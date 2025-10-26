Catania-Benevento 1-0: Cicerelli consegna tre punti pesanti agli etnei

Diretta di Catania-Benevento di Domenica 26 ottobre 2025: gli etnei tornano al successo al Massimino grazie a un rigore trasformato al 43′ di gioco

CATANIA – Il Catania torna a vincere al Massimino superando di misura il Benevento grazie a un rigore trasformato da Cicerelli nel primo tempo. Gara intensa, ricca di episodi e tensione, con i campani vicini al pari in più occasioni. Toscano può sorridere, mentre Auteri mastica amaro.

Cronaca della partita

La sfida parte a ritmi bassi, con le due squadre che si studiano nei primi minuti. Il Benevento ci prova al 13’ con Salvemini, ma Celli devia in angolo. Al 23’ arriva il cooling break, complice il caldo intenso al Massimino. Il Catania cresce e al 35’ sfiora il vantaggio con una punizione di Cicerelli deviata dalla barriera. Poco dopo, Lunetta di testa manda alto da ottima posizione. Al 42’ l’episodio chiave: Borghini stende Cicerelli in area, il VAR conferma e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto lo stesso Cicerelli è freddo e firma l’1-0. Nel recupero Forte sfiora il raddoppio, ma Vannucchi si supera. Si va al riposo con i rossazzurri avanti.

Nella ripresa il Benevento cambia volto con Mehic, Tumminello e Mignani. Al 9’ Manconi su punizione impegna Ierardi, che salva sulla linea. Mehic ci prova sulla ribattuta, ma calcia altissimo. Lamesta sfiora il pari al 17’, poi Corbari salva miracolosamente su Mignani al 22’. Il Catania risponde con Rolfini, che al 27’ va vicino al 2-0 su assist di Casasola. Nel finale, Tumminello di testa sfiora il palo, mentre Caturano manda alto da pochi passi. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce il successo etneo.

Tabellino

CATANIA: Dini A., Celli A., Di Gennaro M., Ierardi M., Donnarumma D., Di Tacchio F. (dal 25′ st Aloi S.), Quaini A. (dal 32′ st Jimenez K.), Casasola T., Lunetta G. (dal 25′ st Rolfini A.), Cicerelli E. (dal 17′ st Corbari A.), Forte F. (dal 31′ st Caturano S.). A disposizione: Allegretto A., Aloi S., Bethers K., Caturano S., Coco L., Corbari A., D’Ausilio M., Forti C., Jimenez K., Pieraccini S., Quiroz G., Rolfini A., Stoppa M.

BENEVENTO: Vannucchi G., Scognamillo S., Saio P., Borghini D., Pierozzi E., Prisco A. (dal 1′ st Mehic D.), Maita M., Ceresoli A., Lamesta D., Salvemini F. (dal 11′ st Tumminello M.), Manconi J. (dal 11′ st Mignani G.). A disposizione: Cantisani R., Carfora L., Della Morte M., Esposito M., Mehic D., Mignani G., Ricci G., Rillo F., Romano R., Russo D., Sena F., Talia A., Tsingaras A., Tumminello M., Viscardi A.

Reti: al 43′ pt Cicerelli E. (Catania) .

Ammonizioni: al 33′ pt Lunetta G. (Catania), al 8′ st Donnarumma D. (Catania), al 35′ st Casasola T. (Catania) al 15′ pt Salvemini F. (Benevento), al 27′ pt Maita M. (Benevento), al 34′ pt Prisco A. (Benevento).

I convocati del Catania

Portieri: Bethers, Dini, Coco

Difensori: Pieraccini, Di Gennaro, Allegretto, Ierardi, Donnarumma, Celli, Casasola

Centrocampisti: Di Tacchio, Quaini, Forti, Aloi, Jimenez, Corbari, Lunetta, D’Ausilio,

Attaccanti: Caturano, Forte, Rolfini, Cicerelli, Quiroz, Stoppa.

I convocati del Benevento

Portieri: Russo, Esposito, Vannucchi

Difensori: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi

Centrocampisti: Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras

Attaccanti: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello

Le parole di Domenico Toscano

“Dobbiamo avere la grande mentalità di dare la giusta importanza a tutte le gare. Dobbiamo mettere in campo quell’atteggiamento visto con la Salernitana, la squadra sta dimostrando di essere matura. La partita non cambia la classifica ma è una gara di ambizione. L’abbiamo preparata bene come abbiamo preparato nel migliore dei modi quelle col Siracusa e col Giugliano. I numeri dicono che il Benevento è una squadra da testa della classifica con numeri importanti. Giocheremo con il nostro pubblico, avere un ambiente del genere e un pubblico del genere conta, deve essere un aspetto importante da sfruttare a nostro vantaggio”.

Le parole di Gaetano Auteri

“È un bel palcoscenico, ma serve lucidità. Ci si abitua a partite così, conta mantenere concentrazione e professionalità. Il Catania è una squadra compatta, aggressiva, con giocatori esperti e di valori ma anche noi abbiamo qualità e struttura. Sarà una gara importante per misurare la forza di due squadre che stanno bene, ma non sarà una gara che assegna giudizi definitivi. Abbiamo lavorato molto, fuori casa dobbiamo migliorare nei piccoli dettagli che fanno la differenza. È un percorso in evoluzione, ma abbiamo identità, entusiasmo e grande condizione fisica ottima. Queste partite si preparano da sole: serve equilibrio, compattezza e la capacità di leggere i momenti. Sono certo che faremo un’ottima prestazione”.

Presentazione del match

Domenica 26 ottobre 2025 allo stadio Angelo Massimino andrà in scena Catania-Benevento, gara valevole per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Un vero e proprio scontro diretto al vertice quello in programma in Sicilia tra la capolista del raggruppamento meridionale che con un punto di vantaggio farà visita alla compagine etnea.

Da una parte, la formazione guidata da Domenico Toscano imbattuta da sei giornate di campionato e reduce dalla terza vittoria consecutiva senza subire gol conquistata ai danni della capolista Salernitana (2-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Gaetano Auteri che vengono dopo il passo falso di Latina (1-0) dal secondo successo di fila conquistato tenendo la porta inviolata contro il Potenza (2-0) dopo quello con il Team Altamura (4-0). I rossazzurri, che davanti al proprio pubblico non hanno ancora incassato gol con quattordici reti realizzate e tredici punti conquistati su quindici disponibili, puntano alla quarta vittoria di fila per effettuare il sorpasso sul Benevento capolista in coabitazione con la Salernitana.

I giallorossi, invece, che lontano dalle mura amiche vengono da una sconfitta e un pareggio, vanno a caccia di un blitz pesante per staccare su una diretta concorrente e proseguire il duello a distanza per la vetta con la Salernitana. Un successo a testa nei precedenti della scorsa stagione: 3-2 per il Benevento al ‘Vigorito’ e 1-0 per il Catania al ‘Massimino’. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Marco Di Loreto della sezione di Terni coadiuvato dagli assistenti Giovanni Boato di Padova e Luca Chiavaroli di Pescara. Quarto Ufficiale: Enrico Gemelli di Messina . Operatore al Football Video Support: Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto.

QUI CATANIA – A protezione di Dini ci saranno Ierardi, Di Gennaro e Celli. Sulle corsie esterne agiranno Casasola e Donnarumma con Aloi e Di Tacchio in mezzo al campo. Davanti spazio a Jimenez e Cicerelli a supporto di Forte.

QUI BENEVENTO – In porta Vannucchi ci potrebbero essere Ceresoli, Saio e Scognamillo. Sulle corsie esterne agiranno Ricci e Pierozzi con Mehic e Maita in mezzo al campo. Davanti spazio a Manconi e Lamesta a supporto di Salvemini.

Le probabili formazioni di Catania-Benevento

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Aloi, Di Tacchio, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte. Allenatore: Domenico Toscano

BENEVENTO (3-4-2-1): Vannucchi; Ceresoli, Saio, Scognamillo; Pierozzi, Maita, Mehic, Ricci; Lamesta, Manconi; Salvemini. Allenatore: Gaetano Auteri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Catania-Benevento, gara valida per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 251. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.