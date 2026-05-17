Udinese-Cremonese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Udinese-Cremonese di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

UDINE – Domenica 17 maggio, nella cornice dellla BluEnergy Arena di Udine, andrà in scena Udinese-Cremonese, match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20.45.

Indice

I friulani di Kosta Runjaić viaggiano a quota 50 punti, ormai stabilmente nella metà alta della classifica, e cercano continuità dopo il brillante 2-0 esterno contro il Cagliari. La Cremonese di Marco Giampaolo, invece, vive un’altra corsa: quella per la sopravvivenza. Il netto 3-0 rifilato al Pisa ha riacceso speranze e morale, riportando i grigiorossi a un solo punto dal Lecce e dentro una volata salvezza che non concede pause.

La storia recente racconta un equilibrio solo apparente. All’andata, allo Zini, finì 1-1: gol immediato di Filippo Terracciano e risposta di Nicolò Zaniolo. Ma la tradizione pesa: la Cremonese non ha mai vinto in Serie A alla Dacia Arenaa Udine e l’ultimo precedente in Friuli, nell’aprile 2023, si chiuse con un netto 3-0 bianconero.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI UDINESE-CREMONESE]

L’arbitro

La direzione di gara è affidata a Gianluca Manganiello della sezione di Udine, con Berti e Vecchi assistenti, Ferrieri Caputi quarto ufficiale, Marini al VAR e Cosso all’AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’UDINESE – L’Udinese si presenta con Okoye tra i pali e una linea difensiva composta da Kristensen, Kabasele e Solet. Sulle corsie, Bertola e Kamara garantiranno ampiezza e continuità di spinta, mentre in mezzo Atta, Karlstrom e Piotrowski formeranno il blocco centrale incaricato di dare ritmo e ordine. Sulla trequarti agirà Davis, con Zaniolo libero di muoversi tra le linee per innescare la manovra offensiva. Restano fuori Ehizibue per squalifica e Zanoli ed Ekkelenkamp per indisponibilità.

COME ARRIVA LA CREMONESE – La Cremonese risponde con Audero in porta, Terracciano e Barbieri sugli esterni e la coppia centrale Bianchetti–Luperto a protezione dell’area. In mezzo al campo agiranno Zerbin, Maleh e Grassi. Davanti, Vandeputte occuperà la fascia sinistra, Bonazzoli quella destra, mentre Jamie Vardy sarà il riferimento centrale. Restano indisponibili Baschirotto, Floriani, Pezzella e Payero.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Bertola, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis, Zaniolo. Allenatore: Runjaic

CREMONESE (4-3-3): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Barbieri; Zerbin, Maleh, Grassi; Vandeputte, Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Giampaolo

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: