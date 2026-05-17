Cagliari-Torino: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Torino di Domenica 17 maggio 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Sabato 17 maggio 2026 alla Unipol Domus Arena andrà in scena Cagliari-Torino, gara valida per la trantasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 20:45. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce dalla sconfitta casalinga rimediata sul campo dell’Udinese (0-2) dopo sette punti conquistati nelle precedenti quattro uscite stagionali. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Roberto D’Aversa che vengono dal successo interno ai danni del Sassuolo (2-1) dopo la battuta d’arresto arrivata sul campo dell’Udinese (2-0) e due pareggi.

I sardi, che davanti al proprio pubblico hanno vinto due delle ultime tre gare e hanno totalizzato sei vittorie casalinghe nelle 18 gare di questo campionato (4 pari e 8 ko), puntano a salutare i tifosi archiviando matematicamente la salvezza – basterebbe anche solo un punto – e raggiungendo quota sette successi interni in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2019-2020. I granata, invece, che nelle ultime dieci partite vantano una media di 1,7 punti con almeno due gol subiti in 11 delle 18 trasferte stagionali (sette le clean sheet nelle restanti sette) e hanno raccolto un solo blitz nelle ultime dieci occasioni (0-1 a Pisa), non incassano più di due gol per 12 gare esterne di Serie A dal campionato di ormai dieci anni fa.

Il bilancio storico dei precedenti in terra sarda sorride al Cagliari: 9 sconfitte, 13 pareggi e 15 vittorie con 34 gol all’attivo e 41 gol al passivo. Prima del match dello scorso 20 ottobre 2024 (chiuso 3-2 con reti di Viola, Sanabria, Linetty, Palomino e autogol di Coco), i rossoblu non vincevano in casa con il Torino da sei anni. La sfida del girone d’andata, disputata a Torino lo scorso 27 dicembre 2025, vide i rossoblù imporsi 2-1 in rimonta grazie alle reti di Prati – da gennaio diventato un centrocampista granata – e Kilicsoy. Risale al 26 gennaio 2024 l’ultimo blitz del Torino a Cagliari: 2-1 firmato dai gol di Zapata, Ricci e Viola. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco coadiuvato dagli assistenti Filippo Bercigli di Firenze e Mattia Regattieri di Finale Emilia. Quarto ufficiale: Mario Perri di Roma 1. Davide Ghersini di Genova e Alessandro Prontera di Bologna saranno rispettivamente Var e Avar.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAGLIARI-TORINO]

I convocati del Cagliari

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri;

Difensori: Alberto Dossena, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Ibrahim Sulemana;

Attaccanti: Agustín Albarracín, Andrea Belotti, Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Paul Mendy.

Le parole di Fabio Pisacane

“La partita non ha bisogno di motivazioni, i ragazzi sanno cosa rappresenta: dopo l’Udinese c’era delusione, abbiamo fallito un match point. Il calcio è bello perché ripresenta subito un’opportunità, la paura non deve essere mai distruttiva. Penso che in ogni partita ci possa essere paura, per sbagliare un passaggio o di non vincere. Può essere utile se costruttiva, ma quella distruttiva toglie energie: mi auguro che la tensione possa trasformarsi in responsabilità. Ci aspettiamo il Torino come una squadra che non regala nulla. Ognuno di noi ha ambizioni, abbiamo preparato la partita analizzando gli errori fatti contro l’Udinese. Ho visto negli occhi dei ragazzi grande responsabilità. Per ripartire devi dare una risposta a ciò che succede: con l’Udinese abbiamo lasciato punti conquistati dove non meritavamo. Siamo in una situazione già vissuta in passato, a due partite dalla fine però c’è un indice di pericolo più alto. Ma questo non comporta nulla di diverso di quanto già fatto. Ho preparato la partita con cura maniacale per diminuire il margine d’errore. La mia settimana non è cambiata”.

Le parole di Roberto D’Aversa

“Sono orgoglioso che i ragazzi non abbiano già tirato i remi in barca negli allenamenti. Vogliamo cancellare la partita di Udine contro una squadra che lotta ancora per l’obiettivo salvezza. A Cagliari si gioca contro una regione intera, dovremo farci trovare pronti sotto tutti gli aspetti. Non dobbiamo avere distrazioni, pensiamo solo al Cagliari. Abbiamo massimo rispetto per il Cagliari, è una squadra con qualità, quando deciderò la formazione la comunicherò ai ragazzi e sarà competitiva. Come al solito valuto sempre tutto, anche la rifinitura di domattina in Sardegna”.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Pisacane dovrà fare a meno dello squalificato Zè Pedro e degli infortunati Pavoletti e Mazzitelli oltre ai lungodegenti Idrissi e Felici. In porta Caprile, nel cuore della difesa Dossena e Juan Rodriguez con Zappa e Obert sulle corsie laterali. Sulemana, Gaetano e Adopo potrebbero guidare il centrocampo con Folorunsho e Palestra ad agire alle spalle di Esposito.

QUI TORINO – Non ci saranno gli infortunati Ismajli, Anjorin e Tameze oltre allo squalificato Gineitis. A protezione di Paleari ci saranno Marianucci, Coco ed Ebosse. Sulle corsie esterne agiranno Pedersen e Obrador con Casadei e Ilkhan in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Njie e Simeone supportato da Vlasic.

Le probabili formazioni di Cagliari-Torino

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Juan Rodriguez, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Folorunsho; Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Njie, Simeone. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Torino, gara valida per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. Per gli abbonati a Sky con Decoder Sky Q sarà possibile guardare la gara anche su Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) con un costo aggiuntivo.