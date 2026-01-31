Cavese-Casarano: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cavese-Casarano di Sabato 31 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

CAVA DE’ TIRRENI – Sabato 31 gennaio 2026, lo Stadio Simonetta Lamberti ospiterà la partita Cavese-Casarano, sfida valida per la ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel match tra Cavese e Casarano, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo non è la posizione in classifica delle due squadre, ma il fattore campo: la Cavese, infatti, è al sedicesimo posto grazie a 5 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, segno di un discreto cammino. Il Casarano, invece, si ritrova al decimo posto, dopo 8 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, mostrando un buon ruolino di marcia. Alla luce di questi dati, è possibile sosatenere che, nonostante il Casarano sia più alto in classifica, la Cavese parte favorita grazie al fattore campo, che potrebbe influire sull’esito di una partita altrimenti equilibrata.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che la Cavese, con 23 gol segnati e 30 subiti, ha una differenza in gol di -7. Allo stesso tempo, il Casarano ha un record di 31 gol segnati e 39 subiti, con una differenza reti di -8. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una minima differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri indicano che le due squadre sono molto simili dal punto di vista tecnico, caratterizzate entrambe da difese fragili e attacchi che segnano il minimo indispensabile.

La maggior parte dei bookmakers danno i padroni di casa come favoriti. Ciò è dimostrato dal 2.30 per la vittoria della Cavese, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.15, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Lumezzane è di 3.00, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAVESE-CASARANO]

CAVESE:. A disposizione:



CASARANO:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Ciro Aldi della Sezione di Lanciano. Sarà coadiuvato da Simone Della Mea proveniente da Udine e Thomas Storgato appartenente alla sezione di Castelfranco Veneto. Il Quarto Ufficiale sarà Carlo Esposito della Sezione di Napoli, mentre al VAR andrà Luca Chianese proveniente da Napoli. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA CAVESE – Il tecnico Prosperi dovrebbe schierare la propria squadra con il 3-5-2 puntando su solidità ed equilibrio: Boffelli tra i pali, difesa a tre robusta e centrocampo folto per garantire intensità e copertura. Sugli esterni Diarrassouba e Amerighi assicurano spinta, mentre in attacco la coppia Fella–Sorrentino è chiamata a dare peso e concretezza. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

COME ARRIVA IL CASARANO – Il tecnico Di Bari dovrebbe rispondere con il 4-3-3: Bacchin tra i pali, difesa a quattro solida e centrocampo a tre capace di dare ritmo e ordine alla manovra. In attacco il tridente Chiricò–Grandolfo–Leonetti assicura estro, fisicità e profondità. Tale modulo è pensato per favorire l’ampiezza sulle fasce e un pressing alto sui portatori di palla, così da impedire all’avversario di impostare il proprio gioco.

Le probabili formazioni

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Bolcano, Cionek, Loreto; Diarrassouba, Visconti, Maiolo, Orlando, Amerighi; Fella, Sorrentino. Allenatore: Prosperi.

CASARANO (4-3-3): Bacchin; Versienti, Gyamfi, Mercadante, Giraudo; Logoluso, Maiello, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. Allenatore: Di Bari.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Cavese e Casarano in televisione su Sky Sport (canale 254) e Now, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.