Il 19 settembre 2021 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN, Empoli – Sampdoria anche su Sky

EMPOLI – Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 19 settembre ci sono la quarta giornata di Serie A e Serie B e i massimi campionati europei. Partiamo dalla Serie A. Empoli-Sampdoria, che, dopo l’ultima giornata più che positiva per entrambe, si affronteranno nel lunch match. Alle ore 15 al Penzo è in programma Venezia – Spezia, mentre alle ore 18 ci sarà un doppio appuntamento: la Roma di Mourinho farà visita al Verona con l’intento di proseguire il suo tabellino di marcia in testa alla classifica, al fianco di Milan e Napoli, mentre all’Olimpico Lazio e Cagliari cercheranno di riscattare le sconfitte rimediate rispettivamente, da Milan e Genoa. In serata, all’Allianz Stadium di Torino, il big match Juventus-Milan: un classico del calcio italiano che vedrà di fronte la formazione di Allegri, a quota 1 dopo tre giornate, e quella di Pioli, a punteggio pieno dopo tre prove convincerti per gioco e carattere.

La quarta giornata di Serie B vedrà il posticipo Parma – Cremonese. Padroni di casa vengono dal successo esterno per 0-4 contro il Pordenone e in classifica hanno 7 punti; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Cittadella e sono a quota 6; nelle ultime cinque gare hanno vinto tre volte e perso due. In Premier League spicca Tottenham-Chelsea, in Liga si giocherà Valencia-Real Madrid mentre in Ligue 1 si giocherà PSG-Lione.

Apre il programma la Major League Soccer.

Calcio in tv oggi 19 settembre 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.08

New England Revolution-Columbus Crew (MLS) – DAZN

01.15

Atletico Tucuman-Boca Juniors (Campionato argentino) – SPORTITALIA

01.38

FC Cincinnati-New York City (MLS) – DAZN

Toronto FC-Nashville (MLS) – DAZN

Atlanta United-DC United (MLS) – DAZN

02.08

Minnesota United-LA Galaxy (MLS) – DAZN

10.45

Sampdoria-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Cagliari-Fiorentina (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.30

Empoli-Sampdoria (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

13.00

Nizza-Monaco (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Bologna-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

14.00

Maiorca-Villarreal (MLS) – DAZN

14.30

Padova-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Piacenza-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Sudtirol-Pergolettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Trento-Giana Erminio (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT PRIMAFILA (canale 254 satellite)

Messina-Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Catania-Bari (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT PRIMAFILA (canale 252 satellite)

Latina-Foggia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Paganese-Taranto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Palermo-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT PRIMAFILA (canale 253 satellite)

Potenza-Monterosi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Turris-Picerno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00

Venezia-Spezia (Serie A) – DAZN

West Ham-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Ravenna-San Marino (Serie A2 femminile) – ELEVEN SPORTS

Cittadella-Chievo (Serie A2 femminile) – ELEVEN SPORTS

15.30

Stoccarda-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.15

Real Sociedad-Siviglia (Liga) – DAZN

17.30

Albinoleffe-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juventus U23-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Lecco-Feralpisalò (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Seregno-Renate (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Ancona-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Montevarchi-Pescara (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Carrarese-Grosseto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fermana-Modena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Imolese-Siena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Lucchese-Olbia (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Teramo-Vis Pesaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Viterbese-Cesena (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 254 satellite)

Fidelis Andria-Vibonese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Tottenham-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Borussia Dortmund-Union Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

18.00

Lazio-Cagliari (Serie A) – DAZN

Verona-Roma (Serie A) – DAZN

18.30

Betis-Espanyol (Liga) – DAZN

20.30

Parma-Cremonese (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ

Virtus Verona-Legnago (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45

Juventus-Milan (Serie A) – DAZN

PSG-Lione (Ligue 1) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Valencia-Real Madrid (Liga) – DAZN

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.