Cavese – Catania: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Cavese – Catania di Sabato 27 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33° giornata del Girone C di Serie C

CAVA DE’ TIRRENI – Cavese – Catania è la sfida valida per la 33° giornata del Girone C di Serie C . Fischio d’inizio in orario alle ore 15:00 di Sabato 27 marzo 2021. Ricordiamo che la gara di andata, disputata il 6 dicembre 2020, era terminata con il risultato di 1-1. Pronostico a favore del Catania con i bookmakers che quotano questo successo a 2.00. La Cavese, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 5 sconfitte; ha realizzato 2 gol e subito 7. Il bilancio del Catania é invece di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5; 6 reti fatte e 4 subite. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Dalle ore 15:00 sarà disponibile la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Ternana in vetta alla classifica di Serie C con 75 punti, l’Avellino si trova in seconda posizione con 60 mentre in terza troviamo il Catanzaro con 54 .

La gara Cavese – Catania , valida per la 33° giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La sfida sarà visibile anche su Sky Primafila (canale 253 satellite).

La Cavese dovrebbe scendere in campo la squadra con il modulo 4-3-3 Bisogno in porta, Kontec e Boben centrali e Nunziante e De Franco terzini, a centrocampo Esposito, Cuccurullo e De Paolo, come ali Russotto e Senesi con Vivacqua unica punta. Il Catania dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1 con Confente tra i pali, pacchetto difensivo con Claiton e Giosa al centro e Calapai e Pinto terzini. In mediana Dall’Oglio con Welbeck e Maldonado- Tridente offensivo composto da Piccolo, Sarao e Russotto.

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Nunziante, Kontec, Boben, De Franco; Esposito, Cuccurullo, De Paoli; Russotto, Vivacqua, Senesi. Allenatore: Campilongo

CATANIA (4-3-3): Confente; Calapai, Claiton, Giosa, Pinto; Welbeck, Maldonado, Dall’Oglio; Piccolo, Sarao, Russotto. Allenatore: Baldini