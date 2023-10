La partita Catania-Latina di domenica 8 ottobre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la settima giornata del Girone C di Serie C 2023-2024

CATANIA – Domenica 8 ottobre allo stadio Angelo Massimino andrà in scena Catania–Latina, gara valevole per la settima giornata del Girone C di Serie C 2023-2024: calcio di inizio alle ore 16:15. Da una parte, la formazione di Luca Tabbiani reduce in campionato dalla ritrovata vittoria sul campo della Casertana (0-4) dopo la sconfitta interna con il Foggia (0-2) e il pareggio senza reti a Monopoli. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Daniele Di Donato che vengono dalla prima sconfitta stagionale rimediata tra le mura amiche con il Brindisi (1-3). Le due compagini sono riuscite inoltre a passare il primo turno della Coppa Italia di categoria: i rossazzurri hanno superato il Messina nel derby siciliano (2-1) e i nerazzurri hanno invece vinto contro la Casertana (1-0). In campo si sfiderano due squadre separate in classifica da quattro punti: Latina terzo assieme al Picerno a quota 11 e Catania appena fuori dalla zona play-off con 7 punti. I precedenti in Sicilia tra Catania e Latina sono in totale tre: zero pareggi, due vittorie rossazzurre e un solo successo dei pontini. A dirigere l’incontro Gabriele Sacchi della sezione di Macerata lerio coadiuvato dagli assistenti Francesco Romano di Isernia e Ayoub El Filali di Alessandria. Quarto Ufficiale: Stefano Striamo di Salerno.

Highlights della partita

Tabellino

CATANIA: Bethers K., Castellini A., Silvestri T., Curado M., Mazzotta A., Zammarini R. (dal 43′ st Zanellato N.), Quaini A. (dal 27′ st Ladinetti R.), Rocca M. (dal 15′ st Deli F.), Chirico C., Di Carmine S., Marsura D. (dal 42′ st Sarao M.). A disposizione: Albertoni M., Bouah D., Lorenzini F., Maffei M.

LATINA: Cardinali M., De Santis E. (dal 41′ st Di Renzo G.), Rocchi G., Cortinovis F., Ercolano E. (dal 42′ st Serbouti A.), Paganini L., Biagi S. (dal 41′ st Perseu F.), Di Livio L. (dal 22′ st Cittadino A.), Crecco L., Fella G., Mastroianni F. (dal 32′ st Jallow S.). A disposizione: Bertini T., Del Sole F., Fabrizi L., Gallo S., Marino A., Polletta R.

Reti: al 28′ st Chirico C. (Catania) al 18′ pt Mastroianni F. (Latina) .

Ammonizioni: al 24′ pt Rocca M. (Catania), al 18′ st Bouah D. (Catania) al 25′ pt Di Livio L. (Latina), al 7′ st Cortinovis F. (Latina), al 18′ st Paganini L. (Latina).

Formazioni ufficiali di Catania – Latina

CATANIA (4-3-3): Berthers; Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Quaini, Rocca; Chiricò, Di Carmine, Marsura. A disposizione: Albertoni, Maffei, Zanellato, Sarao, Bouah, Ladinetti, Deli, Lorenzini. Allenatore: Tabbiani.

Latina (3-5-2): Cardinali; De Sanctis, Rocchi, Cortinovis; Crecco, Di Livio, Biagi, Paganini, Ercolano; Fella, Mastroianni. A disposizione: Bertini, Perseu, Cittadino, Marino, Serbouti, Jallow, Gallo, Del Sole, Fabrizi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato.

I convocati del Catania

1. Bethers, 2. Curado, 3. Maffei, 4. Silvestri, 6. Zanellato, 8. Rocca, 9. Sarao, 10. Di Carmine, 11. Mazzotta, 13. Bouah, 16. Quaini, 19. Deli, 21. Ladinetti, 26. Lorenzini, 27. Castellini, 32. Chiricò, 33. Zammarini, 77. Marsura, 95. Albertoni

I convocati del Latina

Portieri: Cardinali, Bertini

Difensori: Ercolano, De Santis, Marino, Serbouti, Gallo, Rocchi, Cortinovis, Di Renzo

Centrocampisti: Perseu, Biagi, Di Livio, Cittadino, Crecco, Del Sole, Polletta, Paganini

Attaccanti: Mastroianni, Fella, Jallow, Fabrizi

Presentazione del match

QUI CATANIA – In porta Bethers con Castellini, Silvestri, Curado e Mazzotta a comporre la linea difensiva. A centrocampo Zammarini, Ladinetti e Rocca mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Marsura, Di Carmine e Chiricò.

QUI LATINA – A difesa di Cardinali ci saranno Rocchi, Cortinovis e Serbouti. Sugli esterni Ercolano e Paganini con Biagi, Di Livio e Del Sole che prenderanno posto in mezzo al campo. Jallow-Fella sarà invece il tandem offensivo.

Le probabili formazioni di Catania-Latina

CATANIA (4-3-3): Bethers; Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Ladinetti, Rocca; Chiricò, Di Carmine, Marsura. Allenatore: Luca Tabbiani

LATINA (3-5-2): Cardinali; Rocchi, Cortinovis, Serbouti; Ercolano, Biagi, Di Livio, Del Sole, Paganini; Jallow, Fella. Allenatore: Daniele Di Donato

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport, al canale 253 dell’emittente televisiva. Inoltre il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione NOW TV.