2-1): F. Forte; Pierno, Benassi, Remy, Celesia; Pellitteri, Chiarello, Cerretelli; Di Stefano, R. Forte; Di Nardo. Allenatore: Prosperi

PINETO (4-3-3): Marone; Baggi, Marafini, Ingrosso, Borsoi; Schirone, Lombardi, Germinario; Tunjov, Fabrizi, Marrancone. Allenatore: Tisci.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 254 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su NOW.