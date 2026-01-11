Diretta Carpi-Pianese di Domenica 11 gennaio 2026: Panelli segna su corner al 63’, Sodero pareggia all’87’. Sorzi salva i biancorossi nel finale

CARPI – Al “Cabassi” il Carpi manca ancora l’appuntamento con la vittoria e si ferma sul terzo 1-1 consecutivo. La Pianese gioca con personalità e trova il pari nel finale con Sodero, premiando una ripresa giocata con coraggio. I biancorossi, avanti con Panelli, sfiorano il raddoppio ma vengono frenati da imprecisione e da un ottimo Filippis. Nel finale è Sorzi a evitare la beffa completa con due interventi decisivi.

Tabellino

CARPI: Sorzi M., Zagnoni D., Panelli T., Rossini M., Cecotti T., Figoli M., Pietra N., Pitti E. (dal 13′ st Verza N.), Casarini F., Stanzani L. (dal 13′ st Gerbi E.), Sall A.. A disposizione: Arcopinto A., Forte R., Gerbi E., Lombardi L., Mahrani Y., Pasin, Perta A. A., Rigo M., Rosetti M., Scacchetti A., Tcheuna R., Toure M., Verza N.

PIANESE: Filippis E., Amey W., Chesti F., Ercolani L., Sussi C., Proietto F., Tirelli M. (dal 29′ st Sodero A.), Simeoni L. (dal 29′ st Fabrizi L.), Martey C. (dal 39′ st Peli L.), Bertini M., Bellini L.. A disposizione: Balde M., Bertini T., Bigiarini D., Chiavarino M., Fabrizi L., Nicastro M., Peli L., Puletto F., Reali A., Sodero A., Xhani K.

Reti: al 18′ st Panelli T. (Carpi) al 42′ st Sodero A. (Pianese) .

Ammonizioni: al 27′ st Figoli M. (Carpi), al 45′ st Casarini F. (Carpi) al 29′ pt Bellini L. (Pianese).

Convocati Carpi

Portieri: Leonardo Pasin, Alex Perta, Alessandro Scacchetti, Matteo Sorzi.

Difensori: Tommaso Cecotti, Lorenzo Lombardi, Tommaso Panelli, Enea Pitti, Mattia Rigo, Matteo Rossini, Rodrick Tcheuna, Nicolò Verza, Davide Zagnoni.

Centrocampisti: Alessio Arcopinto, Federico Casarini, Matteo Figoli, Niccolò Pietra, Manuel Rosetti, Mohamed Tourè.

Attaccanti: Riccardo Forte, Erik Gerbi, Youssef Mahrani, Abdoulaye Sall, Leonardo Stanzani.

Presentazione della partita

Domenica 11 gennaio, alle ore 14.30, allo stadio “Cabassi” di Carpi, andrà in scena Carpi-Pianese, gara valido per la ventunesima giornata del girone B di Serie C.

Il Carpi arriva alla sfida occupando la decima posizione. Dopo 19 giornate, i biancorossi hanno raccolto 7 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, con un totale di 21 gol segnati e 24 subiti, per un totale di 26 punti. Tra le mura amiche hanno ottenuto 2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Nell’ultima uscita la squadra emiliana è stata sconfitta 2-0 dalla Juventus Next Gen.

La Pianese si presenta invece al match dal nono posto in classifica, forte di 6 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte nelle prime 19 giornate. I bianconeri hanno realizzato 20 gol e ne hanno subiti 19 e hanno lo stesso bottino del Carpi: 26 punti. In trasferta la squadra toscana ha ottenuto 2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.L’ultima partita ha visto la Pianese imporsi 4-2 sull’Ascoli, confermando un buon momento.

A dirigere la gara sarà Dario Acquafredda della sezione di Molfetta. Ad assisterlo: ci saranno Gianluca Li Vigni di Seregno e Silvia Scipione di Firenze. Quarto Ufficiale sarà Gioele Iacobellis di Pisa. Operatore FVS Tommaso Mambelli di Cesena.

COME ARRIVA IL CARPI – Il Carpi dovrebbe presentarsi con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali è previsto Sorzi, mentre la linea difensiva sarà composta da Zagnoni, Rossini e Pitti. Sulle fasce agiranno Tcheuna e Cecotti mentre in mezzo al campo spazio alla coppia formata da Figoli e Pietra. Alle spalle dell’unica punta Gerbi, Cassani dovrebbe affidarsi alla qualità di Casarini e Forte.

COME ARRIVA LA PIANESE – La Pianese di Alessandro Birindelli si prepara alla sfida schierandosi con il consueto 3‑4‑2‑1. Tra i pali ci sarà Filippis, protetto dal terzetto difensivo composto da Masetti, Ercolani e Chesti. Sulle corsie esterne spazio a Coccia e Sussi, mentre in mezzo al campo agiranno Tirelli e Bertini. Sulla trequarti toccherà a Simeoni e Proietto supportare l’unica punta Bellini.

Probabili formazioni

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Pitti; Tcheuna, Figoli, Pietra, Cecotti; Casarini, Forte; Gerbi. Allenatore: Cassani

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Masetti, Ercolani, Chesti; Coccia, Tirelli, Bertini, Sussi; Simeoni, Proietto; Bellini. Allenatore: Birindelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 257 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.