Catanzaro-Carrarese 1-0: Iemmello decide al Ceravolo dopo un assedio giallorosso

Diretta Catanzaro-Carrarese di Sabato 12 settembre 2026: a segno Iemmello all’83’. Giallorossi dominanti, doppio palo ospite e tante occasioni in una gara intensa

CATANZARO – Il Catanzaro conquista tre punti pesantissimi al Ceravolo superando la Carrarese 1-0 al termine di una gara intensa, fisica e ricca di occasioni. I giallorossi hanno comandato il gioco per lunghi tratti, costruendo numerose opportunità già nel primo tempo con Pecorino, Pafundi e Iemmello, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. La Carrarese, pur soffrendo, ha saputo rendersi pericolosa in ripartenza e ha colpito un clamoroso doppio palo nella ripresa con Marconi.

Il match si è deciso all’83’, quando il capitano Pietro Iemmello, servito da Pafundi al termine di una splendida azione personale, ha saltato Pizzignacco e depositato in rete il gol della vittoria. Nel finale gli ospiti hanno provato a reagire, ma il Catanzaro ha gestito con ordine, portando a casa un successo meritato che conferma solidità, intensità e qualità nella manovra.

Tabellino

CATANZARO: Pigliacelli M., Ruggero M. (dal 22′ st Candela A.), Matias Antonini, Verrengia B. (dal 1′ st Imperiale M.), Dorval M. (dal 36′ st Garnica A.), Petriccione J., Mosti N. (dal 22′ st Tchaouna F.), Alesi G., Pafundi S., Iemmello P., Pecorino E. (dal 22′ st Koffi N.). A disposizione: Buso N., Candela A., Cassa F., Di Francesco F., Frosinini R., Garnica A., Giovane S., Imperiale M., Koffi N., Marietta C., Reita F., Tchaouna F. Allenatore: Gorgone G..

CARRARESE: Pizzignacco S., Ruggeri F., Oliana F., Reale F., Parlanti G. (dal 31′ st Cudrig N.), Martini J. (dal 31′ st Braunoder M.), Schiavi N. (dal 42′ st Bonfanti N.), Topalovic L. (dal 22′ st Rubino T.), Rouhi J., Abiuso F., Cisse M. (dal 22′ st Marconi G.). A disposizione: Belloni N., Bonfanti N., Braunoder M., Cudrig N., Esteves G., Finotto M., Garofani G., Khafi Y., Macchioni T., Marconi G., Romani L., Rubino T. Allenatore: Cioffi G..

Reti: al 38′ st Iemmello P. (Catanzaro) .

Ammonizioni: al 8′ st Mosti N. (Catanzaro), al 33′ st Tchaouna F. (Catanzaro) al 40′ pt Topalovic L. (Carrarese), al 11′ st Parlanti G. (Carrarese), al 17′ st Cioffi G. (Carrarese).

Convocati Catanzaro

Portieri: Pigliacelli, Marietta, Borrelli

Difensori: Antonini, Candela, Dorval, Frosinini, Imperiale, Postiglione, Ruggero, Verrengia

Centrocampisti: Cassa, Di Francesco, Garnica, Giovane, Mosti, Pafundi, Petriccione, Pogacar, Franky Tchaouna.

Attaccanti: Alesi, Arditi, Buso, Iemmello, Koffi, Loubao, Pecorino, Reita

Presentazione del match

Sabato 12 settembre 2026, alle 17.15, allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, andrà in scena la sfida tra Catanzaro e Carrarese, valida per la quarta giornata di Serie B 2026-2027.

Il Catanzaro torna davanti al proprio pubblico con l’urgenza di invertire una rotta complicata. I giallorossi sono ultimi in classifica a zero punti e hanno mostrato finora grandi difficoltà difensive, subendo almeno due reti in ogni gara ufficiale. L’avvio di stagione è stato in salita: eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro il Südtirol, poi tre sconfitte consecutive in campionato. Il 3-2 di Vicenza, il 1-2 interno contro il Pisa e il recente 2-0 sul campo del Südtirol fotografano un momento delicato,

La Carrarese arriva in Calabria con un punto in classifica e la necessità di dare continuità ai segnali incoraggianti mostrati nella seconda giornata. Dopo il ko all’esordio contro il Mantova, i toscani hanno strappato un buon 1-1 ad Ascoli, prima di cadere di misura in casa contro l’Empoli.

La direzione della gara è affidata a Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Gli assistenti saranno Edoardo Raspollini di Livorno e Claudio Barone di Roma 1, mentre il quarto ufficiale sarà Domenico Castellone di Napoli. Al VAR ci sarà Luigi Nasca di Bari, con Salvatore Longo di Paola nel ruolo di AVAR.

COME ARRIVA IL CATANZARO – Il Catanzaro si prepara alla sfida con la Carrarese affidandosi al 3-4-2-1: Pigliacelli tra i pali, Ruggero, Antonini e Verrengia a comporre la linea difensiva. Sulle fasce agiscono Dorval e Alesi, con Mosti e Petriccione in mezzo. Davanti, Pafundi e Iemmello supportano Pecorino, riferimento offensivo dei giallorossi. Gorgone deve fare i conti con le assenze di Tchaouna e D’Alessandro.

COME ARRIVA LA CARRARESE – La Carrarese risponde con il 3-5-2: Pizzignacco in porta, Ruggeri, Oliana e Romani in difesa. A centrocampo Belloni e Rouhi presidiano le corsie, mentre Topalovic, Schiavi e Parlanti garantiscono equilibrio e copertura. In avanti la coppia Abiuso–Cissé guida l’attacco di Cioffi, che deve rinunciare a Vujevic.

Probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): 22 Pigliacelli; 24 Ruggero, 4 Antonini 26 Verrengia; 93 Dorval, 98 Mosti, 10 Petriccione, 30 Alesi; 20 Pafundi, 9 Iemmello, 31 Pecorino. Allenatore: Gorgone.Notizie Catanzaro Calcio

CARRARESE (3-5-2): 1 Pizzignacco; 13 Ruggeri, 6 Oliana, 41 Romani; 7 Belloni, 17 Topalovic, 18 Schiavi, 77 Parlanti, 73 Rouhi; 9 Abiuso, 11 Cisse.Allenatore: Cioffi.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: