Carrarese-Juve Stabia 0-0: diretta live e risultato finale | Serie B

Diretta Carrarese-Juve Stabia di Sabato 2 Novembre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la gara di Serie B

CARRARA – Sabato, 2 Novembre, alle ore 15:00, sarà disputata la partita Carrarese – Juve Stabia, valida per la dodicesima giornata della Serie B. Il match, che si disputerà allo Romeo Menti, sarà diretto dall’arbitro Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti (Verona) e Vincenzo Pedone (Reggio Calabria), quarto uomo Gerardo Simone Caruso (Viterbo). Al Var Minelli di Varese (On site – VAR PRO) e Avar Francesco Meraviglia di Pistoia (On site -VAR PRO). I padroni di casa sono rientrati dalla trasferta di Bari con un buon punto, che ha permesso ai gialloblù di prolungare la serie positiva a cinque risultati utili consecutivi e di consolidarsi a dodici punti in una classifica però molto corta e che li vede coinvolti nella lotta per non finire in zona play out.

Ottima la prova difensiva degli uomini di Calabro, che hanno mantenuto la porta inviolata grazie anche ad una splendida prestazione di Marco Bleve, davvero insuperabile tra i pali lo scorso mercoledì. Il tecnico valuta le condizioni della rosa, comunque tutta a disposizione, e si prevede un avvicendamento in mezzo al campo, con Cerri e Cherubini lasciati fuori a Bari e che potrebbero riprendersi il posto.

Anche la Juve stabia è reduce da un pareggio, anche lei con sensazioni molto positive: le vespe hanno, infatti, bloccato il lanciatissimo Sassuolo sul due a due al Menti di Castellammare, in una partita molto accesa che ha comunque sottolineato il buon valore della squadra campana. Secondo risultato utile di fila per la squadra gialloblù che si trova 16 punti in classifica dopo undici gae di campionato. Anche per mister Pagliuca il gruppo è a disposizione al completo: solo uno spavento per Rocchetti nella gara col Sassuolo, forse potrebbe tornare a scegliere Fortini dal primo minuto per avere più gamba sulle fasce.

Nel testa a testa, la formazione di casa arriva da un filotto di cinque risultati utili consecutivi, e nove punti conquistati che la collocano al quattordicesimo posto. Invidiabile la forma difensiva degli uomini di Calabro: un solo gol incassato in cinque match. La Juve Stabia e reduce da due pari consecutivi: quello di mercoledì col Sassuolo che sa di ottima prova e quello di Cosenza che sa di occasione persa. In riferimento agli scontri diretti, non si registrano match ufficiali tra le due formazioni negli ultimi anni. Per i bookmakers sarà una gara equilibratissima, con quasi le stesse quote per una vittoria dell’una o dell’altra squadra.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CARRARESE-JUVE STABIA]

CARRARESE: Bleve M. (Portiere), Coppolaro M., Illanes J., Imperiale M., Belloni N., Giovane S., Capezzi L., Schiavi N. (dal 24' st Zuelli E.), Zanon S. (dal 13' st Cicconi M.), Cerri L. (dal 1' st Finotto M.), Cherubini L. (dal 1' st Shpendi S.). A disposizione: Bouah D., Capello A., Cicconi M., Finotto M., Guarino G., Mazzini S. (Portiere), Motolese M., Oliana F., Palmieri R., Panico G., Shpendi S., Zuelli E. Allenatore: Calabro A..



JUVE STABIA: Ngagne D. (Portiere), Ruggero M., Varnier M., Bellich M. (dal 37' st Folino F.), Floriani R., Buglio D. (dal 13' st Mosti N.), Leone G. (dal 28' st Zuccon F.), Pierobon C., Fortini N. (dal 13' st Rocchetti Y.), Maistro F. (dal 28' st Candellone L.), Adorante A.. A disposizione: Andreoni C., Artistico G., Baldi M., Candellone L., Folino F., Gerbo A., Matosevic K. (Portiere), Meli M., Mosti N., Piovanello E., Rocchetti Y., Zuccon F. Allenatore: Pagliuca G..



Reti:



Ammonizioni: al 38' pt Cerri L. (Carrarese), al 34' st Coppolaro M. (Carrarese), al 40' st Zuelli E. (Carrarese) al 15' pt Buglio D. (Juve Stabia).

Presentazione della partita

QUI CARRARA – Gli uomini di Calabro nelle ultime giornate hanno di molto migliorato la loro condizione e la loro posizione in classifica, dopo che le prime giornate di questa serie B, che per loro ritornava dopo quasi settanta anni, erano cominciate decisamente male e facevano presagire un amaro campionato per i gialloblù. La trasferta di Bari ha dato un ottimo riscontro dal punto di vista del carattere: spirito di sacrificio e mentalità hanno permesso ai toscani di strappare un ottimo punto dal San Nicola e di continuare a lottare per tenersi fuori dai Play Out. Adesso arriva la sfida più difficile secondo mister Calabro: a disposizione del tecnico gialloblù c’è tutta la rosa: vanno valutate le condizioni di coloro che sono rientrati da Bari, visto che hanno un solo giorno di recupero alle spalle, ma il tecnico non è nuovo alle rotazioni a seconda della partita per sfruttare caratteristiche diverse all’interno della squadra.

Tuttavia, visto che ha subito un solo gol nelle ultime cinque gare, il reparto difensivo è quello che va verso la riconferma in blocco con Bleve in porta, con Coppolaro, Illanes ed Imperiale trio difensivo. A centrocampo, invece, Capezzi potrebbe prendere il posto di Giovane, con confermato il resto della linea a cinque. In attacco le possibili rotazioni: sicuro il rientro di Cerri, da valutare se tornerà titolare Cherubini, comunque favorito, o sarà confermato Finotto.

QUI CASTELLAMARE DI STABIA – La Juve Stabia sorride dopo il pari interno con il Sassuolo: il pari contro la formazione neroverde di Grosso arriva in un momento favorevolissimo per gli emiliani, quindi dà lustro al carattere degli Stabiesi. Una grande prova di organizzazione e caparbietà, visto che per ben due volte gli uomini di Pagliuca hanno riagguantato il pari e che, proprio nel finale con Candellone e Artistico. Dunque mister Pagliuca continua con fiducia a lavorare, ed approccia alla prossima sfida con fiducia, tanto carattere e, soprattutto, senza defezioni di sorta che potrebbero portare a situazioni emergenziali con indisponibili solo Di Marco e Morachioli.

Confermata la linea a tre davanti a Thiam con Bellich, Varnier e Ruggero; a centrocampo solo un spavento per Rocchetti che dunque potrebbe essere titolare ancora a scapito di Fortini, che però scalpita e appare recuperato, confermatissimo Pierobon che ,anche se in una posizione non sua, ha segnato e si è galvanizzato contro il Sassuolo. Completeranno la linea Buglio e Leone. In avanti, assieme ad Adorante, Maistro confermato.

Probabili formazioni di Carrarese – Juve Stabia

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Cherubini, Palmieri; Cerri. Allenatori: Antonio Calabro.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam, Varnier, Bellich, Ruggero, Buglio, Pierobon , Floriani Mussolini, Leone, Rocchetti, Maistro, Adorante. Allenatore: Pagliuca

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Carrarese – Juve Stabia, valida per la giornata 12 del campionato Serie B, verrà trasmessa in chiaro su Dazn: viste le porte chiuse previste, la piattaforma darà a tutti, previa registrazione sul portale, la possibilità di vedere gratis la partita.

