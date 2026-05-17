Casarano-Union Brescia: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Casarano-Union Brescia di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei playoff di Serie C

CASARANO (LE) – Domenica 17 maggio, alle ore 20, allo Stadio “Giuseppe Capozza” di Casarano, andrà in scena Casarano-Union Brescia, gara di andata del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C 2025/2026.

Il ritorno si giocherà Mercoledì 20 maggio 2026 alla stessa ora presso lo Stadio “Mario Rigamonti” di Brescia.

Per la gara di andata a Casarano, il Prefetto di Lecce ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lombardia per motivi di sicurezza pubblica, legati ai tafferugli passati e al gemellaggio tra i tifosi salentini e spallini.

Il Casarano è arrivato a questo turno compiendo una storica impresa nel turno precedente, ribaltando lo 0-2 dell’andata contro il Renate con uno 0-3 esterno a Meda. L’Union Brescia fa invece il suo debutto assoluto in questi playoff a livello nazionale dopo essersi classificato al secondo posto nel Girone A della regular season. Passa il turno alla Final Four la squadra che ottiene il miglior punteggio complessivo tra andata e ritorno.

La gara sarà diretta da Stefano Striamo della sezione di Salerno. Suoi assistenti saranno Nicola Di Meo di Nichelino e Alessandro Marchese di Napoli. Quarto ufficiale Domenico Castellone di Napoli. Al VAR ci sarà Luca Juan Sacchi di Macerata mentre l’AVAR sarà Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CASARANO-UNION BRESCIA]

Convocati Casarano

Filippo Bacchin, Matteo Bachini, Daniele Celiento, Salvatore Cerbone, Mino Chiricò, Niccolò Chiorra, Antonio D’Alena, Flavio Di Dio, Marco Ferilli, Vincenzo Ferrara, Ertijon Gega, Federico Giraudo, Bryght Gyamfi, Francesco Grandolfo, Vito Leonetti, Gaetano Logoluso, Raffele Maiello, Mario Mercadante, Stefano Negro, Francesco Palumbo, Giulio Patrignani, Leonardo Perez, Andrea Santarcangelo.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CASARANO – Il Casarano dovrebbe presentarsi con Bacchin in porta e una linea difensiva composta da Logoluso a destra, Negro e Gega come coppia centrale e Giraudo sul lato mancino. In mezzo al campo agiranno Maiello, Lulic e Cerbone. Davanti, Chiricò sarà il riferimento creativo sulla fascia, Grandolfo lavorerà da centravanti per dare profondità e presenza in area, mentre Leonetti completerà il tridente con i suoi movimenti tra le linee.

COME ARRIVA L’UNION BRESCIA – L’Union Brescia risponderà con Gori tra i pali e una difesa a tre formata da Rizzo, Silvestri e Armati. Sulle fasce Cisco e De Maria mentre in mezzo dovrebbero esserci Mercati, Zennaro e Balestrero. Sulla trequarti Marras avrà il compito di cucire il gioco e creare superiorità, lasciando a Crespi il ruolo di terminale offensivo.

Le probabili formazioni

CASARANO (4-3-3): Bacchin; Logoluso, Negro, Gega, Giraudo; Maiello, Lulic, Cerbone; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. Allenatore: Di Bari.

UNION BRESCIA (3-5-1-1): Gori; Rizzo, Silvestri, Armati; Cisco, Mercati, Zennaro, Balestrero, De Maria; Marras; Crespi. Allenatore: Corini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara sarà trasmessa su SkySport (canale 254 satellite) n diretta televisiva e in streaming su Now TV.