I risultati del 6 aprile 2026: Napoli-Milan per Pasquetta

Big match in serata e altri tre incontri per chiudere la 31° giornata di Serie A, si gioca anche in B e Lega Pro. Successo del Newells Old Boys in Argentina
Il programma di lunedì 6 aprile si è aperto nella notte con il calcio sudamericano. Nella Liga Profesional successo esterno del Newells Old Boys sul Central Cordoba 3-1: dopo 10 minuti Garcia sblocca il risultato quindi raddoppio di Salomon al 40′ e rosso diretto per Pignani. Nella ripresa accorcia Barrera al 19′ e nel recupero Scarpeccio chiude i conti. Nella Serie A Betano ben tre vittorie in trasferta ovvero del Palmeiras per 2-1 sul Bahia, dell’Internacional sul Corinthians e del Bragantino sul Mirassol entrambe per 1-0; senza reti Gremio-Remo.
In Cile poker interno dell’U. De Chile su La Serena mentre in Costa Rica 1-0 dell’Herediano sul Puntaneras e pareggio per 1-1 tra Alajuelense e Guadalupe. In Ecuador l’Aucas passa 1-0 in casa del Macara e in Giamaica due segni X ovvero 1-1 tra Waterhouse e Artnett Gardens e 0-0 tra Mount Pleasant e Racing United. Spostiamoci in Paraguay dove il Guarani ha piegato 1-0 la Libertad e nella Canadian Premier League 2-1 del Cavalry sul Pacific. In Messico fanno 2-2 Guadalajara e U.N.A.M. in Liga MX e 1-1 tra Jaiba Brava e Venados in Liga de Expansion MX.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo i principali appuntamenti in programma. In Serie A si parte dal lunch match Udinese-Como delle 12:30 quindi Lecce-Atalanta alle 15, Juventus-Genoa alle 18 e Napoli-Milan alle 20:45. Si gioca anche in Serie B con otto incontri in particolare alle ore 15 e in Lega Pro tra girone A e C. C’è anche il campionato Primavera 1 con tre match. In Europa troviamo Girona-Villarreal di Liga alle ore 21 mentre in Inghilterra spazio alla Championship.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 6 APRILE 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Central Cordoba - Newells Old Boys 1-3 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE
RAAL La Louviere - Dender 16:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Club Brugge - Anderlecht 13:30
Gent - KV Mechelen 18:30
BRASILE: SERIE A BETANO
Bahia - Palmeiras 1-2 (Finale)
Corinthians - Internacional 0-1 (Finale)
Mirassol - Bragantino 0-1 (Finale)
Gremio - Remo 0-0 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA
Septemvri Sofia - Botev Vratsa 16:00
CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:
Pacific FC - Cavalry 1-2 (Finale)
CILE: LIGA DE PRIMERA
U. De Chile - La Serena 4-0 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Pereira - Alianza 22:30
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA
Puntarenas FC - Herediano 0-1 (Finale)
Alajuelense - Guadalupe 1-1 (Finale)
DANIMARCA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Vejle - Randers 14:00
Odense - Fredericia 16:00
DANIMARCA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Viborg - Aarhus 18:00
ECUADOR: LIGA PRO
Macara - Aucas 0-1 (Finale)
EGITTO: PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE
Kahrabaa Ismailia - Petrojet 17:00
ZED - Arab Contractors 20:00
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Waterhouse - Arnett Gardens 1-1 (Finale)
Mount Pleasant - Racing United 0-0 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Portsmouth - Oxford Utd 13:30
Millwall - Norwich 14:00
Blackburn - West Brom 16:00
Bristol City - Sheffield Utd 16:00
Derby - Stoke 16:00
Ipswich - Birmingham 16:00
Preston - QPR 16:00
Sheffield Wed - Leicester 16:00
Watford - Charlton 16:00
Swansea - Middlesbrough 18:30
Hull - Coventry 21:00
ISRAELE: LIGAT HA'AL
H. Tel Aviv - M. Haifa 19:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Lazio U20 - Napoli U20 1-0 (Finale)
Bologna U20 - Verona U20 14:00
Fiorentina U20 - Frosinone U20 16:00
ITALIA: SERIE A
Udinese - Como 0-0 (*)
Lecce - Atalanta 15:00
Juventus - Genoa 18:00
Napoli - Milan 20:45
ITALIA: SERIE B
Cesena - Südtirol 1-1 (*)
Bari - Modena 15:00
Catanzaro - Monza 15:00
Mantova - Entella 15:00
Reggiana - Pescara 15:00
Venezia - Juve Stabia 15:00
Sampdoria - Empoli 17:15
Carrarese - Spezia 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Giana Erminio - Dolomiti Bellunesi 14:30
Pro Patria - Triestina 14:30
AlbinoLeffe - Pergolettese 17:30
Virtus Verona - Ospitaletto 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Giugliano - Crotone 0-0 (*)
Sorrento - Altamura 1-0 (*)
Audace Cerignola - Latina 14:30
Casarano - Potenza 14:30
Catania - Picerno 14:30
Salernitana - Benevento 14:30
MAROCCO: BOTOLA PRO
Wydad AC - Difaa El Jadidi 21:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
Guarani - Libertad 1-0 (Finale)
PERU: LIGA 1 - APERTURA
FC Cajamarca - Los Chankas 22:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Arouca - Estoril 19:45
Casa Pia - Benfica 21:45
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Sochi - Kazan 18:30
SPAGNA: LALIGA
Girona - Villarreal 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Castellon - Granada 19:00
Gijon - Real Sociedad B 20:30
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Elfsborg - Göteborg 14:00
Hacken - Brommapojkarna 14:00
GAIS - Djurgarden 16:30
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Grasshoppers - Sion 14:00
Servette - Luzern 16:30
St. Gallen - Zurigo 16:30
TURCHIA: SUPER LIG
Kocaelispor - Basaksehir 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Epitsentr - Kudrivka 17:00