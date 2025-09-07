Castrumfavara-Reggina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Castrumfavara-Reggina di domenica 7 settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

FAVARA – Domenica 7 settembre 2025 allo stadio Giovanni Bruccoleri andrà in scena Castrumfavara-Reggina, gara valida per la finale play-off del Girone I di Serie D 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 16. Da una parte, la formazione gialloblù reduce da due vittorie consecutive conquistate di misura nel primo turno preliminare della Coppa Italia di categoria ai danni del Gela (1-0) e al primo round della competizione con il Ragusa (1-0). Dall’altro lato, invece, gli amaranto che vengono dal passaggio al secondo turno della Coppa Italia di categoria strappato soltanto ai calci di rigore contro la Vibonese.

I gialloblù, che vengono dalla salvezza acquisita la scorsa stagione grazie alla vittoria del play-out con il Licata, puntano a iniziare con il piede giusto e a conquistare punti preziosi in chiave salvezza al cospetto della grande favorita alla promozione finale tra i professionisti. Gli amaranto, infatti, reduci da un campionato quello scorso in cui è stata sfiorata la promozione chiudendo a un solo punto di differenza dalla capolista Siracusa, vogliono cominciare forte per dare subito un segnale alle dirette concorrenti.

Sfida che sembra quasi scritta al “Bruccoleri”: gli amaranto hanno sempre vinto in trasferta nel 2025 e si troveranno davanti un avversario vittorioso in casa in una sola occasione negli ultimi nove mesi. I precedenti dello scorso anno sorridono alla Reggina: due vittorie per 3-1. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Alessandro Papagno della sezione di Roma 2 coadiuvato dagli assistenti Enrico Rossetto di Schio e Davide Carraretto di Treviso.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CASTRUMFAVARA-REGGINA]

CASTRUMFAVARA:. A disposizione:



REGGINA:. A disposizione:



Reti:



I convocati della Reggina

Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro,

Difensori: Adejo, Distratto, Fomete, D. Girasole, R. Girasole, Lanzilotta, Palumbo

Centrocampisti: Barillà, Chirico, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Zenuni

Attaccanti: Di Grazia, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa

Le probabili formazioni di Castrumfavara-Reggina

CASTRUMFAVARA (4-3-3): Lauritano; Terrini, Lo Duca, De Min, Vaccaro; Kosovan, Schembari, Sacco; Varela, Tripicchio, Piazza. Allenatore: Pietro Infantino

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Palumbo, Adejo, D. Girasole, Distratto; Mungo, Laaribi, Barillà; Ragusa, Ferraro, Di Grazia. Allenatore: Bruno Trocini

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it.