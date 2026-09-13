Napoli-Bologna 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Napoli-Bologna di domenica 13 settembre 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

NAPOLI – Domenica 13 settembre, nella cornice dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena Napoli-Bologna, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-2027; calcio di inizio alle ore 18:00. Da una parte del campo ci saranno i partenopei, reduci da tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. Dopo il ko interno per 2-1 contro il Como, il Napoli è uscito sconfitto 3-2 dalla trasferta contro l’Inter, mentre mercoledì è arrivato l’1-0 subito in casa contro l’Arsenal. La squadra di Allegri non trova la vittoria dalla prima giornata di campionato, quando si impose 2-0 sul campo del Genoa.

Indice

Dall’altra parte ci sarà invece il Bologna, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. I rossoblù hanno raccolto un solo punto nelle prime tre giornate, arrivato nell’ultimo turno con il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo. Nelle prime due uscite erano invece arrivate altrettante sconfitte per 1-0 contro Lazio e Atalanta.

La gara sarà affidata a Kevin Bonacina della sezione di Bergamo coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Ricci, il quarto uomo sarà Mariani. Al VAR andranno Maggioni e Rutella.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI NAPOLI-BOLOGNA]

NAPOLI: Milinkovic-Savic V., Di Lorenzo G., Rrahmani A., Marin R., Spinazzola L., Gilmour B., Lobotka S., Politano M. (dal 1' st Favasuli C.), De Bruyne K. (dal 43' st Olivera M.), Vergara A. (dal 1' st Lang N.), Hojlund R. (dal 30' st Lucca L.). A disposizione: Badiashile B., Beukema S., Contini N., David Neres, Favasuli C., Lang N., Lucca L., Olivera M., Pugliese C. Allenatore: Allegri M..



BOLOGNA: Pessina M., Holm E., Heggem T., Theate A., Miranda J., Ferguson L., Pobega T. (dal 13' st Libra M.), Bernardeschi F. (dal 37' st Enem J.), Amondarain M. (dal 21' st Moro N.), Cambiaghi N. (dal 37' st Mbangula S.), Piccoli R. (dal 13' st Odgaard J.). A disposizione: Alhassane R., Casale N., De Silvestri L., Enem J., Fauske Helland E., Franceschelli M., Libra M., Mbangula S., Moro N., Odgaard J., Skorupski L., Vitik M. Allenatore: Tedesco D..



Reti: al 21' st Lobotka S. (Napoli) .



Ammonizioni: al 31' pt Amondarain M. (Bologna).



Gol annullati: al 7' pt Theate A. per (Bologna).

Milinkovic-Savic V., Di Lorenzo G., Rrahmani A., Marin R., Spinazzola L., Gilmour B., Lobotka S., Politano M. (dal 1' st Favasuli C.), De Bruyne K. (dal 43' st Olivera M.), Vergara A. (dal 1' st Lang N.), Hojlund R. (dal 30' st Lucca L.).Badiashile B., Beukema S., Contini N., David Neres, Favasuli C., Lang N., Lucca L., Olivera M., Pugliese C.Allegri M..Pessina M., Holm E., Heggem T., Theate A., Miranda J., Ferguson L., Pobega T. (dal 13' st Libra M.), Bernardeschi F. (dal 37' st Enem J.), Amondarain M. (dal 21' st Moro N.), Cambiaghi N. (dal 37' st Mbangula S.), Piccoli R. (dal 13' st Odgaard J.).Alhassane R., Casale N., De Silvestri L., Enem J., Fauske Helland E., Franceschelli M., Libra M., Mbangula S., Moro N., Odgaard J., Skorupski L., Vitik M.Tedesco D..al 21' st Lobotka S. (Napoli) .al 31' pt Amondarain M. (Bologna).al 7' pt Theate A. per (Bologna).

L’arbitro

Sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo a dirigere Napoli-Bologna, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-2027; calcio di inizio alle ore 18:00. Sono tre i precedenti del direttore di gara con il Bologna, con un bilancio di due vittorie e un pareggio per i rossoblù. Due, invece, gli incroci con il Napoli, entrambi terminati con una vittoria della formazione partenopea.

I precedenti tra Napoli e Bologna

Napoli e Bologna si sono trovate faccia a faccia ben 155 volte con un bilancio che tende a favore dei partenopei. Sono 62 le vittorie conquistate dagli azzurri contro le 50 dei rossoblù, mentre per 43 volte la gara è terminata in parità. Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate in tre occasioni. In campionato ha sempre avuto la meglio il Bologna, vincendo 2-0 al Dall’Ara e 3-2 al Maradona. Diverso l’esito della finale di Supercoppa Italiana, dove il Napoli si è imposto 2-0 sui rossoblù.

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Il Napoli scende in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, i quattro in difesa saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Marin e Spinazzola. In cabina di regia agirà Lobotka con De Bruyne e Vergara ai suoi lati. L’attacco sarà, invece, formato da Politano, Hojlund e Neres.

QUI BOLOGNA – Il Bologna risponde con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Skorupski, i terzini saranno Holm e Miranda con Heggem e Theate a completare il reparto difensivo. In mediana spazio a Ferguson e Pobega, mentre Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi agiranno sulla trequarti alle spalle di Piccoli.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Tedesco.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Napoli-Bologna valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-2027 sarà trasmesso in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Napoli-Bologna in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.