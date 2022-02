La partita Catanzaro – Avellino del 6 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la venticinquesima giornata di Serie C

CATANZARO – Domenica 6 febbraio allo Stadio Nicola Ceravolo si affrontano Catanzaro – Avellino per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C girone C. Fischio d’inizio alle ore 17.30 sotto la direzione di Matteo Gualtieri di Asti coadiuvato da Thomas Miniutti di Maniago e Marco Belsanti di Bari; quarto ufficiale Valerio Crezzini di Siena. Lo scorso 30 settembre terminò 0-0 nella sfida di andata. Gara di grande importante per la classifica con i giallorossi in quinta posizione e reduci da due successi consecutivi ma anche per quella degli irpini che sono secondi a pari merito con il Monopoli e vengono da 3 successi nelle ultime 4 gare. Il tecnico Vivarini ha sottolineato alla vigilia del match come lo stesso è così importante da offrire da solo le giuste motivazioni a chi scenderà in campo. Parlando degli biancoverdi ha evidenziato i valori tecnici molto importanti e si attende una gara intensa e caratteriale con diversi contrasti di gioco. I risultati positivi stanno contribuendo a rendere il gruppo più sicuro e si è detto soddisfatto per come la tenuta atletica in particolare considerando che si tratta della terza gare in sette giorni. Dalle 16.30 saranno disponibili le formazioni ufficiali del match quindi la diretta del match con il tabellino aggiornato.

Tabellino

CATANZARO: Branduani P., Bayeye B. J., Biasci T. (dal 20′ st Cianci P.), Cinelli A., Fazio P., Martinelli L., Scognamillo S., Sounas D. (dal 44′ st Carlini M.), Vandeputte J. (dal 44′ st Bjarkason B. S.), Vazquez F. (dal 31′ st Iemmello P.), Verna L. (dal 45′ st Welbeck N.). A disposizione: Nocchi T., Romagnoli A., Bjarkason B. S., Bombagi F., Carlini M., Cianci P., De Santis S., Gatti R., Iemmello P., Maldonado L., Welbeck N.

AVELLINO: Pane P., Aloi S., Carriero G. (dal 17′ st Matera A.), Ciancio S. (dal 25′ st Rizzo A.), De Francesco A. (dal 20′ st Mastalli A.), Dossena A., Kanoute M. (dal 17′ st Micovschi C.), Maniero R., Scognamiglio G., Silvestri L., Tito F. (dal 25′ st Kragl O.). A disposizione: Forte F., Pizzella A. Bove D., Chiti L., Di Paola A., Kragl O., Mastalli A., Matera A., Micovschi C., Rizzo A., Tarcinale M.

Reti: al 7′ st Vazquez F. (Catanzaro), al 28′ st Martinelli L. (Catanzaro).

Ammonizioni: al 13′ pt Martinelli L. (Catanzaro), al 3′ st Bayeye B. J. (Catanzaro), al 40′ st Cianci P. (Catanzaro), al 43′ st Sounas D. (Catanzaro) al 9′ pt De Francesco A. (Avellino), al 35′ pt Carriero G. (Avellino), al 42′ pt Ciancio S. (Avellino), al 30′ st Matera A. (Avellino).

Espulsioni: al 41′ st Dossena A. (Avellino).

Formazioni ufficiali

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas, Vandeputte; Biasci, Vazquez. A disposizione: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Gatti, Welbeck, Maldonado, Bjarkason, Vazquez, Bombagi, Carlini, Iemmello. Allenatore: Vivarini.

AVELLINO (3-4-3): Pane; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio, Aloi, Carriero, Tito; Kanoute, Maniero, De Francesco. A disposizione: Forte, Pizzella, Bove, Chiti, Rizzo, Murano, Kragl, Mastalli, Matera, Di Gaudio, Micovschi, Plescia. Allenatore: Braglia.

Convocati del Catanzaro

Portieri: 1. Nocchi, 12 Romagnoli, 33. Branduani;

Difensori: 4. De Santis, 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 44. Gatti;

Centrocampisti: 2. Bayeye, 6. Welbeck, 8. Verna, 15. Maldonado, 18. Cinelli, 19. Bjarkason, 23. Vandeputte, 24. Sounas

Attaccanti: 9. Vazquez, 10. Bombagi, 28. Biasci, 29. Carlini, 90. Iemmello, 99. Cianci

Le probabili formazioni di Catanzaro – Avellino

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas, Vandeputte; Cianci, Biasci. Allenatore: Vivarini

AVELLINO (3-4-1-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Tito; Kanoute; Murano, Maniero. Allenatore: Braglia

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Catanzaro – Avellino verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La partita si potrà seguire anche su Sky Sport, al canale 254 del satellite e 485 del digitale terrestre e Skygo.

Biglietti

Saranno disponibili fino alle 17.30 di domenica i biglietti del match. La società ricorda che jli spettatori Under 12 non sono tenuti ad avere Green Pass per l’accesso, ma hanno obbligo di essere accompagnati da spettatore adulto munito di Green Pass Rafforzato. Chi non ne è in possesso del Green Pass Rafforzato non potrà accedere al luogo dell’evento anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato. Gli steward effettueranno opera di controllo del Green Pass al fine di verificare l’incrocio dei giusti dati della documentazione richiesta. Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio, rientrando la regione Calabria in zona gialla, sarà obbligatorio indossare anche una mascherina “FFP2” durante l’intero svolgimento dell’evento ed, al fine di garantire la distanza interpersonale (almeno 1 metro), sarà anche obbligatorio, per ciascun titolare di biglietto, assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.

PREZZI

SETTORE // INTERO // RIDOTTO // BAMBINI 0/11 ANNI

CURVA EST OSPITI € 13,00

CURVA MASSIMO CAPRARO € 13,00 € 10,00 € 1,00

DISTINTI € 20,00 € 15,00 € 1,00

TRIBUNA LAT. OVEST € 27,00 € 20,00 € 1,00

TRIBUNA CENTRALE € 33,00 € 25,00 € 1,00

TRIBUNA VIP € 42,00 € 33,00 € 1,00

– RIDOTTO “Baby Giallorossi” (0/11 anni) ad € 1,00 per tutti i settori dello stadio

– RIDOTTO per: *Minori 12/18 anni – *Disabile da 60 – 100 % – *Accomp. Disabile 100%