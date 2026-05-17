Atalanta-Bologna 0-1: diretta live e risultato finale | Serie A

Diretta Atalanta-Bologna di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

BERGAMO – Domenica 17 maggio, alle ore 18, alla New Balance Arena di Bergamo, andrà in scena Atalanta-Bologna, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

La corsa alla prossima UEFA Conference League passa dalla New Balance Arena, dove Atalanta e Bologna si giocano un pezzo decisivo della stagione. I bergamaschi arrivano al penultimo turno al settimo posto, i rossoblù inseguono a tre lunghezze di distanza: un margine che rende lo scontro diretto una partita da dentro o fuori per entrambe.

Il precedente di gennaio pesa ancora nella memoria del Bologna, perché l’Atalanta si era imposta al Dall’Ara con uno 0-2 firmato dalla doppietta di Nikola Krstovic.

Il momento attuale racconta di due squadre vive, reduci da due vittorie pesantissime in trasferta. L’Atalanta ha espugnato San Siro con un 3-2 di carattere contro il Milan. Il Bologna ha risposto con la stessa forza, imponendosi per 3-2 al Maradona contro il Napoli e difendendo l’ottava posizione dagli assalti della Lazio.

Tabellino

ATALANTA: Carnesecchi M., Scalvini G., Djimsiti B., Ahanor H., Zappacosta D. (dal 43′ st Kolasinac S.), De Roon M. (dal 18′ st Pasalic M.), Ederson, Zalewski N. (dal 18′ st Musah Y.), De Ketelaere C. (dal 37′ st Bakker M.), Raspadori G. (dal 19′ st Sulemana K.), Krstovic N.. A disposizione: Bakker M., Bellanova R., Kolasinac S., Musah Y., Obric R., Pasalic M., Rossi F., Samardzic L., Scamacca G., Sportiello M., Sulemana K., Vavassori D. Allenatore: Palladino R..

BOLOGNA: Skorupski L., Joao Mario, Fauske Helland E., Heggem T., Miranda J., Freuler R., Pobega T. (dal 24′ st Moro N.), Bernardeschi F. (dal 24′ st Orsolini R.), Ferguson L., Rowe J. (dal 43′ st Dominguez B.), Castro S. (dal 24′ st Dallinga T.). A disposizione: Dallinga T., De Silvestri L., Dominguez B., Lykogiannis C., Moro N., Odgaard J., Orsolini R., Pessina M., Ravaglia F., Sohm S., Tomasevic B., Zortea N. Allenatore: Italiano V..

Reti: al 33′ st Orsolini R. (Bologna) .

Ammonizioni: al 32′ st Pasalic M. (Atalanta) al 7′ st Pobega T. (Bologna).

L’arbitro

La direzione di gara è affidata a Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Con lui ci saranno gli assistenti Dario Garzelli e Gianluca Grasso, mentre il quarto ufficiale sarà Andrea Zanotti. Al VAR opererà Ivano Pezzuto, affiancato da Marco Serra.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’ATALANTA – Palladino dovrebbe confermare Carnesecchi in porta, protetto da una linea difensiva composta da De Roon sul centro-destra, Kolasinac al centro e Ahanor sul lato mancino. Sulle fasce agiranno Zappacosta a destra e Zalewski a sinistra, mentre la cerniera centrale sarà affidata a Ederson e Pasalic. Sulla trequarti si muoverà De Ketelaere, libero di cucire gioco e inserirsi tra le linee, mentre in attacco la coppia sarà formata da Raspadori e Kristovic. Palladino dovrà rinunciare a Hien, squalificato, oltre agli indisponibili Bernasconi, Djimsiti, Scalvini e Kossounou.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Italiano dovrebbe rispondere con Pessina tra i pali e una difesa a quattro guidata da Zortea a destra, Helland e Heggem al centro e Miranda sul lato sinistro. In mezzo al campo spazio a Freuler, affiancato da Ferguson e Pobega. Nel tridente offensivo Orsolini partirà largo a destra, Rowe agirà sulla corsia opposta e Castro sarà il riferimento centrale. Italiano dovrà fare a meno di Lucumì, squalificato, e degli indisponibili Cambiaghi e Casale.

Probabili formazioni di Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Kolasinac, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Kristovic. Allenatore: Palladino

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Zortea, Helland, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: