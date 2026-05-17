Roma-Lazio 2-0: diretta live e risultato finale | Serie A

Diretta Roma-Lazio di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Domenica 17 maggio, alle ore 12, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma-Lazio, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

I giallorossi di Gasperini sono immersi nella corsa Champions e, dopo il successo contro il Parma, occupano l’ultimo slot utile per qualificarsi alla massima competizione europea. Hanno gli stessi punti del Milan, quarto, e inseguono la Juventus, distante appena una lunghezza. Vincere il derby significherebbe blindare il quinto posto dalla pressione del Como, che incalza a due punti, e allo stesso tempo tenere aperta la possibilità di un sorpasso nelle zone più nobili della classifica nell’ultima giornata.

La Lazio occupa un nono posto che racconta una stagione al di sotto delle aspettative. I biancocelesti sono a un punto dal Bologna, ottavo, e a sette dall’Atalanta, settima, e le speranze per un posto in Europa sino ormai ridotte al lumicino. La squadra di Sarri vive un momento complicato dopo il doppio ko contro l’Inter tra campionato e finale di Coppa Italia.

Il derby d’andata, giocato il 21 settembre 2025, aveva visto la Roma imporsi 1-0 grazie a una rete di Lorenzo Pellegrini in una partita accesissima, chiusa dalla Lazio in nove uomini. Un precedente recente che si somma a una storia lunga e pesante: nei 186 derby ufficiali disputati, la Roma guida il bilancio con 70 vittorie, mentre la Lazio si è imposta 51 volte. I pareggi sono 65.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ROMA-LAZIO]

ROMA: Svilar M., Mancini G.2, Ndicka E. (dal 37' pt Rensch D.), Hermoso M., Celik Z., Cristante B., El Aynaoui N., Wesley Franca, Dybala P. (dal 43' st Dovbyk A.), Pisilli N. (dal 1' st El Shaarawy S.), Malen D. (dal 38' st Soule M.). A disposizione: Angelino, De Marzi G., Dovbyk A., El Shaarawy S., Ghilardi D., Gollini P., Rensch D., Soule M., Tsimikas K., Vaz R., Ziolkowski J. Allenatore: Gasperini G..



LAZIO: Furlanetto A., Marusic A. (dal 34' st Lazzari M.), Gila M., Provstgaard O., Tavares N., Basic T., Rovella N., Taylor K. (dal 17' st Dele-Bashiru F.), Cancellieri M. (dal 26' st Isaksen G.), Dia B. (dal 17' st Maldini D.), Noslin T. (dal 34' st Pedro). A disposizione: Belahyane R., Cataldi D., Dele-Bashiru F., Giacomone G., Gigot S., Hysaj E., Isaksen G., Lazzari M., Maldini D., Pannozzo N., Pedro, Pellegrini Lu., Przyborek A., Ratkov P. Allenatore: Sarri M..



Reti: al 40' pt Mancini G. (Roma) , al 21' st Mancini G. (Roma) .



Ammonizioni: al 42' pt Hermoso M. (Roma), al 40' st El Shaarawy S. (Roma) al 21' pt Taylor K. (Lazio), al 42' pt Cancellieri M. (Lazio), al 19' st Tavares N. (Lazio).

Svilar M., Mancini G.2, Ndicka E. (dal 37' pt Rensch D.), Hermoso M., Celik Z., Cristante B., El Aynaoui N., Wesley Franca, Dybala P. (dal 43' st Dovbyk A.), Pisilli N. (dal 1' st El Shaarawy S.), Malen D. (dal 38' st Soule M.).Angelino, De Marzi G., Dovbyk A., El Shaarawy S., Ghilardi D., Gollini P., Rensch D., Soule M., Tsimikas K., Vaz R., Ziolkowski J.Gasperini G..Furlanetto A., Marusic A. (dal 34' st Lazzari M.), Gila M., Provstgaard O., Tavares N., Basic T., Rovella N., Taylor K. (dal 17' st Dele-Bashiru F.), Cancellieri M. (dal 26' st Isaksen G.), Dia B. (dal 17' st Maldini D.), Noslin T. (dal 34' st Pedro).Belahyane R., Cataldi D., Dele-Bashiru F., Giacomone G., Gigot S., Hysaj E., Isaksen G., Lazzari M., Maldini D., Pannozzo N., Pedro, Pellegrini Lu., Przyborek A., Ratkov P.Sarri M..al 40' pt Mancini G. (Roma) , al 21' st Mancini G. (Roma) .al 42' pt Hermoso M. (Roma), al 40' st El Shaarawy S. (Roma) al 21' pt Taylor K. (Lazio), al 42' pt Cancellieri M. (Lazio), al 19' st Tavares N. (Lazio).

Gasperini alla vigilia

Alla vigilia del macth il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha spiegato il momento del derby con lucidità, sottolineando come la sfida resti complessa nonostante le diverse motivazioni delle due squadre. Ha fatto capire che, a suo avviso, la Lazio rimane una formazione di valore, anche se arriva alla partita con la sensazione di aver già chiuso la propria stagione. Secondo lui, l’unico stimolo realmente forte per i biancocelesti sarebbe quello di provare a frenare la corsa della Roma verso il miglior risultato possibile.

Ha aggiunto che la sua squadra, invece, si presenta al derby con motivazioni più profonde, più concrete e direttamente legate all’obiettivo finale. Questo, però, non basterebbe a rendere la gara semplice: un derby, ha ricordato, è sempre una partita a sé, difficile per chiunque, e la qualità della Lazio non va sottovalutata.

L’arbitro

La direzione della gara è affidata a Fabio Maresca della sezione di Napoli, con Peretti e Perrotti come assistenti, Fabbri quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Di Bello mentre l’AVAR sarà Abisso.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA ROMA – La Roma dovrebbe schierarsi con Svilar in porta e una difesa a tre formata da Mancini, N’Dicka e Hermoso. Sulle fasce Celik e Wesley garantiranno ampiezza e continuità di corsa, mentre Cristante e Koné presidieranno il centrocampo. Sulla trequarti Soulé e Dybala avranno il compito di muoversi tra le linee e rifinire per Malen.

COME ARRIVA LA LAZIO – La Lazio risponderà con il suo 4-3-3, Furlanetto in porta e una linea difensiva formata da Marusic, Gila, Provstgaard e Luca Pellegrini. In mezzo Basic, Rovella e Taylor cercheranno di dare ordine e intensità, mentre il tridente sarà composto da Isaksen e Pedro sugli esterni con Noslin al centro, pronto ad attaccare la profondità. Sarri dovrà fare a meno di Romagnoli per squalifica e di Provedel, Zaccagni, Motta e Patric per infortunio.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Lu.Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Noslin, Pedro. Allenatore: Sarri

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: