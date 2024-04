Catania – Padova: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Catania – Padova di Martedì 2 aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la gara di ritorno della Coppa Italia Serie C

CATANIA – Martedì 2 aprile 2024 , alle ore 20:30 si giocherà Catania – Padova , gara valida per la gara di ritorno della Coppa Italia Serie C . La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano davanti dopo che nella gara d’andata il Padova ha vinto con il risultato di 2-1 . La squadra siciliana sotto dei gol di Palombi e Crisentig nel primo tempo ha accorciato le distanze nella ripresa con Monaco tenendo in bilico l’esito di questa doppia sfida . Appuntamento allo stadio Stadio Angelo Massimino dove il match sarà condotto dell’arbitro Stefano Nicolini della sezione di Brescia . Sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria . A seguito degli incidenti nella gara d’andata non saranno presenti i tifosi ma solo alcuni Under 14 e scuole calcio affiliate in tribuna per totale di 1500 spettatori .

I bookmakers danno per vincente il Padova quotando la vittoria a 2.52 mentre il pareggio è dato a 2.77 e la sconfitta a 2.82 . I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori.

Cronaca della partita

I convocati del Catania

Curado, Haveri, Rapisarda, Ndoj, Costantino, Di Carmine, Bouah, Kontek, Quaini, Peralta, Furlan, Castellini, Celli, Cicerelli, Chiarella, Chiricò, Zammarini, Donato, Monaco, Marsura, Cianci, Albertoni

I convocati del Padova

Portieri: 1 Donnarumma, 22 Mangiaracina, 99 Zanellati

Difensori: 3 Belli, 13 Crescenzi, 2 Delli Carri, 72 Faedo, 30 Favale, 3 Perrotta, 14 Villa

Centrocampisti: 15 Bianchi, 17 Capelli, 58 Cretella, 6 Crisetig, 11 Dezi, 8 Fusi, 10 Radrezza, 9 Valente, 7 Varas

Attaccanti: 20 Bortolussi, 21 Liguori, 19 Palombi, 90 Tordini, 94 Zamparo

Presentazione della partita

QUI CATANIA – Negli ultimi cinque match disputati il Catania ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte; ha segnato 6 reti e ha subito 8 . La squadra siciliana arriva da tre sconfitte consecutive, inclusa quella del match d’andata a Padova . Non vince lontano dal Massimino dallo scorso 23 dicembre quando ebbe la meglio sul Benevento 4-0 . Arriva per la prima volta a disputare una finale per questa competizione .

QUI PADOVA – Il Padova ha conseguito 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta; ha segnato 7 e ha subito 6 . Reduce dal successo in campionato con la Pergolettese nell’ultimo turno ha vinto la sua ultima partita in trasferta il 3 marzo con il Renate . Si è aggiudicata in due occasione questo trofeo nel 1980 e nel 2022 .

Probabili formazioni di Catania – Padova

CATANIA (4-3-3): Furlan; Bouah, Curado, Monaco, Castellini; Zammarini, Quaini, Ndoj; Peralta, Cianci, Cicerelli. Allenatore: Zeoli

PADOVA (4-3-3): Zanellati; Belli, Perrotta, Delli Carri, Villa; Varas, Crisetig, Radrezza; Liguori, Palombi, Zamparo. Allenatore: Torrente

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Catania – Padova , valida per il ritorno della finale di Coppa Italia Serie C , sarà visibile in diretta tv su Canale TV RAI Sport in chiaro (anche streaming sulla pagina ufficiale) . Per gli abbonati Sky disponibile sul canale Sky Uno Sport 202 e Sky Sport 251 oltre all’app Sky Go e al portale Now .