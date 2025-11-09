Catania-Team Altamura 2-0: Di Gennaro e Cicerelli firmano il successo rossazzurro

Diretta di Catania-Team Altamura di Domenica 9 novembre 2025: nella ripresa le reti di Di Gennaro e Cicerelli al Massimino

CATANIA – Al “Massimino” il Catania torna a sorridere con una vittoria netta e meritata contro l’Altamura. Dopo un primo tempo equilibrato, i rossazzurri accelerano nella ripresa e chiudono la pratica con due reti in sei minuti. Una prova di maturità per la squadra etnea, che mostra solidità difensiva e cinismo offensivo.

Cronaca della partita

Il primo tempo si apre con un’occasione per l’Altamura: al 3’, Rosafio batte una punizione dalla trequarti e Zazza sfiora il palo con un colpo di tacco. Il Catania risponde all’8’ con un lancio di Di Gennaro per Lunetta, il cui tiro viene respinto da Viola. La gara resta equilibrata, con il Catania leggermente più propositivo e il gioco concentrato a centrocampo. Al 26’, i rossazzurri reclamano un rigore per un presunto tocco di mano, ma dopo consulto al FVS l’arbitro lascia proseguire. Al 33’, Pieraccini sfiora il gol su una punizione di Cicerelli, ma la difesa ospite salva sulla linea. L’Altamura si fa vedere al 37’ con un tiro di Grande, poi il Catania vede annullati due gol per fuorigioco: prima Caturano al 42’, poi Di Gennaro al 46’. Nel recupero, i padroni di casa spingono ma senza creare pericoli concreti.

Nella ripresa, il Catania alza il ritmo e prende il controllo. Caturano sfiora la traversa al 4’, mentre Curcio impegna Dini al 5’. Celli è protagonista sulla sinistra, creando più di un’occasione. Forte sfiora il palo al 20’, poi manca l’impatto su assist di Di Gennaro. Al 26’, finalmente il vantaggio: cross di Casasola e colpo vincente di Di Gennaro. Sei minuti dopo, al 32’, arriva il raddoppio: D’Ausilio serve Cicerelli che in scivolata batte Viola. Nel finale, Allegretto ci prova di testa su angolo di Jimenez, ma il portiere ospite para. Dopo quattro minuti di recupero, il Catania chiude la gara con una vittoria netta e meritata.

Tabellino

CATANIA: Dini A., Pieraccini S., Di Gennaro M., Celli A., Casasola T., Di Tacchio F., Quaini A. (dal 19′ st Corbari A.), Donnarumma D. (dal 40′ st Allegretto A.), Lunetta G. (dal 19′ st D’Ausilio M.), Cicerelli E. (dal 37′ st Jimenez K.), Caturano S. (dal 19′ st Forte F.). A disposizione: Allegretto A., Bethers K., Coco L., Corbari A., D’Ausilio M., Doni S., Forte F., Forti C., Jimenez K., Quiroz G., Rolfini A., Stoppa M.

ALTAMURA: Viola A., Zazza M., Silletti E., Lepore F., Mogentale T., Nazzaro M. (dal 21′ st Franco D.), Dipinto N. (dal 34′ st Crimi M.), Grande M. (dal 34′ st Florio M.), Curcio A. (dal 45′ st Nicolao G.), Rosafio M., Simone G. (dal 21′ st Ortisi P.). A disposizione: Crimi M., Dimola R., Dipinto F., Esposito M., Florio M., Franco D., Mbaye I., Nicolao G., Ortisi P., Peschetola L., Poli F., Spina A.

Reti: al 26′ st Di Gennaro M. (Catania) , al 32′ st Cicerelli E. (Catania) .

Ammonizioni: al 9′ st Silletti E. (Altamura), al 45’+2 st Rosafio M. (Altamura).

Le parole di Domenico Toscano

“Sarà una sfida importante, l’Altamura è una squadra che ha principi di gioco chiari e che ha avuto bisogno di tempo per trovare l’equilibrio. È importante riconoscere subito il loro modo di stare in campo. Ho visto i ragazzi molto concentrati nello studio dell’avversario quando non siamo in possesso della palla. Non sarà una gara semplice e servirà affrontarla nel modo giusto”.

Presentazione del match

Domenica 9 novembre 2025 allo stadio Angelo Massimino andrà in scena Catania-Team Altamura, gara valevole per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Da una parte, la formazione guidata da Domenico Toscano imbattuta da otto giornate di campionato e reduce dal pari di Caserta (2-2) che ha interrotto una striscia di quattro vittorie consecutive senza subire gol. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Devis Mangia che vengono dal pareggio colto contro il Cosenza (1-1) dopo le vittorie contro Foggia (0-1) e Picerno (3-1).

I rossazzurri, che davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti con sedici punti totalizzati su diciotto e non hanno ancora subito alcun gol realizzandone ben quindici, vogliono allungare la propria serie positiva e puntano al quarto successo interno consecutivo per continuare a sferrare l’assalto alla capolista Salernitana distante soltanto una lunghezza. I biancorossi, invece, che due settimane fa hanno strappato il primo blitz stagionale per un totale di sei punti conquistati lontano dalle mura amiche, cercano il quarto risultato utile consecutivo per provare ad agganciare la zona play-off allontanando ulteriormente quella caldissima della classifica.

L’ultimo precedente tra le due compagini in Sicilia risale al 12 ottobre 2024 e vide gli etnei imporsi 2-0. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Gabriele Sacchi della sezione di Macerata coadiuvato dagli assistenti Nicola Morea di Molfetta e Cosimo Schirinzi di Casarano. Quarto Ufficiale: Dario Madonia di Palermo. Operatore all’FVS: Giuseppe Minutoli di Messina.

