Catania-Lecco: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Catania-Lecco di Mercoledì 20 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

CATANIA – Mercoledì 20 maggio, alle ore 20.30, allo Stadio “Massimino”, andrà in scena Catania-Lecco, gara di ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C 2025/2026.

Dopo lo 0-0 maturato al Rigamonti‑Ceppi, il Catania di Mimmo Toscano torna davanti al proprio pubblico con un vantaggio significativo- Ggrazie al secondo posto ottenuto nella stagione regolare, i rossazzurri affrontano il ritorno con lo status di testa di serie, che garantisce loro due risultati su tre per accedere alla semifinale. Una vittoria o un pareggio nei novanta minuti basteranno per proseguire il cammino.

Per il Lecco di Federico Valente, invece, la situazione è chiara: per continuare a sognare serve solo la vittoria. I blucelesti dovranno quindi cercare l’impresa in trasferta, consapevoli che il Massimino rappresenta uno dei campi più caldi e difficili dell’intera Serie C. Non rientrando tra le prime tre, ha dovuto affrontare i playoff del proprio girone, superando con autorevolezza Giana Erminio e Pianese. Due prove convincenti che hanno permesso ai blucelesti di conquistare l’accesso alla fase nazionale.

A dirigere la gara sarà Edoardo Gianquinto della sezione AIA di Parma, coadiuvato dagli assistenti Andrea Cecchi della sezione di Roma 1 e Stefania Genoveffa Signorelli della sezione di Paola. Quarto ufficiale Alessandro Silvestri di Roma 1. Al VAR è stato designato Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, mentre il ruolo di AVAR sarà affidato a Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CATANIA-LECCO]

Convocati

Catania

Klāvs Bethers, Alessandro Celli, Mirko Miceli, Andrea Allegretto, Kaleb Joel Jiménez Castillo, Emmanuele Pio Cicerelli, Lorenzo Coco, Francesco Di Tacchio, Alessandro Quaini, Giovanni Bruzzaniti, Salvatore Caturano, Alessandro Raimo, Daniele Donnarumma, Tiago Casasola, Riccardo Cargnelutti, Francesco Forte, Giovanni Di Noia, Andrea Dini, Mario Ierardi, Simone Pieraccini, Michele D’Ausilio

Lecco

Jacopo Furlan, Luca Marrone, Niccolò Zanellato, Andrea Mallamo, Davide Voltan, Guillaume Furrer, Oliver Urso, Matteo Battistini, Stefano Bonaiti, Manuel Ferrini, Gabriel Pellegrino, Gregorio Tanco, Lorenzo Mihali, Antonio Metlika, Joaquin Dalmasso, Leon Šipoš, Damiano Basili, Noah Lovisa, Lorenzo Romani, Ismael Konaté, Jason Anastasini, Marwane Kritta, Gregory Constant, Edoardo Duca, Sean Parker

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CATANIA -Il Catania di Mimmo Toscano dovrebbe ripresentarsi con il consueto 3-4-2-1 Davanti a Dini, il terzetto arretrato dovrebbe essere composto da Ierardi, Miceli e Pieraccini. Sulle corsie agiranno Casasola a destra e Celli a sinistra, mentre in mezzo al campo spazio a Quaini e Di Tacchio. Sulla trequarti, Bruzzaniti e Cicerelli avranno il compito di supportare l’unica punta Forte.

COME ARRIVA IL LECCO – Il Lecco di Federico Valente dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Furlan, protetto dalla linea a tre formata da Battistini, Tanco e Romani. A centrocampo, ampiezza e dinamismo saranno affidati a Urso e Bonaiti, mentre in zona centrale agiranno Zanellato, Mallamo e Kritta. In attacco, confermata la coppia Konate–Sipos.

Le probabili formazioni

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Celli; Bruzzaniti, Cicerelli; Forte. Allenatore: Toscano.

LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Urso, Zanellato, Mallamo, Bonaiti, Kritta; Konate, Sipos Allenatore: Valente.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara sarà trasmessa su SkySport (canale 252 satellite) n diretta televisiva e in streaming su Now TV.