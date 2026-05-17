Genoa-Milan 0-0: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Genoa-Milan di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

GENOVA – Domenica 17 maggio, alle ore 12, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa-Milan. gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Il Milan arriva alla penultima giornata con il peso di una classifica che non concede tregua. I rossoneri sono quarti con 67 punti, in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, tallonati dalla Roma, anch’essa a quota 67, e con il Como distante appena due lunghezze. Dopo la sconfitta casalinga per 2-3 contro l’Atalanta, la squadra di Allegri non può permettersi passi falsi. Una vittoria contro il Genoa significherebbe blindare il quarto posto e, allo stesso tempo, tenere aperta la possibilità di superare la Juventus, terza con 68 punti.

Il Genoa, invece, vive una situazione completamente diversa. Con 41 punti e la salvezza già aritmeticamente acquisita, il gruppo di De Rossi affronta la sfida senza pressioni, ma con la volontà di chiudere al meglio una stagione solida e coerente. Il Grifone può ancora provare a superare il Parma, fermo a 42 punti, e congedarsi dai propri tifosi con un finale di campionato dignitoso e competitivo.

La gara d’andata, giocata l’8 gennaio 2026, si era chiusa sul risultato di 1-1: il Genoa si era portato avanti con Lorenzo Colombo al 27’, prima del pareggio in extremis firmato da Rafael Leão al 90’. Un risultato che aveva lasciato l’amaro in bocca ai rossoblù e che il Milan non può permettersi di replicare in questa fase della stagione.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GENOA-MILAN]

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA-MILAN 0-0 (pt) 31' Verticalizzazione per Colombo, ma Gabbia legge l’azione in anticipo e chiude con decisione in fallo laterale 28' Cross di Rabiot verso Gimenez, che prova una mezza rovesciata ma impatta male il pallone e lo manda sul fondo 25' Conclusione dal limite di Malinovskyi: il destro è impreciso e la palla termina sul fondo. 21' duro intervento di Rabiot su Baldanzi. Punizione in favore del Genoa a metà campo 17' ritmi molto bassi in questa fase della partita 13' ottimo cross di Vitinha per Baldandi, che non riesce però ad agganciare il pallone e a deviarlo in porta 8' Punizione laterale di Malinovskyi: il suo tiro-cross attraversa l’area e arriva sul secondo palo, dove Vitinha controlla e calcia di potenza, ma il pallone sorvola la traversa di pochissimo. 7' conclusione di Vitinha, indirizzata all'incrocio dei pali. la palla però finisce alta sopra la traversa 4' Cross profondo di Vitinha, Maignan legge la traiettoria ed esce in alto con grande sicurezza. 2' si riprende a giocare 1' scontro accidentale tra Amorim e Bartesaghi. Ad avere la peggio é il giocatore del Genoa. Entra in campo lo staff sanitario 1' partiti! Primo pallone gestito dalla squadra ospite le squadre fanni il loro ingresso in campo Un cordiale buona domenica a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Genoa-Milan

Tabellino in tempo reale

GENOA: Bijlow J., Marcandalli A., Otoa S., Vasquez J., Ellertsson M. E., Frendrup M., Amorim, Malinovskyi R., Baldanzi T., Vitinha, Colombo L.. A disposizione: Doucoure M., Ekhator J., Ekuban C., Grossi J., Klisys L., Lafont G., Leali N., Martin A., Masini P., Ouedraogo W. L., Sabelli S., Sommariva D., Zatterstrom N. Allenatore: De Rossi D..



MILAN: Maignan M., Tomori F., Gabbia M., Pavlovic S., Athekame Z., Fofana Y., Jashari A., Rabiot A., Bartesaghi D., Gimenez S., Nkunku C.. A disposizione: Bosveld C., De Winter K., Fullkrug N., Loftus-Cheek R., Modric L., Odogu D., Pulisic C., Ricci S., Sardo J., Terracciano P., Torriani L., Vladimirov V. Allenatore: Allegri M..



Reti:

Bijlow J., Marcandalli A., Otoa S., Vasquez J., Ellertsson M. E., Frendrup M., Amorim, Malinovskyi R., Baldanzi T., Vitinha, Colombo L..Doucoure M., Ekhator J., Ekuban C., Grossi J., Klisys L., Lafont G., Leali N., Martin A., Masini P., Ouedraogo W. L., Sabelli S., Sommariva D., Zatterstrom N.De Rossi D..Maignan M., Tomori F., Gabbia M., Pavlovic S., Athekame Z., Fofana Y., Jashari A., Rabiot A., Bartesaghi D., Gimenez S., Nkunku C..Bosveld C., De Winter K., Fullkrug N., Loftus-Cheek R., Modric L., Odogu D., Pulisic C., Ricci S., Sardo J., Terracciano P., Torriani L., Vladimirov V.Allegri M..

De Rossi alla vigilia

Alla vigilia della sfida contro il Milan al Ferraris, Daniele De Rossi ha ribadito che il Genoa affronterà l’ultima gara casalinga con la massima serietà, nonostante la salvezza sia già acquisita. Il tecnico ha spiegato di non tollerare alcun rischio di rilassamento nei finali di stagione, ricordando come in passato certe dinamiche lo avessero profondamente infastidito. Ha chiarito che la squadra giocherà una partita vera, per rispetto del campionato e dei propri valori.

De Rossi ha poi richiamato l’importanza del rapporto con il pubblico di Marassi, sottolineando che l’ultima uscita davanti ai tifosi merita un impegno totale. Pur riconoscendo le assenze pesanti nel Milan, ha ribadito che i rossoneri restano una squadra di livello altissimo e che servirà una prestazione all’altezza.

Sul fronte del futuro, l’allenatore ha smentito con decisione qualsiasi voce di mercato. Ha spiegato di non aver ricevuto contatti da altri club e di sentirsi pienamente in sintonia con l’ambiente rossoblù. Ha aggiunto di essere già al lavoro per programmare la prossima stagione, confermando la volontà di proseguire il percorso iniziato a Genova.

L’arbitro

La direzione del match è stata affidata a Simone Sozza della sezione di Seregno. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Alessandro Lo Cicero e Dario Cecconi, mentre il quarto uomo sarà Matteo Marchetti. Al VAR è stato designato Paolo Mazzoleni, con Giacomo Paganessi come AVAR, entrambi della sezione di Bergamo.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Nel Genoa di De Rossi dovrebbe esserci Bijlow tra i pali, protetto dal consueto terzetto difensivo formato da Marcandalli, Ostigard e Vasquez,. Sulle corsie laterali agiranno Ellertsson a destra e Martin a sinistra, mentre in mezzo al campo la regia sarà affidata a Frendrup e Amorim. Alle spalle delle due punte si muoverà Ekhator, incaricato di cucire il gioco e attaccare gli spazi tra le linee. In avanti spazio alla coppia Colombo–Vitinha, con il primo pronto a lavorare di fisico e profondità e il secondo più incline a muoversi in appoggio e rifinitura. Nessuno squalificato per il Grifone, che però dovrà rinunciare agli indisponibili Siegrist, Norton-Cuffy, Messias e Otoa.

COME ARRIVA IL MILAN – Il Milan di Allegri si presenta con Maignan in porta e una difesa a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo, ampiezza affidata ad Athekame e Bartesaghi, mentre la zona nevralgica sarà presidiata da Fofana, Ricci e Rabiot. In attacco, confermata la coppia Gimenez–Nkunku. I rossoneri dovranno fare a meno degli squalificati Estupiñan, Leão e Saelemaekers, mentre non risultano indisponibili.

Probabili formazioni di Genoa-Milan

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Amorim, Martin; Ekhator; Colombo, Vitinha. Allenatore: De Rossi

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. Allenatore: Allegri

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: