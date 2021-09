Ucraina – Francia 1-1: diretta live, risultato finale

La partita Ucraina – Francia del 4 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per le qualificazioni mondiali

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: UCRAINA-FRANCIA 1-1

SECONDO TEMPO

90′ Arriva il segnale dall’arbitro il match Ucraina – Francia si chiude qui. Al termine della sfida il risultato è di 1 a 1. Grazie per averci seguito e alla prossima

90′ L’allenatore inserisce Ucraina Oleksandr Zubkov in campo

90′ Fuori dal campo Andrey Yarmolenko per Ucraina

90′ Entra in campo Sergiy Sydorchuk per Ucraina

90′ Mykola Shaparenko lascia il campo

90′ E’ giallo! Ruslan Malinovskiy riceve il cartellino dall’arbitro

88′ Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco

88′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Presnel Kimpembe

83′ Jordan Veretout fa il suo ingresso in campo

83′ Aurélien Tchouaméni abbandona il terreno di gioco

82′ Entra in campo Danylo Sikan per Ucraina

82′ Termina qui la partita di Roman Yaremchuk che abbandona il rettangolo di gioco

82′ In campo per Ucraina Ruslan Malinovskiy

82′ Lascia il campo Viktor Tsygankov per Ucraina

64′ Il tecnico inserisce Moussa Diaby sul terreno di gioco

64′ Finisce la gara di Kingsley Coman che lascia il rettangolo di gioco

64′ Karim Benzema in campo, prende il posto del compagno di squadra

64′ Lascia il campo Anthony Martial per Francia

50′ Anthony Martial in rete! Il calciatore supera il portiere, cambia il risultato, ora siamo 1 a 1

46′ Il gioco riprende per il secondo tempo, squadre di Ucraina e Francia schierate al centro del campo

PRIMO TEMPO

45′ Squadre che abbandonano il terreno di gioco dopo il primo tempo, siamo all’intervallo sul punteggio di 1 a 1. Qualche minuto e ci ritroveremo per commentare il secondo tempo

44′ Mykola Shaparenko in gol! Il calciatore batte il portiere, varia il risultato, ora siamo 1 a 0

1′ Il direttore di gara da inizio alla partita!

Ucraina – Francia in campo, siamo pronti a commentare l’incontro nella speranza di divertici assieme

Tabellino

UCRAINA: Andriy Pyatov; Ilya Zabarnyi, Oleksandr Tymchyk, Vitaliy Mykolenko, Mykola Matvienko, Sergiy Kryvtsov, Viktor Tsygankov (dal 37′ st Ruslan Malinovskiy), Taras Stepanenko, Mykola Shaparenko (dal 45′ st Sergiy Sydorchuk), Andrey Yarmolenko (dal 45′ st Oleksandr Zubkov), Roman Yaremchuk (dal 37′ st Danylo Sikan). A disposizione: Denis Boyko, Dmytro Riznyk, Oleksandr Syrota, Eduard Sobol, Viktor Kornienko, Taras Kacharaba, Evgeniy Makarenko, Oleksandr Karavayev. Allenatore: Oleksandr Petrakov.

FRANCIA: Hugo Lloris; Kurt Zouma, Presnel Kimpembe, Léo Dubois, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni (dal 38′ st Jordan Veretout), Adrien Rabiot, Paul Pogba, Anthony Martial (dal 19′ st Moussa Diaby), Antoine Griezmann, Kingsley Coman (dal 19′ st Karim Benzema). A disposizione: Steve Mandanda, Mike Maignan, Nordi Mukiele, Theo Hernández, Raphaël Varane, Clément Lenglet, Mattéo Guendouzi. Allenatore: Didier Deschamps.

Reti: al 44′ pt Mykola Shaparenko, al 5′ st Anthony Martial.

Ammonizioni: al 43′ st Andrey Yarmolenko (UCR), al 45′ st Ruslan Malinovskiy (UCR), al 43′ st Presnel Kimpembe (FRA).

La presentazione del match

KIEV – Questa sera, sabato 4 settembre, alle ore 20.45 si giocherà Ucraina – Francia, incontro valido per la quinta giornata del Gruppo D delle qualificazioni mondiali. Da una parte c’è la Nazionale di Petrakov che viene dal pareggio esterno contro il Kazakistan ed in classifica occupa il secondo posto con 4 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Deschamps che è reduce dal pari casalingo contro la Bosnia ed in classifica occupa la prima posizione con 8 punti. Negli ultimi 10 precedenti bilancio favorevole alla Francia che ha raccolto 5 vittorie contro 1 solo successo dell’Ucraina, 4 i pareggi.

QUI UCRAINA – Petrakov dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Pyatov in porta, pacchetto difensivo composto da Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko. A centrocampo Sydorchuk e Shaparenko in cabina di regia con Karavaev e Zinchenko sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Yarmolenko e Malinovskyi alle spalle di Yaremchuk.

QUI FRANCIA – Deschamps dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Lloris in porta, pacchetto arretrato formato da Theo Hernandez e Digne sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Varane e Kimpembe. A centrocampo Kanté in cabina di regia con Pogba e Veretout mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Griezmann, Benzema e Lemar.

Le probabili formazioni di Ucraina – Francia

UCRAINA (3-4-2-1): Pyatov; Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Malinovskyi; Yaremchuk. Allenatore: Petrakov

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Theo Hernandez, Varane, Kimpembe, Digne; Pogba, Kanté, Veretout; Griezmann, Benzema, Lemar. Allenatore: Deschamps

STADIO: Olympiysky National Sports Complex

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ucraina – Francia, valido per la quinta giornata delle qualificazioni mondiali, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 20.