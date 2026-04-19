Carrarese-Pescara 2-2: diretta live e risultato finale | Serie B

Diretta Carrarese-Pescara di Domenica 19 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

CARRARA- Domenica 19 aprile, alle ore 15, allo Stadio dei Marmi di Carrara, andrà in scena Carrarese-Pescara, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Indice:

La quartultima giornata del campionato cadetto mette di fronte due squadre che vivono momenti e ambizioni opposte, ma che arrivano alla sfida con la stessa urgenza di punti. La Carrarese sogna ancora gli spareggi promozione, mentre il Pescara è chiamato a una reazione immediata per non scivolare verso una retrocessione che avrebbe il sapore dell’incubo.

I toscani, reduci da tre vittorie consecutive prima dello stop contro la Reggiana, sono decimi con 42 punti. Il loro percorso racconta di dieci successi, dodici pareggi e dodici sconfitte, con quarantaquattro gol segnati e quarantacinque subiti. La sconfitta per 2-0 nell’ultimo turno non ha cancellato quanto di buono costruito nelle settimane precedenti, ma ha reso ancora più preziosa la gara contro gli abruzzesi.

Il Pescara arriva invece da un momento complicatissimo. Ultimo con 32 punti, a meno due dalla zona playout, ha perso in casa contro la Sampdoria. La squadra di Gorgone ha bisogno di un risultato pieno per restare agganciata alla corsa salvezza. All’andata, lo scorso 18 dicembre, era finita 2-2.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CARRARESE-PESCARA]

RISULTATO FINALE: CARRARESE-PESCARA 2-2 SECONDO TEMPO 49' è finita! Carrarese e Pescara pareggiano 2-2. Un risultato che probabilmente serve a poco per entrambe le squadre ma per lo meno muove la classifica. Per oggi è tutta alla prossima! 49' nuovo angolo per la Carrarese, palla sulla testa di Illanes e finisce tra le braccia di Saio 45' palla in area di Insigne respinta sui piedi di Caligara e tentativo alto ma con sporcatura della difesa. Angolo Pescara. Palla testa respinta di pugni da Bleve quindi Insigne conquista un nuovo corner 45' concessi 4 minuti di recupero 45' fallo di Melegoni su Cagnano al vertice sinistro dell'area, punizione per il Pescara 40' in campo Caligara per Valzania e Russo per Di Nardo 39' Bouah! Pareggio della Carrarese su corner di Rouhi e colpo di testa in anticipo anche su Illanes 38' cross lungo di Hasa, ultimo tocco di Gravillon sul fondo 34' angolo per la Carrarese, colpo di testa di Bouah, blocca a terra Saio 31' dentro Torregrossa e Rouhi per Abiuso e Ruggeri 30' incredibile doppia chance per il Pescara! Conclusione di Meazzi dal limite sul palo con Bleve immobile e tap in da due passi di Insigne alto! 26' fuorigioco di Belloni, attenta copertura di Valzania 24' in campo Melegoni per Parlanti e Schiavi per Zuelli 21' in campo Gravillon per Letizia, Berardi per Olzer e Meazzi per Acampora 19' contropiede di Finotto e apertura su Bouah, conclusione rasoterra in area con Cagnano bravo a salvare in scivolata. C'è corner. Sugli sviluppi Ruggeri prova in acrobazia sul secondo palo alzando la mira e commettendo fallo con Bettella pronto a intervenire di testa 15' Acampora!!! Pescara in vantaggio! Giocata di Insigne in area, scarico per il compagno con Di Nardo che fa velo non potendo raggiungere la sfera, tocco preciso da due passi alla sinistra di Bleve 13' in campo Finotto per Distefano 12' ghiotta occasione per il Pescara con cross basso di Valzania e in leggero ritardo Di Nardo da due passi! 10' cross di Cagnano deviato sul fondo e giro dalla bandierina per il Pescara. Batte Insigne, mischione in area a respingere ancora sui suoi piedi ma nuovo cross con palla in fallo laterale 9' ci prova da fuoriarea Capellini, tiene bassa la sfera ma è impreciso 8' chance per Valzania che ha calciato da fuoriarea cercando di sorprendere Bleve, reattivo nel tuffo sulla sua destra! 7' grande salvataggio di Capellini in area su Abiuso, contropiede 3 vs 2 micidiale su erroraccio in attacco di Cagnano 5' gioco spezzettato in questo avvio con due scontri che hanno fatto bloccare il match 1' segnalata posizione di fuorigioco per Di Nardo su palla in verticale di Acampora primo pallone mosso dai padroni di casa, nessun cambio nell'intervallo squadre nuovamente in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo tra Carrarese e Pescara, 1-1 all'intervallo in virtù delle reti realizzate dai toscani con Distefano al 19' e dagli abruzzesi al 35'. Piccola pausa e torniamo 46' punizione battuta da Insigne con il destro ma mira alta 45' assegnato un minuto di recupero 45' contatto di Ruggeri alle spalle di Acampora al limite dell'area, giallo per lui. Diffidato salterà la prossima partita 44' gol annullato a Di Nardo per posizione di fuorigioco su cross basso di Insigne. Inutile il tocco da due passi nella porta sguarnita 40' tentativo da fuoriarea di Zuelli e palla alta 35' Letizia!!! Pareggio del Pescara! Schema su corner con l'appoggio di Insigne per il 3 del Pescara, conclusione a giro dal limite dell'area con il destro e palla sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Bleve 33' angolo conquistato dai biancazzurri, traversone lungo di Insigne per la girata sul secondo palo per Valzania e deviazione nuovamente sul fondo 28' ci prova da fuoriarea Insigne con il destro ma pallonetto che sorvola la traversa 25' chiusura pulita di Parlanti al limite dell'area su Insigne 24' brivido in area del Pescara con Saio che salva una conclusione insidiosa 22' ripartenza della Carrarese, Acampora stende Hasa e prende un giallo 19' Distefano! Carrarese in vantaggio! Scambio tra Abiuso e Belloni, appoggio per il compagno bravo a controllare e a concludere con un diagonale rasoterra alla sinistra di Saio che era riuscito a toccare la sfera 16' imbucata di Insigne per Olzer in area, controllo con la spalla a favorire il raddoppio di marcatura e palla che sfila sul fondo per il rinvio del portiere 9' angolo per la Carrarese, sugli sviluppi colpo di testa Ruggeri, salva Di Nardo quasi sulla linea 7' giocata di Zuelli in area in mezzo a due giocatori, si gira su Brugman ma in area calcia fiacco su Saio 5' lancio illuminante di Brugman da centrocampo per Di Nardo controllo e conclusione con il mancino in area alta ma possibile partenza in posizione di offside per lui 5' fallo in attacco di Bouah con braccia troppo larghe su Cagnano, punizione Pescara 3' primo tentativo per Cagnano dal limite ma il suo mancino è centrale, blocca Bleve 2' cross di Belloni verso il secondo palo ma ultimo tocco sul fondo di un giocatore della Carrarese si parte! Calcio d'avvio battuto dal Pescara in maglia blu, Carrarese in quella gialla le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Carrarese-Pescara per le 35° giornata di Serie B. Dalle ore 15 seguiremo la partita. TABELLINO CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes, Ruggeri (dal 31' st Rouhi); Distefano (dal 13' st Finotto), Parlanti (dal 24' st Melegoni), Zuelli (dal 24' st Schiavi), Hasa, Bouah; Belloni, Abiuso (dal 31' st Torregrossa). A disposizione: Fiorillo, Oliana, Melegoni, Schiavi, Rubino, Lordikipanidze, Finotto, Sekulov, Rouhi, Guergio, Accornero, Torregrossa. Allenatore: Calabro PESCARA (4-3-2-1): Saio; Capellini, Letizia, Bettella, Cagnano; Valzania (dal 40' st Caligara), Brugman, Acampora; Insigne, Olzer; Di Nardo (dal 40' st Russo). A disposizione: Bonassi, Brondbo, Brandes, Meazzi, Altare, Graziani, Caligara, Gravillon, Russo, Oliveri, Berardi, Corbo. Allenatore: Gorgone Reti: al 19' pt Distefano, al 35' pt Letizia, al 15' st Acampora, al 39' st Bouah Ammonizioni: Acampora, Ruggeri Recupero: 1' pt, 4' st

Le formazioni ufficiali

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes, Ruggeri; Distefano, Parlanti, Zuelli, Hasa, Bouah; Belloni, Abiuso. A disposizione: Fiorillo, Oliana, Melegoni, Schiavi, Rubino, Lordikipanidze, Finotto, Sekulov, Rouhi, Guergio, Accornero, Torregrossa. Allenatore: Calabro

PESCARA (4-3-2-1): Saio; Capellini, Letizia, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Acampora; Insigne, Olzer; Di Nardo. A disposizione: Bonassi, Brondbo, Brandes, Meazzi, Altare, Graziani, Caligara, Gravillon, Russo, Oliveri, Berardi, Corbo. Allenatore: Gorgone

Convocati

Carrarese

Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani

Difensori: Calabrese, Guercio, Illanes, Oliana, Ruggeri

Centrocampisti: Belloni, Bouah, Hasa, Lordkipanidze, Melegoni, Parlanti, Rouhi, Schiavi, Zuelli

Attaccanti: Abiuso, Accornero, Di Stefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa

Pescara

Saio, Brondbo, Bonassi, Capellini, Letizia, Bettella, Altare, Gravillon, Cagnano, Oliveri, Corbo, Brandes, Meazzi, Brugman, Acampora, Valzania, Graziani, Caligara, Berardi, Di Nardo, Insigne, Olzer, Russo

L’arbitro e squadra arbitrale

A dirigere l’incontro sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, con gli assistenti Mokhtar e Yoshikawa. Quarto ufficiale Galipò, mentre al VAR opereranno Volpi e Paganessi.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA CARRARESE – La Carrarese di Calabro dovrebbe presentarsi con Bleve tra i pali e una difesa a tre composta da Calabrese, Oliana e Ruggeri. Sulle fasce agiranno Sekulov e Rouhi, mentre in mezzo al campo Parlanti, Zuelli e Hasa guideranno la manovra. In attacco spazio alla coppia formata da Finotto e Abiuso, chiamata a dare profondità e presenza offensiva.

COME ARRIVA IL PESCARA – Il Pescara di Gorgone dovrebbe rispondere con Saio in porta e una linea difensiva a quattro composta da Capellini, Altare, Bettella e Cagnano. A centrocampo Valzania, Brugman e Acampora garantiranno equilibrio e costruzione, mentre Olzer agirà sulla trequarti alle spalle di Di Nardo e Insigne, riferimento tecnico e creativo del reparto avanzato.

Probabili formazioni di Carrarese-Pescara

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Oliana, Ruggeri; Sekulov, Parlanti, Zuelli, Hasa, Rouhi; Finotto, Abiuso. Allenatore: Calabro

PESCARA (4-3-1-2): Saio; Capellini, Altare, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Acampora; Olzer; Di Nardo, Insigne. Allenatore: Gorgone

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: