Diretta di Catania-Cavese di Domenica 11 gennaio 2026: Di Gennaro segna all’87’, Caturano raddoppia al 92’ in rovesciata. Etnei dominanti e premiati nel finale

CATANIA – Il Catania conquista tre punti fondamentali superando la Cavese 2-0 al “Massimino”, al termine di una gara dominata sul piano del gioco ma sbloccata solo negli ultimi minuti. Assedio continuo degli etnei, fermati più volte da un grande Boffelli e da imprecisioni sotto porta, prima dei due lampi finali di Di Gennaro e Caturano

Tabellino

CATANIA: Dini A., Pieraccini S., Di Gennaro M., Allegretto A., Casasola T. (dal 36′ st D’Ausilio M.), Quaini A., Di Tacchio F., Donnarumma D. (dal 24′ st Caturano S.), Jimenez K., Lunetta G., Forte F. (dal 1′ st Rolfini A.). A disposizione: Bethers K., Bruzzaniti G., Caturano S., Coco L., Corbari A., D’Ausilio M., Doni S., Martic M., Quiroz G., Raimo A., Rolfini A., Stoppa M.

CAVESE: Boffelli V., Evangelisti N., Bolcano D., Loreto C., Amerighi I., Orlando F., Awua T., Maiolo F. (dal 14′ st Munari D.), Pelamatti A. (dal 1′ st Nunziata F.), Fella G. (dal 14′ st Sorrentino D.), Ubaldi L. (dal 34′ st Fusco G.). A disposizione: Barone M., Fusco G., Iuliano S., Lamberti D., Munari D., Nunziata F., Sorrentino D., Visconti E.

Reti: al 43′ st Di Gennaro M. (Catania) , al 45’+2 st Caturano S. (Catania) .

Ammonizioni: al 16′ st Di Gennaro M. (Catania), al 19′ st Allegretto A. (Catania) al 22′ pt Maiolo F. (Cavese), al 36′ pt Fella G. (Cavese), al 21′ st Evangelisti N. (Cavese), al 35′ st Fusco G. (Cavese).

Le formazioni ufficiali di Catania-Cavese

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro, Allegretto; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Jimenez, Lunetta; Forte. A disposizione: Bethers, Coco, Doni, Martic, Raimo, Corbari, Stoppa, Bruzzaniti, Quiroz, D’Ausilio, Rolfini, Caturano. Allenatore: Domenico Toscano

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Evangelisti, Bolcano, Loreto; Amerighi, Orlando, Awua, Maiolo, Pelamatti; Fella, Ubaldi. A disposizione: Lamberti, Iuliano, Nunziata, Barone, Visconti, Sorrentino, Fusco. Allenatore: Fabio Prosperi

Le parole di Fabio Prosperi

” Affrontiamo una squadra che deve vincere il campionato al pari di Benevento e Salernitana. Ci attendiamo un avversario che vorrà metterci sin dal primo minuto, motivato dall’obbligo di fare la partita per lanciare segnali anche alla luce della classifica. Servirà per loro fare una gara gagliarda e ci toccherà rispondere colpo su colpo affidandoci al nostro spirito e alla voglia di confermare quanto fatto in settimana. Poi, anche alla luce della situazione, strappare punti sarebbe sorprendente. Inoltre si andrà in uno stadio che ha vissuto momenti di grande calcio in Serie A. Qualche giovane potrebbe subire la pressione ma dovremo essere bravi a resistere con solidità e compattezza cercando di giocarci le nostre chance”.

Le parole di Domenico Toscano

“Le insidie di questo campionato le conosciamo e non diamo per scontato nessun risultato. Ogni partita presenta una difficoltà incredibile per qualsiasi squadra. Tutti davano allo sbando Siracusa e Trapani, invece vengono da risultati importanti. Alleno un gruppo di ragazzi che vuole crescere e migliorare sempre. A prescindere dal valore di un avversario che viene da buoni risultati, conta come faremo la partita noi. La Cavese è una squadra che battaglia, organizzata e che corre tantissimo. Tutti ingredienti che fanno pensare a una gara difficile, dove il Catania dovrà esprimere il miglior livello. Non guardiamo a chi gioca prima o chi gioca dopo. Non devono interessarci i risultati che non possiamo determinare. Dobbiamo concentrarci su quello che possiamo fare. Siamo una squadra intelligente a capire il momento e l’avversario da affrontare. Il gruppo è molto equilibrato e tirerà fuori una grande prova”.

Presentazione del match

Domenica 11 gennaio 2026 allo stadio Angelo Massimino andrà in scena Catania-Cavese, gara valevole per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Da una parte, la formazione guidata da Domenico Toscano reduce dal pari di Foggia (1-1) e imbattuta da sei risultati utili consecutivi con quattordici punti conquistati.

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Prosperi che vengono dal successo interno ai danni del Sorrento (1-0) dopo un digiuno lungo sei partite con soli tre punti conquistati. I rossazzurri, che davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti senza aver subito gol, vanno a caccia dell’ottavo successo interno consecutivo per tenere il passo della capolista Benevento distante soltanto due lunghezze. I biancoblù, invece, che lontano dalle mura amiche vengono da due ko di fila con l’ultimo blitz risalente a fine ottobre (1-3 a Cerignola), cercano continuità con il secondo risultato utile di fila per allontanare ulteriormente la zona calda della classifica e allo stesso tempo avvicinare anche la zona play-off.

La gara d’andata, disputata allo stadio Simonetta Lamberti, si chiuse con il colpo esterno del Catania per 1-0 con la Cavese. L’ultimo precedente in Sicilia risale allo scorso 30 novembre 2024 e si chiuse 1-1 con botta e risposta tra Stoppa e Fella. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Simone Gauzolino della sezione di Torino coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Russo di Nichelino e Diego Peloso di Nichelino. Quarto Ufficiale: Mattia Ubaldi di Roma 1. Operatore al Football Video Support: Riccardo Leotta di Acireale.

QUI CATANIA – A protezione di Dini ci sarà il pacchetto arretrato composto da Allegretto, Di Gennaro e Pieraccini. Sulle corsie esterne agiranno Casasola e Donnarumma con Quaini e Di Tacchio in mezzo al campo. Davanti spazio a Jimenez e Lunetta a supporto di Forte.

QUI CAVESE – Tra i pali Boffelli con Amerighi, Evangelisti, Loreto e Nunziata a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Awua, Pelamatti e Orlando mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Fella, Ubaldi e Fusco.

Le probabili formazioni di Catania-Cavese

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Di Gennaro, Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Jimenez, Lunetta; Forte. Allenatore: Domenico Toscano

CAVESE (4-3-3): Boffelli; Amerighi, Evangelisti, Loreto, Nunziata; Awua, Pelamatti, Orlando; Fella, Ubaldi, Fusco. Allenatore: Fabio Prosperi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Catania-Cavese, gara valida per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky.