Casarano-Fidelis Andria: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Casarano-Fidelis Andria di Giovedì 17 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

CASARANO – Giovedì 17 aprile 2025, lo stadio comunale Giuseppe Capozza ospiterà la partita Casarano-Fidelis Andria, valida per la trentaduesima giornata del Girone H del campionato di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

Presumibilmente il derby pugliese tra Casarano e Fidelis Andria sarà molto entusiasmante. Questo perchè la capolista Casarano ha 7 punti di distanza dalla seconda in classifica, mentre la Fidelis Andria ha già matematicamente centrato i play off a fine stagione. Motivo per cui, i giocatori delle due squadre potranno giocare a mente sgombra e mostrare tutta la propria qualità sul terreno di gioco. Nonostante quindi la Fidelis Andria stia vivendo un periodo di calo fisico, ci sono tutti i presupposti per godersi una grande stracittadina.

Per la maggior parte delle ricevitorie, però, questa gara sarà meno equilibrata del previsto. Questo indica la quota di 1.40 stabilita per la vittoria del Casarano, a fronte della ccifra di 6.50 con cui viene fissato il successo della Fidelis Andria. Molto alto anche il risultato di parità che si aggira intorno ai 3.90.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CASARANO-FIDELIS ANDRIA]

L’arbitro

Il fischietto Giuseppe Lascaro della Sezione di Matera dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Usman Ghani Arshad proveniente da Bergamo, mentre il secondo assistente sarà Mateo Sadikaj di Mestre.

La presentazione del match

QUI CASARANO – Il tecnico Vito Di Bari dovrebbe affidarsi al modulo il 3-5-2. In porta ci sarà Fernandes, con Barone, Morales e Pinto a difesa. A centrocampo ci saranno Cajazzo, D’Alena, Logoluso, Versienti e Ferrara, mentre a Malcore e Loiodice sarà affidata la fase offensiva.

QUI FIDELIS ANDRIA – Il tecnico Giuseppe Scaringella dovrebbe affidarsi al modulo il 4-3-1-2. In porta ci sarà Esposito, con Cancelli, Fantacci, Bonnin e Risolo a difesa. A centrocampo ci saranno De Luca, Ferrara e Kragl, mentre avanti Babaj avrà il compito di servire le due punte Ceccanti e Tedesco.

Le probabili formazioni

CASARANO (3-5-2): Fernandes; Barone, Morales, Pinto; Cajazzo, D’Alena, Logoluso, Versienti, Ferrara; Malcore, Loiodice. Allenatore: Vito Di Bari.

FIDELIS ANDRIA (4-3-1-2): Esposito; Cancelli, Fantacci, Bonnin, Risolo; De Luca, Ferrara, Kragl; Babaj; Ceccanti, Tedesco. Allenatore: Giuseppe Scaringella.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire la partita tra Casarano e Fidelis Andria in televisione su Telesveva, canale 18 del digitale terrestre, visibile in tutta Puglia e Basilicata.