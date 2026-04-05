Cesena-Sudtirol: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Cesena-Sudtirol di Lunedì 6 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

CESENA – Lunedì 6 aprile, alle ore 12.30, all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, andrà in scena Cesena-Sudtirol. lunch match della trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Cinque punti separano attualmente il Cesena dal Südtirol. I romagnoli occupano l’ottava posizione con 43 punti e hanno vissuto una prima parte di stagione brillante, stabilmente in zona playoff. L’inizio del 2026 non ha però confermato lo stesso ritmo, portando la società a interrompere il rapporto con l’allenatore Michele Mignani a metà marzo. La panchina è stata affidata ad Ashley Cole, ex nazionale inglese e protagonista di una carriera ricca di trofei con Arsenal e Chelsea. All’esordio in campionato è arrivata una sconfitta per 3-0 sul campo del Mantova, seguita però da una pronta reazione con il successo interno per 3-1 contro il Catanzaro. In entrambe le gare Cole ha scelto il 4-2-3-1, modulo che potrebbe essere riproposto anche contro l’FC Südtirol.

La formazione altoatesina si presenta all’appuntamento dopo la sconfitta interna contro il Frosinone per 1-3, maturata prima della sosta. Una gara equilibrata per lunghi tratti, decisa però da episodi che hanno premiato la maggiore concretezza della terza forza del campionato. In classifica, l’FC Südtirol occupa l’undicesimo posto con 38 punti, quattro in più rispetto alla zona playout. Un margine utile ma non sufficiente per abbassare la guardia. La squadra è chiamata a raccogliere punti nelle prossime giornate per chiudere quanto prima il discorso salvezza e garantirsi la quinta partecipazione consecutiva alla Serie B. La trasferta di Cesena apre dunque un capitolo determinante nell’economia del campionato.

La sfida sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Ad assisterlo Thomas Miniutti (Maniago) e Davide Santarossa (Pordenone), quarto ufficiale Gabriele Sacchi (Macerata). Al VAR Alberto Santoro (Messina), affiancato dall’AVAR Luigi Nasca (Bari).

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CESENA-SUDTIROL]

CESENA:. A disposizione:



SüDTIROL:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

COME ARRIVA IL CESENA – Ashley Cole sembra orientato a confermare il 4-2-3-1. Davanti a Klinsmann, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Ciofi, Zaro, Piacentini e Corazza. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Francesconi e Bisoli. Sulla trequarti agiranno Shpendi, Berti e Ciervo, con Vrioni pronto a guidare l’attacco dal primo minuto.

COME ARRIVA IL SUDTIROL – Mancherà l’attaccante Pecorino, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione rimediata contro il Frosinone. Non saranno disponibili neppure Cragno e Kofler. Restano da valutare, le condizioni di Pietrangeli, El Kaouakibi, Simone Davi, Molina e Odogwu, tutti in dubbio per la convocazione.Il Südtirol di Castori dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-2. Adamonis sarà il riferimento tra i pali, protetto dal terzetto difensivo composto da El Kaouakibi, Veseli e Masiello. Sulle corsie laterali agiranno Zedadka e Simone Davi, mentre in mezzo Tait, Tronchin e Casiraghi avranno il compito di costruire gioco e sostenere la fase offensiva. In avanti, confermata la coppia formata da Tonin e Merkaj.

Probabili formazioni di Cesena-Sudtirol

CESENA (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza; Francesconi, Bisoli; Shpendi, Berti, Ciervo; Vrioni. Allenatore: Cole.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Veseli, Masiello; Zedadka, Tait, Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Tonin, Merkaj. Allenatore: Castori.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: