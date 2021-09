Catania – Fidelis Andria: dove vedere la diretta e risultato

La partita Catania – Fidelis Andria del 4 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la seconda giornata del Girone C di Serie C

CATANIA – Sabato 4 settembre alle ore 20:30 andrà in scena il secondo turno del girone C di Serie C. Di fronte, al “Massimino” di Catania, ci saranno Catania e Fidelis Andria. I rossazzurri di mister Baldini sono reduci dal brusco KO subito in casa del Monopoli (3-0) e vorranno sfruttare il fattore casa per rilanciarsi subito. Il mercato ha privato la squadra di qualche pilastro importante, ma la storia ed il blasone del Catania impongono ben altri risultati. La Fidelis Andria, invece, è uscita rafforzata dall’ultima sessione di mercato ed il buon pareggio all’esordio contro la Juve Stabia ne è la più semplice dimostrazione. Ci si aspetta una partita equilibrata e ricca di agonismo, chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI CATANIA – Baldini è in dubbio fra il 4-3-3 ed il 3-4-3. Nel primo caso, suo modulo di riferimento, tra i pali potrebbe andare Sala, difeso da Calapai, Monteagudo, Ercolani e Pinto. A centrocampo dovrebbero spuntarla Provenzano, Maldonado e Rosaia. Davanti spazio a Russotto, Russini e Ceccarelli.

QUI FIDELIS ANDRIA – Panarelli conferma il classico 3-5-2. In porta Dini, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Lacassia, Fontana e Venturini. A centrocampo Benvenga, Casoli, Di Noia, Bolognese e Carullo. In attacco il tandem composto da Bubas e Di Piazza.

Le probabili formazioni di Catania – Fidelis Andria

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Provenzano, Maldonado, Rosaia; Ceccarelli, Russini, Russotto. Allenatore: Baldini

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; Lacassia, Fontana, Venturini; Benvenga, Casoli, Di Noia, Bolognese, Carullo; Bubas, Di Piazza. Allenatore: Panarelli

Dove vederla in TV e streaming

La partita, in programma per sabato 4 settembre alle 20:30, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport (canale 251 e 254) e su Eleven Sports.