Elenco delle partite previste per oggi giovedì 21 ottobre 2021: in primo piano le sfide di Europa League e Conference League

ROMA – Europa League in primo piano nella giornata odierna con due italiane in campo. Si parte alle ore 18.45 con Lazio-Olympique Marsiglia: da una parte c’è la squadra di Sarri che viene dalla vittoria casalinga contro la Lokomotiv Mosca ed in classifica occupa il secondo posto con 3 punti. In campionato, la Lazio è reduce dal successo interno contro l’Inter ed in classifica occupa la quinta posizione, insieme a Juventus e Atalanta, con 14 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Sampaoli che viene dal pari casalingo contro il Galatasaray ed in classifica occupa il terzo posto con 2 punti. In campionato, il Marsiglia viene dal successo interno contro Lorient ed in classifica occupa la terza posizione con 17 punti. Alle ore 21 Napoli-Legia Varsavia: da una parte c’è la squadra di Spalletti che viene dalla sconfitta casalinga contro lo Spartak Mosca ed in classifica occupa la terza posizione, insieme al Leicester, con 1 punto. In campionato, il Napoli è reduce dalla vittoria casalinga contro il Torino ed in classifica occupa il primo posto con 24 punti, +2 sul Milan.

Dall’altra parte troviamo la squadra di Michniewicz che viene dalla vittoria contro il Leicester ed in classifica occupa la prima posizione con 6 punti. In campionato, il Legia Varsavia è reduce da una sconfitta casalinga ed in classifica occupa la quindicesima posizione con 9 punti. C’è anche la Conference League con Bodo/Glimt-Roma, calcio d’inizio alle 18.45: da una parte c’è la squadra di Knutsen che viene dal pareggio esterno contro il CSKA Sofia ed in classifica occupa il secondo posto con 4 punti. In campionato, il Bodo/Glimt viene da una vittoria casalinga ed in classifica occupa la prima posizione con 47 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Mourinho che è reduce dalla vittoria esterna contro lo Zorya ed in classifica occupa il primo posto con 6 punti. In campionato, la Roma viene dalla sconfitta esterna contro la Juventus ed in classifica occupa la quarta posizione con 15 punti. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

EUROPA LEAGUE

18.45

21.00

CONFERENCE LEAGUE

18.45

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:



FIFA > U16 Amichevoli 2021 > Ottobre

11:00 Slovacchia - Repubblica Ceca



FIFA > U23 (F) Amichevoli 2021 > Ottobre



18:00



Svezia - Belgio

Norvegia - Olanda



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo A



21:00



Rangers FC - Brøndby IF

Sparta Praga - Olympique Lyon



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo B



21:00



PSV Eindhoven - AS Monaco

Sturm Graz - Real Sociedad



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo C

21:00 Napoli - Legia Warszawa



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo D

18:45 Fenerbahçe - Royal Antwerp FC

21:00 Eintracht Francoforte - Olympiakos Piräus



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo E

18:45 Lazio - Olympique Marseille

21:00 Lokomotiv Moskva - Galatasaray



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo F



18:45



FC Midtjylland - Crvena Zvezda

PFC Ludogorets Razgrad - Sporting Braga



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo G

18:45 Real Betis - Bayer Leverkusen



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo H

18:45 Rapid Wien - Dinamo Zagabria

21:00 West Ham United - KRC Genk



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 10

12:00 Bulgaria - Croazia

18:00 Serbia - Liechtenstein



CONCACAF > CONCACAF League 2021 > Quarti di finale

00:00 Santos de Guápiles - Forge FC



Arabia Saudita > Premier League 2021/2022

16:55 Al Batin - Al Fayha

19:00 Al Tai - Al Ahli SFC



Argentina > Primera División 2021



00:00



Banfield - Huracán

Estudiantes - Atlético Tucumán

02:15 Boca Juniors - Godoy Cruz

19:30 Argentinos Juniors - Colón de Santa Fe

21:45 Newell's Old Boys - Aldosivi



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A

01:30 Sol de Mayo de Viedma - Deportivo Madryn



Armenia > Premier League 2021/2022

13:00 Noravank Sport Club - FC Urartu

16:00 Pyunik FC - BKMA Yerevan



Bolivia > Liga Profesional 2021

01:30 Atlético Palmaflor - Independiente Petrolero



Brasile > Série A 2021

00:00 Ceará - CE - Palmeiras



Brasile > Série B 2021

01:30 Botafogo - RJ - Brusque - SC



Brasile > Copa do Brasil 2021 > Semifinali



02:30



Atlético Mineiro - Fortaleza

Athletico Paranaense - Flamengo RJ



Brasile > Copa do Nordeste 2022 Fase Preliminar > Qualificazioni 2. Girone



00:30



ABC - RN - Jacuipense - BA

Botafogo - PB - Imperatriz - MA



Canada > Premier League 2021

01:00 Atlético Ottawa - Valour FC



Cile > Primera División 2021

02:00 Everton - Huachipato

21:00 Antofagasta - Unión Española



Cile > Primera B 2021

00:00 Fernández Vial - Cobreloa

00:30 San Luis - Santiago Morning



Colombia > Copa Colombia 2021 > Semifinali

00:30 Deportivo Pereira - Deportes Tolima



EAU > UAE Arabian Gulf League 2021/2022



16:15



Baniyas SC - Khor Fakkan Club

Ittihad Kalba SCC - Al Oruba

18:30 Al Wasl - Al Ain FC



El Salvador > Primera División 2021/2022 Apertura



02:00



Santa Tecla FC - Atlético Marte

Águila - Isidro Metapán

03:15 Alianza - Chalatenango



Indonesia > Liga 1 2021/2022

13:15 Persik Kediri - Persipura Jayapura

15:30 Persebaya Surabaya - Persela Lamongan







Persebaya Surabaya - PS Barito Putera

Persipura Jayapura - Bhayangkara Solo



Inghilterra > U18 Premier League 2021/2022 North

14:00 Sunderland AFC - Blackburn Rovers



Isole Faer Oer > Effodeildin 2021

16:00 TB Tvøroyri - EB/Streymur



Italia > Serie C Girone A 2021/2022

17:30 Pro Vercelli - Giana Erminio

21:00 Calcio Lecco 1912 - Renate



Marocco > Botola Pro 1 2021/2022

21:30 Wydad AC - Olympique de Safi



Messico > Primera División 2021/2022 Apertura



02:00



Club León - Pumas UNAM

Deportivo Toluca - Club Necaxa

04:00 UANL Tigres - CF Pachuca

04:06 Club Tijuana - Deportivo Guadalajara



Messico > Liga de Expansión 2021/2022 Apertura

00:00 Club Celaya - Alebrijes de Oaxaca

02:05 TM Fútbol Club - Atlante

04:05 Cimarrones de Sonora - Coyotes de Tlaxcala



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura

00:45 Club Tijuana - Deportivo Guadalajara



Nicaragua > Liga Primera 2021/2022 Apertura

01:00 Walter Ferretti - ART Municipal

03:00 Real Estelí - Juventus Managua

04:00 Managua FC - H&H Export Sébaco



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021

16:30 Flekkerøy IL - Kjelsås Fotball



Polonia > I Liga 2021/2022

18:00 OKS Stomil Olsztyn - Podbeskidzie Bielsko-Biała



Qatar > Qatar Stars League 2021/2022

18:30 Al Wakrah - Al Duhail SC



Serbia > Super Liga 2021/2022

16:30 FK Napredak - FK Novi Pazar



Spagna > Segunda División 2021/2022

18:45 UD Almería - Real Sociedad B

19:00 Real Zaragoza - SD Ponferradina



21:00



CD Mirandés - Girona FC

Real Oviedo - Burgos CF



Svezia > Superettan 2021

19:00 GAIS Göteborg - AFC Eskilstuna



Svezia > Primavera Allsvenskan Norra 2021

18:30 IFK Lidingö FK - Täby FK



Svezia > Primavera Allsvenskan Södra 2021

17:00 Örgryte IS - Åtvidabergs FF



Uruguay > Primera División 2021 Clausura

01:30 Peñarol - Montevideo City Torque

16:00 Sud América - Cerro Largo

18:15 Boston River - Cerrito

20:30 Progreso - Deportivo Maldonado



USA > Major League Soccer 2021



01:30



Inter Miami CF - Toronto FC

Atlanta United FC - New York City FC

FC Cincinnati - Chicago Fire

Orlando City - CF Montréal

D.C. United - New England Revolution



02:00



FC Dallas - Los Angeles FC

Minnesota United FC - Philadelphia Union



02:30



Houston Dynamo - Los Angeles Galaxy

Nashville SC - Columbus Crew

03:00 Colorado Rapids - Seattle Sounders

04:00 Portland Timbers - Vancouver Whitecaps

04:30 San Jose Earthquakes - Austin FC



USA > USL Championship 2021



01:00



Charleston Battery - Los Angeles Galaxy II

New York RB II - Loudoun United

01:30 Tampa Bay Rowdies - Miami FC

02:00 FC Tulsa - Atlanta United II



03:00



El Paso Locomotive - Austin Bold

New Mexico United - San Antonio FC



04:00



Orange County SC - San Diego Loyal

Tacoma Defiance - Oakland Roots



Uzbekistan > Super League 2021

15:15 Metallurg Bekobod - FC AGMK



Venezuela > Primera División 2021 Grupo C

17:00 Universidad Central - Mineros de Guayana



22:00



Atlético Venezuela - Monagas

Metropolitanos FC - LALA FC



Venezuela > Primera División 2021 Grupo A

22:00 Hermanos Colmenarez - Trujillanos FC