Carrarese – Catania: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Carrarese – Catania di Sabato 3 agosto 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il turno preliminare di Coppa Italia

CHIAVARI – Sabato 3 agosto, allo Stadio Comunale di Chiavari, andrà in scena Carrarese – Catania, gara valida per il turno preliminare di Coppa Italia. Calcio di inizio fissato per le ore 18. Gara secca. In caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà con i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, con calci di rigore. Chi vince affronterà il Cagliari nel turno successivo.

La Carrarese è stata promossa in Serie B, al termine dei playoff di Serie C e ha effettuato il ritiro a Pontremoli. Nel test disputato domenica scorsa ha pareggiato a reti bianche. Per la formazione toscana si prospetta un inizio di campionato difficile. Match inaugurale in trasferta a Cesena e poi ancora fuori casa contro la Cremonese. Il Catania ha mancato la promozione in Serie B ma si é aggiudicato la Coppa Italia di Serie C

Tabellino della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CARRARESE – CATANIA]

CARRARESE:. A disposizione:



CATANIA:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

COME ARRIVA LA CARRARESE – Calabro dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Bleve in porta e con una difesa a tre formata da Coppolaro, Illanes e Imperiale. In mezzo al campo Schiavi e Capezzi mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Scheffer e Cicconi. Unica punta Finotto, supportata dai trequartisti Palmieri e Panico.

COME ARRIVA IL CATANIA – Toscano dovrebbe rispondere con un modulo speculare, con Bethers tra i pali e con Ierardi, Quaini, Castellini e pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Sturaro e Di Tacchio mentre Bouah e Anastasio dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Luperini e Carpani, a sostegno dell’unica punta D’Andrea.

Le probabili formazioni

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Scheffer, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Palmieri, Panico; Finotto. Allenatore: Calabro.

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Ierardi, Quaini, Castellini; Bouah, Sturaro, Di Tacchio, Anastasio; Luperini, Carpani; D’Andrea. Allenatore: Toscano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro non sarà trasmesso in diretta televisiva né in streaming. Potete, però, rimanere aggiornati su risultato e fasi salienti della partita consultando il nostro sito e le nostre pagine social.