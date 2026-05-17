Inter-Hellas Verona: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Inter-Verona di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

MILANO – Domenica 17 maggio, alle ore 15, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter-Hellas Verona, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

La sfida non avrà più peso sulla classifica, ma sarà comunque una serata destinata a restare nella memoria dei tifosi nerazzurri. L’Inter è già Campione d’Italia, forte del ventunesimo scudetto conquistato con tre turni d’anticipo, mentre il Verona è matematicamente retrocesso in Serie B.

San Siro sarà il teatro della grande festa: la consegna del trofeo da parte della Lega Serie A e, a seguire, la sfilata del pullman scoperto per le vie di Milano.

Nell’ultimo turno di campionato, la squadra di Cristian Chivu ha dominato all’Olimpico contro la Lazio imponendosi per tre 3-0, confermando una condizione brillante nonostante il titolo già in tasca. Il Verona, invece, è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Como, un 1-0 che ha certificato una stagione complicata e senza appello.

Anche il precedente stagionale sorride ai nerazzurri: nella gara d’andata al Bentegodi, l’Inter si era imposta per 2-1 grazie alla rete di Piotr Zieliński e a un autogol decisivo arrivato nei minuti di recupero.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI INTER-HELLAS VERONA]

L’arbitro

La direzione arbitrale sarà affidata ad Andrea Calzavara della sezione di Varese, assistito da Alessandro Costanzo e Matteo Passeri. Il quarto ufficiale sarà Giuseppe Collu, mentre al VAR opererà Alberto Santoro con Antonio Giua come AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’INTER – Cristian Chivu dovrebbe confermare il suo consueto impianto tattico con una difesa a tre guidata da Martinez tra i pali e il terzetto composto da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie laterali spazio alla spinta di Andy Diouf a destra e Carlos Augusto a sinistra, mentre in mezzo al campo agiranno Zielinski, Sucic e Mkhitaryan. In attacco, la coppia formata da Lautaro Martínez e Marcus Thuram guiderà la manovra offensiva. L’unica assenza certa è quella di Calhanoglu.

COME ARRIVA IL VERONA – Sammarco dovrebbe rispondere con un assetto speculare, affidandosi a Montipò in porta e a una linea difensiva composta da Nelsson, Edmundsson e Valentini. A centrocampo, Belghali e Bradaric presidieranno le fasce, mentre la zona nevralgica sarà affidata ad Akpa Akpro, Gagliardini e Bernede. In avanti, spazio a Bowie e Suslov. Restano indisponibili Serdar, Bella-Kotchap, Mosquera e Niasse.

Probabili formazioni di Inter-Hellas Verona

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Andy Diouf, Zielinski, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Marcus Thuram. Allenatore: Chivu.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. Allenatore: Sammarco.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: