Catania – Avellino: dove vedere la diretta, live e risultato

La partita Catania – Avellino del 20 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la decima giornata del Gruppo C di Serie C

CATANIA – Domani sera andrà in scena Catania–Avellino, incontro valido per la decima giornata del Girone C di Serie C. Di contro due fra le compagini più storiche e blasonate del raggruppamento, che forse stanno tradendo un po’ le aspettative rispetto ai pronostici della vigilia del campionato. I rossazzurri sono attualmente dodicesimi a quota 11 punti, mentre i Lupi viaggiano con una lunghezza di vantaggio. Il Catania di Francesco Baldini è reduce dal pari esterno contro la Virtus Francavilla per 1-1, ma anche da giorni molto turbolenti dal punto di vista societario. L’Avellino di Piero Braglia, invece, pecca di continuità: anche per i campani nell’ultima giornata è arrivato il pareggio per 1-1 in casa della Fidelis Andria. Ci si aspetta una partita equilibrata e divertente, ma soprattutto carica di agonismo. Riusciranno i siciliani a far valere il fattore casa o sarà blitz esterno della formazione ospite? Lo scopriremo presto, è l’imprevedibilità della Serie C!

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI CATANIA – 4-3-3 per mister Baldini. Sala in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Calapai, Claiton, Monteagudo e Zanchi. A centrocampo Rosaia, Maldonado e Greco a supporto dei tre attaccanti: Ceccarelli, Moro e Russini.

QUI AVELLINO – Braglia risponde con un sistema di gioco speculare. Forte fra i pali, davanti a lui agiranno Ciancio, Silvestri, Dossena e Tito. A centrocampo Carriero, De Francesco e Mastalli. In avanti Micovschi e Di Gaudio a sostegno di Gagliano.

Le probabili formazioni di Catania – Avellino

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado, Greco; Ceccarelli, Moro, Russini. Allenatore: Baldini

AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Tito; Carriero, De Francesco, Mastalli; Micovschi, Gagliano, Di Gaudio. Allenatore: Braglia

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per domani sera alle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su Eleven Sports. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.