Catania – Bari: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Catania – Bari del 19 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quarta giornata del Girone C di Serie C

CATANIA – Domenica 19 settembre alle ore 14:30 andrà in scena Catania–Bari, incontro valido per la quarta giornata del Girone C di Serie C. Una sfida fra due compagini che hanno poco a che vedere con questa categoria, per storia, blasone e tradizione. Ci si aspetta un incontro divertente ed avvincente, carico di agonismo ed alta intensità. I padroni di casa sono partiti a rilento in questa stagione con soli tre punti nelle prime tre giornate. Nell’ultimo turno hanno perso terreno sul campo della Paganese, piegati per 1-0. In settimana è arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C a favore del Catanzaro. C’è voglia di sterzare il campionato, anche se di contro ci sarà un duro avversario, uno dei più attrezzati ed ambiziosi dell’intero torneo. Il Bari infatti è partito bene, grazie ai 7 punti nelle prime tre uscite. Per ultimo la vittoria sul campo del Picerno, ma ciò che impressiona è il solo gol subito in tre partite, sintomo di una difesa granitica e di una squadra ben organizzata. Al Massimino va in scena un classico del Sud Italia, lo spettacolo può davvero cominciare!

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI CATANIA – Baldini opta per il 4-3-2-1. Stancampiano in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Calapai, Ercolani, Monteagudo e Pinto. A centrocampo Provenzano, Maldonado e Rosaia. Sulla trequarti Ceccarelli e Russotto alle spalle di Sipos.

QUI BARI – Mignani risponde con il 4-3-1-2. Fra i pali spazio a Frattali, davanti a lui Belli, Di Cesare, Terranova e Mazzotta. A centrocampo Maita, Bianco e D’Errico. Sulla trequarti Botta a supporto di Marras e Cheddira.

Le probabili formazioni di Catania – Bari

CATANIA (4-3-2-1): Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Provenzano, Maldonado, Rosaia; Ceccarelli, Russotto; Sipos. Allenatore: Baldini

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Di Cesare, Terranova E., Mazzotta; Maita, Bianco, D’Errico; Botta; Marras, Cheddira. Allenatore: Mignani

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma domenica 19 settembre alle ore 14:30, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Eleven Sports e Sky Sport. L’evento potrà essere seguito anche in chiaro su Antennasud per tutti i residenti in Puglia e Basilicata.