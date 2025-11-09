Foligno-Siena 3-1: Sbraga, Pellegrini e Sylla firmano la vittoria

Diretta Foligno-Siena di Domenica 9 novembre 2025: al 38′ di gioco Sbraga sblocca il risultato, nella ripresa a segno anche Pellegrini e Sylla

FOLIGNO – Il Foligno si prende la scena e batte il Siena con un netto 3-1 nella sfida dell’undicesima giornata del Girone E di Serie D. Al “Blasone”, gremito e spinto da un tifo caloroso, la squadra di Manni gioca una partita perfetta, interrompendo la striscia positiva dei bianconeri che durava da dieci turni. Decisivi i gol di Sbraga, Pellegrini e Sylla, che regalano ai falchetti tre punti pesanti e il sorpasso in classifica. Per la Robur, una battuta d’arresto che fa scivolare la squadra al quinto posto, a sette lunghezze dalla vetta occupata dal Grosseto.

Tabellino

FOLIGNO (4-3-3): Rossi; Cichy, Sbraga, Della Spoletina, Falasca; Settimi (dal 45′ st Grea), Ferrara (dal 49′ st Bocci), Pellegrini; Khribech (dal 36′ st Marchetti), Tomassini, Pupo Posada (dal 27′ st Sylla). A disposizione: Mazzoni, Qendro, Bevilacqua, Cottini, Caccavale. Allenatore: Manni

SIENA (3-2-2-3): Di Vincenzo; Conti, Somma, Zanoni; Vlahovic, Barbera; Nardi, Noccioli (dal 11′ st Lipari); Tosini (dal 27′ st Ciofi), Menghi, Vari (dal 27′ st Loconte). A disposizione: Paolucci, Rossi, Lucas, Cavallari, Masini, Bellavigna. Allenatore: Bellazzini

Reti: al 38′ pt Sbraga (Foligno), al 19′ st Pellegrini (Foligno), al 21′ st Menghi (Siena), al 51′ st Sylla (Foligno)

Ammonzioni: Zanoni, Vlahovic, Barbera, Ferrara

Le formazioni ufficiali di Foligno-Siena

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Thomas Manzini di Verona, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Di Meglio di Napoli e Gabriele Federico di Agropoli.

La presentazione del match

Domenica 9 novembre, alle ore 14:30, allo Stadio “Enzo Blasone” di Foligno, andrà in scena Foligno-Siena, match valido per l’undicesimo turno di Campionato di Serie D, Girone E 2025/2026.Seconda contro terza: basterebbe questo per comprendere l’importanza di questo match. Cinque e quattro punti dalla vetta, Foligno e Siena vogliono accorciare, sperando in un passo falso del Grosseto di Indiani.

Il Foligno si prepara ad affrontare il Siena FC con determinazione e spirito competitivo, consapevole di trovarsi di fronte a una delle squadre più attrezzate del campionato. I biancocelesti, guidati da Alessandro Manni, arrivano alla sfida con un bilancio simile a quello dei toscani: due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime cinque gare, maturata contro l’Orvietana. Nonostante le assenze pesanti, in particolare quella del regista Edoardo Ceccuzzi, ancora ai box dalla gara contro lo Scandicci, il gruppo umbro mostra compattezza e voglia di lottare. Manni ha sottolineato la qualità dell’avversario, elogiando la capacità del Siena di difendere e palleggiare con efficacia, ma ha anche ribadito l’importanza di non farsi condizionare dal blasone: “Sarà una partita come un’altra e dovremo approcciarla come facciamo sempre”. La sfida si preannuncia intensa e tatticamente interessante, con il Foligno deciso a far valere la propria classifica e a giocarsela ad armi pari, puntando su organizzazione, spirito di sacrificio e capacità di adattamento. Un banco di prova importante per misurare le ambizioni dei Falchetti.

Il Siena FC di Tommaso Bellazzini si conferma tra le protagoniste del girone, forte di una striscia di nove risultati utili consecutivi che ha permesso ai bianconeri di risalire fino al secondo posto in classifica. Dopo la sconfitta all’esordio, la squadra ha trovato compattezza, equilibrio e continuità, dimostrando di possedere le qualità necessarie per restare in alto: cattiveria, esperienza e determinazione. Con 21 punti all’attivo, la Robur è chiamata a inseguire un Grosseto che continua a correre, ma lo fa con consapevolezza e fiducia nei propri mezzi. I due pareggi contro Ghiviborgo e Prato hanno rallentato la marcia, ma non hanno intaccato la solidità del gruppo. Le due squadre sono separate da un solo punto, e Bellazzini non nasconde il rispetto per gli umbri, sottolineandone la pericolosità e la capacità di adattarsi tatticamente. “Sarà una sfida di altissimo livello”, ha dichiarato il tecnico, consapevole che ogni avversario tende a modificare il proprio assetto per contenere il gioco del Siena. Una partita che promette intensità, qualità e tensione agonistica: il Siena vuole continuare a correre, e il Foligno rappresenta un banco di prova cruciale per misurare le ambizioni bianconere.

COME ARRIVA IL FOLIGNO – Il Foligno di mister Manni si schiera con un 4-3-3 equilibrato: Rossi in porta; Qendro, Sbraga, Grea e Falasca in difesa; Settimi, Ferrara e Pellegrini a centrocampo; Khribech, Pupo Posada e Tomassini in attacco. Nonostante le assenze, i Falchetti vogliono giocarsela a viso aperto contro il Siena.

COME ARRIVA IL SIENA – Il Siena di mister Bellazzini si schiera con un offensivo 3-2-2-3: Michielan in porta; Conti, Somma e Zanoni in difesa; Barbera e Masini davanti alla linea arretrata; Nardi e Noccioli tra le linee; Tosini, Menghi e Vari in attacco. Una formazione ambiziosa, costruita per dominare il gioco.

Le probabili formazioni

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Foligno-Siena, valida per la giornata 11 del campionato Serie D – Girone E, sarà trasmesso in diretta televisiva su CT3, canale 84 del digitale terrestre (Valido per la Toscana). La partita verrà trasmessa in diretta streaming sul sito della stessa emittente: “www.canale3.tv”.