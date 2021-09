Olanda – Montenegro 4-0: diretta live, risultato finale

La partita Olanda – Montenegro del 4 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per le qualificazioni mondiali

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: OLANDA-MONTENEGRO 4-0

SECONDO TEMPO

90′ Termina qui l’incontro tra Olanda e Montenegro, 4 a 0 il punteggio finale. Calciomagazine vi ringrazia per averci scelto e vi aspetta per nuove cronaca da vivere assieme

84′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Steven Bergwijn

83′ Guus Til fa il suo ingresso in campo

83′ Abbandona il terreno di gioco Frenkie de Jong per Olanda

78′ Intervento di Marko Vukčević, inevitabile il cartellino giallo per lui

77′ Dalla panchina si alza Nikola Vujnović che fa il suo ingresso

77′ Fuori dal campo Aleksandar Šćekić per Montenegro

77′ Dalla panchina si alza Steven Bergwijn che fa il suo ingresso

77′ Fuori dal campo Cody Gakpo per Olanda

76′ In gol Cody Gakpo! Per lui , assist di Tyrell Malacia e punteggio che diventa: 4 a 0

73′ Marten de Roon si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

73′ Lascia il campo Georginio Wijnaldum per Olanda

70′ Georginio Wijnaldum! Cambia il risultato grazie al gol , assist di Steven Berghuis

67′ Cartellino giallo all’indirizzo di Milutin Osmajić

63′ Forze fresche in campo per Montenegro con l’ingresso di Sead Hakšabanović

63′ Adam Marušić lascia il terreno di gioco

63′ Miloš Raičković in campo, prende il posto del compagno di squadra

63′ Abbandona il campo Draško Božović per Montenegro

62′ Rete di Memphis Depay! Superato il portiere , assist di Cody Gakpo e varia il risultato. Adesso siamo 2 a 0

51′ Il tecnico inserisce Marko Vukčević sul terreno di gioco

51′ Lascia il campo Marko Vešović per Montenegro

46′ Buttato nella mischia Marko Simić

46′ Fuori dal rettangolo di gioco Stefan Savić per Montenegro

46′ Al via il secondo tempo di Olanda-Montenegro. Vediamo se cambierà qualcosa in campo

PRIMO TEMPO

45′ Si va negli spogliatoi con il punteggio di 4 a 0. Vi aspettiamo fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo del match

38′ Gol per Olanda, in rete Memphis Depay che ha realizzato calciando dal dischetto (rigore procurato da Memphis Depay)! Il punteggio è di 1 a 0

37′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Dušan Lagator

20′ Sanzionato con il giallo Stefan Savić, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall’arbitro

1′ Si parte! Vediamo quali emozioni saprà regalarci questo incontro

Ben ritrovati con le dirette di Calciomagazine, in programma Olanda – Montenegro. Mettiamoci comodi per seguire assieme l’esito della gara

Tabellino

OLANDA: Justin Bijlow; Tyrell Malacia, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Georginio Wijnaldum (dal 28′ st Marten de Roon), Davy Klaassen, Frenkie de Jong (dal 38′ st Guus Til), Cody Gakpo (dal 32′ st Steven Bergwijn), Steven Berghuis, Memphis Depay. A disposizione: Joël Drommel, Tim Krul, Virgil van Dijk, Jurriën Timber, Nathan Aké, Teun Koopmeiners, Ryan Gravenberch, Wout Weghorst, Donyell Malen. Allenatore: Louis van Gaal.

MONTENEGRO: Matija Šarkić; Žarko Tomašević, Stefan Savić (dal 1′ st Marko Simić), Risto Radunović, Draško Božović (dal 18′ st Sead Hakšabanović), Marko Vešović (dal 6′ st Marko Vukčević), Aleksandar Šćekić (dal 32′ st Nikola Vujnović), Milutin Osmajić, Adam Marušić (dal 18′ st Miloš Raičković), Dušan Lagator, Stefan Mugoša. A disposizione: Milan Mijatović, Miloš Dragojević, Ilija Martinović, Nikola Vukčević, Igor Ivanović, Uroš Đurđević, Fatos Bećiraj. Allenatore: Miodrag Radulović.

Reti: al 38′ pt Memphis Depay, al 17′ st Memphis Depay, al 25′ st Georginio Wijnaldum, al 31′ st Cody Gakpo.

Ammonizioni: al 39′ st Steven Bergwijn (OLA), al 20′ pt Stefan Savić (MON), al 22′ st Milutin Osmajić (MON), al 37′ pt Dušan Lagator (MON), al 33′ st Marko Vukčević (MON).

La presentazione del match

EINDHOVEN – Questa sera, sabato 4 settembre, alle ore 20.45 si giocherà Olanda – Montenegro, incontro valido per la quinta giornata del Gruppo G delle qualificazioni mondiali. Da una parte c’è la Nazionale di Van Gaal che viene dal pareggio esterno contro la Norvegia mentre dall’altra troviamo la Nazionale di Radulovic che è reduce dal pari esterno contro la Turchia. Entrambe le squadre occupano la seconda posizione in classifica, a quota 7 punti, in coabitazione con la Norvegia.

QUI OLANDA – Van Gaal dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Bijlow in porta, pacchetto difensivo composto da Timber e Blind sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a De Vrij e Van Dijk. A centrocampo De Jong in cabina di regia con Wijnaldum e Klaassen mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Berghuis, Depay e Gakpo.

QUI MONTENEGRO – Radulovic dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Mijatovic in porta, reparto difensivo formato da Vesovic e Tomasevic sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Savic e Vujacic. A centrocampo Scekic e Kosovic in cabina di regia con Marusic e Haksabanovic sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Bozovic e Durdevic.

Le probabili formazioni di Olanda – Montenegro

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Timber, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Jong, Klaassen; Berghuis, Depay, Gakpo. Allenatore: Van Gaal

MONTENEGRO (4-4-2): Mijatovic; Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic; Marusic, Scekic, Kosovic, Haksabanovic; Bozovic, Durdevic. Allenatore: Radulovic

STADIO: Philips Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Olanda – Montenegro, valido per la quinta giornata delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.