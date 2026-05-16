Pisa-Napoli: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pisa-Napoli di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

PISA – Domenica 17 maggio, alle ore 12, allo Stadio “Cetilar Arena Garibaldi-Romeo Anconetani”, andrà in scena Pisa-Napoli, Monday Night della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Il Napoli arriva alla penultima giornata con un obiettivo chiaro: chiudere definitivamente il discorso secondo posto e mettere in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Antonio Conte ha raccolto 70 punti, frutto di ventuno vittorie, sette pareggi e otto sconfitte, e si presenta all’Arena Garibaldi con la volontà di lasciarsi alle spalle il ko contro il Bologna. L’Inter, ormai irraggiungibile a quota ottantacinque, ha già messo le mani sul titolo, ma per gli azzurri il piazzamento d’onore resta un traguardo fondamentale.

Dall’altra parte c’è un Pisa che vive una stagione diametralmente opposta. Ultimo in classifica con diciotto punti, già retrocesso da settimane, il gruppo nerazzurro affronta la sfida davanti al proprio pubblico con l’unico obiettivo di onorare il finale di campionato. Il momento è tra i più difficili dell’anno: sette sconfitte consecutive, (ultima delle quali quella contro la Cremonese), una lunga lista di assenze e un morale inevitabilmente condizionato da un’annata complicata.

La storia della sfida racconta un netto predominio del Napoli. Su ventisei incontri ufficiali disputati tra tutte le competizioni, il bilancio parla di quattordici vittorie azzurre, sette pareggi e cinque successi del Pisa. Anche i precedenti in terra toscana confermano l’equilibrio solo parziale: in Serie A si è giocato sei volte, con due vittorie del Napoli, tre pareggi e un solo successo nerazzurro, risalente al primo storico confronto in massima categoria, chiuso 2-0 per i padroni di casa.

L’ultimo incrocio risale al match d’andata del 22 settembre, quando al Maradona il Napoli si impose3-2 grazie alle reti di Gilmour, Spinazzola e Lucca.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PISA-NAPOLI]

L’arbitro

La direzione della gara è stata affidata a Francesco Fourneau della sezione di Roma. A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Fabiano Preti e Simone Biffi, mentre il quarto ufficiale sarà Simone Galipò. Al VAR opererà Lorenzo Maggioni, affiancato da Giacomo Camplone come AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PISA – Nel Pisa di Hijlemark dovrebbe essere confermato Semper tra i pali, protetto dal terzetto difensivo formato da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. Sulle corsie laterali agiranno Leris a destra e Angori a sinistra, mentre la zona centrale sarà affidata a Akinsanmiro, Aebischer e Marius Marin. In avanti spazio alla coppia Moreo–Stojilkovic. I nerazzurri arrivano alla sfida in piena emergenza: squalificati Bozhinov e Loyola, indisponibili Denoon, Coppola e Tramoni.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Il Napoli di Conte si presenta con Milinkovic-Savic in porta e una difesa a tre composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo ampiezza affidata a Spinazzola e Gutierrez, mentre in mezzo agiranno Lobotka e McTominay. Sulla trequarti spazio alla qualità di De Bruyne e Alisson Santos, entrambi chiamati a rifinire il gioco e a supportare l’unica punta Hojlund, riferimento centrale dell’attacco azzurro. Conte dovrà rinunciare allo squalificato Politano e all’indisponibile Lukaku.

Probabili formazioni di Pisa-Napoli

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marius Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Hijlemark.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: