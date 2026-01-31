Dolomiti Bellunesi-Virtus Verona: diretta e risultato in tempo reale

Diretta Dolomiti Bellunesi-Virtus Verona di sabato 31 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

BELLUNO – Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 14.30, allo Stadio Dal Molin, la Dolomiti Bellunesi affronterà la Virtus Verona per il ventiquattresimo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La Dolomiti Bellunesi, dopo la pesante sconfitta esterna 5-0 sul campo dell’Alcione Milano per effetto dei gol di Muroni e Pitou (doppoietta) e gol di Scuderi, si ritrova con venticinque punti in classifica, a pari merito con l’AlbinoLeffe, frutto di sei vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. -15 la differenza reti con ventuno gol realizzati e trentasei subiti.

Invece la Virtus Verona, dopo il pareggio interno 2-2 con la Pro Vercelli per effetto dei gol di Cernigoi, Iotti (doppietta) e Pagliuca, si ritrova con diciannove punti in graduatoria, a pari punti con la Pergolettese, frutto di tre vittorie, dieci pareggi ed altrettate sconfitte. -10 la differenza reti con ventidue gol fatti e trentadue subiti. L’incontro sarà diretto da Fabrizio Pacella di Roma 2, che sarà coadiuvato da Michele Decorato di Cosenza e Luca Granata di Viterbo, il quarto ufficiale sarà Andrea Mazzer di Conegliano, operatore Fvs Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI DOLOMITI BELLUNESI-VIRTUS VERONA]

DOLOMITI BELLUNESI:. A disposizione:



VIRTUS VERONA:. A disposizione:



Reti:



Le dichiarazioni

Andrea Bonatti, allenatore della Dolomiti Bellunesi, ha spiegato come la squadra sia ripartita guardando con lucidità alla realtà dei fatti. Ha riconosciuto la brutta figura rimediata contro l’Alcione Milano, una gara in cui la squadra ha mollato la presa e non ha rispettato i valori mostrati nei mesi della sua gestione. Bonatti ha espresso rammarico anche per la sua assenza in panchina, convinto che da bordo campo avrebbe potuto dare un contributo diverso. Si è assunto la responsabilità dell’andamento della partita, sottolineando come alcuni episodi sfortunati abbiano portato la squadra sotto di due gol, generando un contraccolpo mentale che ha causato un vero e proprio cortocircuito. Tuttavia, ha apprezzato il fatto che i giocatori stessi abbiano riconosciuto l’errore, perché lasciarsi andare non è tollerabile.

Il tecnico ha ribadito che ora esiste una sola priorità: riprendere il filo, tutti insieme. Ha definito la Virtus un avversario molto complicato, dotato di qualità, individualità importanti e uno zoccolo duro che negli anni l’ha resa sempre competitiva. Per Bonatti non dovrà esserci alcuna differenza nell’approccio rispetto alle altre partite, e ha auspicato che la squadra non cada nell’errore di farsi condizionare dalla classifica dell’avversario. Ha spiegato che lo staff ha analizzato la Virtus con massimo rispetto, ma con altrettanta attenzione al percorso di crescita della Dolomiti Bellunesi, bruscamente interrotto nelle ultime due uscite. La volontà, ha concluso, è quella di riprendere il cammino con determinazione.

Luigi Fresco, allenatore della Virtus Verona, ha ribadito che l’obiettivo da qui alla fine del campionato è raccogliere il maggior numero possibile di punti, sottolineando come la gara di sabato rappresenti un passaggio importante in questa direzione. Ha spiegato di vivere la trasferta di Feltre quasi come una partita casalinga, trattandosi di un campo che la squadra conosce bene grazie ai ritiri e alle amichevoli disputate negli anni. Fresco ha evidenziato il buon momento del gruppo, sereno e consapevole di poter ancora conquistare i punti necessari.

Il tecnico ha poi ricordato che il traguardo principale resta la salvezza, da raggiungere attraverso lavoro, serenità e concentrazione, mantenendo il focus su una partita alla volta. Secondo Fresco, questo approccio è fondamentale per affrontare con equilibrio e determinazione il percorso che attende la Virtus nelle prossime settimane.

La presentazione del match

QUI BELLUNO – Andrea Bonatti dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Consiglio a difesa della porta; Pittino, Mondonico e Gobetti a completare il pacchetto difensivo; Saccani, Cossalter, Burrai e Mignanelli in mediana; Petito e Clemenza dietro all’unica punta Marconi.

QUI VERONA – Invece Luigi Fresco dovrebbe rispondere con il 3-5-2 con Alfonso tra i pali; Bassi, Ingrosso e Munaretti a completare il reparto arretrato; Amadio, Zarpellon, Gatti, Mastour e Saiani a metà campo; Fabbro e Cernigoi in avanti.

Le probabili formazioni di Dolomiti Bellunesi-Virtus Verona

DOLOMITI BELLUNESI (3-4-2-1): Consiglio; Pittino, Mondonico, Gobetti; Saccani, Cossalter, Burrai, Mignanelli; Petito, Clemenza; Marconi. Allenatore: Andrea Bonatti.

VIRTUS VERONA (3-5-2): Alfonso; Bassi, Ingrosso, Munaretti; Amadio, Zarpellon, Gatti, Mastour, Saiani; Fabbro, Cernigoi. Allenatore: Luigi Fresco.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 256), su Sky Go e Now Tv.