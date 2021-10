I suggerimenti del giorno 21 ottobre sono dedicati alla terza giornata della fase a gironi dell’Europa League

Giovedì 21 ottobre si giocano si le gare valide per la terza giornata della fase a girone dell’Europa League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio il pronostico del giorno.

Real Betis – Bayer Leverkusen 1 (ore 18.45)

Match valido per il Gruppo G. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa allenati da Manuel Pellegrini, che attualmente sono in vetta alla classifica del raggruppamento con 4 punti, a pari merito con il Bayer Leverkusen. Dall’altra parte del campo ci sarà proprio la formazione tedesca allenata da Gerardo Seoane, che arriva a sua volta da due vittorie consecutive nella fase a gironi, ed è in cerca dei 3 punti necessari per restare soli al comando e mettere così una seria ipoteca sulla qualificazione al secondo turno.

Lazio – Olympique Marsiglia 1 (ore 18.45)

Match valido per il Gruppo D. Da una parte c’è la squadra di Sarri che viene dalla vittoria casalinga contro la Lokomotiv Mosca ed in classifica occupa il secondo posto con 3 punti. In campionato, la Lazio è reduce dal successo interno contro l’Inter ed in classifica occupa la quinta posizione, insieme a Juventus e Atalanta, con 14 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Sampaoli che viene dal pari casalingo contro il Galatasaray ed in classifica occupa il terzo posto con 2 punti. In campionato, il Marsiglia viene dal successo interno contro Lorient ed in classifica occupa la terza posizione con 17 punti.

Napoli – Legia Varsavia 1 (ore 21)

Incontro valido per la terza giornata del Girone C di Europa League. Da una parte c’è la squadra di Spalletti che viene dalla sconfitta casalinga contro lo Spartak Mosca ed in classifica occupa la terza posizione, insieme al Leicester, con 1 punto. In campionato, il Napoli è reduce dalla vittoria casalinga contro il Torino ed in classifica occupa il primo posto con 24 punti, +2 sul Milan. Dall’altra parte troviamo la squadra di Michniewicz che viene dalla vittoria contro il Leicester ed in classifica occupa la prima posizione con 6 punti. In campionato, il Legia Varsavia è reduce da una sconfitta casalinga ed in classifica occupa la quindicesima posizione con 9 punti

PSV Eindhoven – Monaco 1 (ore 21)

Gara valida per il Gruppo B. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa olandesi allenati da Roger Schmidt. Che attualmente sono in vetta alla classifica del raggruppamento con 4 punti, a pari merito con la formazione monegasca. Dall’altra parte del campo ci sarà proprio il Monaco di Niko Kovac che, reduce di un deludente pareggio contro la Real Sociedad, è in cerca dei 3 punti necessari per agganciare la vetta del Girone B. Si tratta quindi di uno scontro diretto, che potrebbe condizionare l’accesso alla fase ad eliminazione diretta del torneo. Real Sociedad e Sturm sono infatti in coda alla classifica, rispettivamente con 2 e 0 punti.

Sparta Praga – Lione 2 (ore 21)

Gara valida per il Gruppo A. La formazione ceca é seconda in classifica con 4 punti; seconda anche nel massimo campionato ceco dietro al Plzen. Quella francese é in testa al raggruppamento con 6 punti mentre in Ligue 1 occupa il quinto post a quota 16

Sturm Graz – Real Sociedad 2 (ore 21)

Incontro valevole per il Gruppo B. Da una parte del campo troviamo la formazione austriaca, che occupa l’ultimo posto nel gruppo ancora a quota zero: nel massimo campionato austriaco é seconda, a otto lunghezze dalla capolista Salzsburg. Dall’altra abbiamo gli spagnoli, terzi a quota 2: in Liga sono primi con 20 punti, a +3 dalle dirette inseguitrici,

