Catania-Pescara: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Catania-Pescara di Domenica 11 maggio 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

CATANIA – Domenica 11 maggio 2025, alle ore 20, allo Stadio “Angelo Massimino” di Catania, Catania e Pescara si sfideranno nella gara di andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C 2024-2025.

Si prevede il tutto esaurito con circa 20.000 tifosi pronti a sostenere il Catania. Il ritorno si giocherà il 14 maggio allo Stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara.

Il Catania arriva a questa sfida con il morale alto, dopo aver vinto quattro partite consecutive: contro Cavese e Potenza e ai turni preliminari contro Giugliano e Potenza. Quattro successi di fila anche per il Pescara. Gli abruzzesi hanno vinto in campionato contro Gubbio, Legnago e Campobasso e nell’unico turno preliminare ha superato la Pianese. Partono come testa di serie in virtù del miglio piazzamento nella regular season: il che significa che possono qualificarsi ai quarti di finale anche con due pareggi.

La tradizione, però, non é favorevole al Delfino. Sono quindici i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di otto vittorie del Catania, sei pareggi e una sola affermazione del Pescara.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: CATANIA-PESCARA

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Andrea Zanotti di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Gilberto Laghezza di Mestre. Quarto Uomo Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Al VAR ci sarà Luigi Nasca di Bari. AVAR Dario Di Francesco di Ostia Lido.

I convocati del Catania

1 Klāvs Bethers, 3 Alessandro Celli, 5 Dario Del Fabro, 6 Francesco De Rose, 7 Francesco Di Tacchio, 8 Stefano Sturaro. 9 Roberto Inglese 10 Kaleb Joel Jiménez Castillo 11 Andrea De Paoli 12 Damiano Butano 13 Alessandro Farroni 15 Matteo Di Gennaro 16 Alessandro Quaini 19 Alessandro Raimo 20 Giulio Frisenna 21 Matteo Stoppa 32 Adriano Montalto 33 Armando Anastasio 37 Carmelo Forti 44 Davide Guglielmotti 57 Andrea Dini 63 Andrea Allegretto 68 Mario Ierardi 77 Nicola Dalmonte

Presentazione del match

COME ARIVA IL CATANIA – Toscano dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Dini in porta e con una difesa a tre formata da Ierardi, Di gennaro e Celli. In mezo De Rose e Sturaro mentre sulle cosie esterne dovrebbero agire Raimo e Anastasio. Unica punta Inglese, supportata da Jimenez e Dalmonte.

COME ARRIVA IL PESCARA – Baldini dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3, con Plizzari tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Lancini e Pellacani e sulle fasce da Letizia e Moruzzi. A centrocampo Meazzi, Squizzato e Valzania. Tridente offensivo composto da Ferraris, e Bentivegna.

Probabili formazioni di Catania-Pescara

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Raimo, De Rose, Sturaro, Anastasio; Jimenez, Dalmonte; Inglese. Allenatore: Toscano.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Valzania, Squizzato, Dagasso; Merola, Ferraris, Bentivegna. Allenatore: Baldini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: