Carpi – Padova: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Carpi – Padova di Domenica 25 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 37° giornata del Girone B di Serie C

CARPI – Domenica 25 aprile 2021, alle ore 20.30, si gioca Carpi – Padova, gara valida per la 37° giornata del Girone B di Serie C. Il Carpi viene dalla pesante sconfitta esterna per 6-1 contro il FeralpiSalò e in classifica é quattordicesimo con 41 punti; ha inanellato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitta nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 11 gol e subendone 10. Il bilancio del Padova é di 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 5 reti e ne ha subito 4: viene dalla sconfitta esterna per 3-0 contro il Modena ed é primo, a pari merito col Perugia, a quota 53. La gara di andata era terminata con la vittoria del Padova per 6-0. A dirigere il match sarà Tremolada di Monza. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Carpi – Padova e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara

La cronaca minuto per minuto e tabellino

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Carpi – Padova, valido per la 37° giornata del Girone B di Serie C, verrò trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky Primafila (canale 252 satellite).

Le probabili formazioni di Carpi – Padova

Probabile modulo 4-4-2 per il Carpi con Rossini in porta e difesa composta da Venturi e Sabotic al centro e da Eleuteri e Llamas sulle fasce. In mezzo al campo Fofana, Ghion; sulle fasce Bellini e Lomolino. Il Padova dovrebbe optare invece per un 4-3-3 con Vannucchi tra i pali, terzini Germano e Curcio e al centro Rossettini e Gasbarro. In cabina di regia Hraiech affiancato da Della Latta e Firenze. In attacco Chiricò e Jelenic ali e Nicastro punta centrale.

CARPI (4-4-2): Rossini; Eleuteri, Venturi, Sabotic, Llamas; Bellini, Fofana, Ghion, Lomolino; Giovannini, De Sena Allenatore: Foschi

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Rossettini, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Hraiech, Firenze; Chiricò, Nicastro, Jelenic. Allenatore: Mandorlini.