I risultati del 6 aprile 2026: Napoli-Milan per Pasquetta

Big match in serata e altri tre incontri per chiudere la 31° giornata di Serie A, si gioca anche in B e Lega Pro. Successo del Newells Old Boys in Argentina

Il programma di lunedì 6 aprile si è aperto nella notte con il calcio sudamericano. Nella Liga Profesional successo esterno del Newells Old Boys sul Central Cordoba 3-1: dopo 10 minuti Garcia sblocca il risultato quindi raddoppio di Salomon al 40′ e rosso diretto per Pignani. Nella ripresa accorcia Barrera al 19′ e nel recupero Scarpeccio chiude i conti. Nella Serie A Betano ben tre vittorie in trasferta ovvero del Palmeiras per 2-1 sul Bahia, dell’Internacional sul Corinthians e del Bragantino sul Mirassol entrambe per 1-0; senza reti Gremio-Remo.

In Cile poker interno dell’U. De Chile su La Serena mentre in Costa Rica 1-0 dell’Herediano sul Puntaneras e pareggio per 1-1 tra Alajuelense e Guadalupe. In Ecuador l’Aucas passa 1-0 in casa del Macara e in Giamaica due segni X ovvero 1-1 tra Waterhouse e Artnett Gardens e 0-0 tra Mount Pleasant e Racing United. Spostiamoci in Paraguay dove il Guarani ha piegato 1-0 la Libertad e nella Canadian Premier League 2-1 del Cavalry sul Pacific. In Messico fanno 2-2 Guadalajara e U.N.A.M. in Liga MX e 1-1 tra Jaiba Brava e Venados in Liga de Expansion MX.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo i principali appuntamenti in programma. In Serie A si parte dal lunch match Udinese-Como delle 12:30 quindi Lecce-Atalanta alle 15, Juventus-Genoa alle 18 e Napoli-Milan alle 20:45. Si gioca anche in Serie B con otto incontri in particolare alle ore 15 e in Lega Pro tra girone A e C. C’è anche il campionato Primavera 1 con tre match. In Europa troviamo Girona-Villarreal di Liga alle ore 21 mentre in Inghilterra spazio alla Championship.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 6 APRILE 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Central Cordoba - Newells Old Boys 1-3 (Finale)



BELGIO: JUPILER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

RAAL La Louviere - Dender 16:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Club Brugge - Anderlecht 13:30

Gent - KV Mechelen 18:30



BRASILE: SERIE A BETANO

Bahia - Palmeiras 1-2 (Finale)

Corinthians - Internacional 0-1 (Finale)

Mirassol - Bragantino 0-1 (Finale)

Gremio - Remo 0-0 (Finale)



BULGARIA: PARVA LIGA

Septemvri Sofia - Botev Vratsa 16:00



CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:

Pacific FC - Cavalry 1-2 (Finale)



CILE: LIGA DE PRIMERA

U. De Chile - La Serena 4-0 (Finale)



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Pereira - Alianza 22:30



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Puntarenas FC - Herediano 0-1 (Finale)

Alajuelense - Guadalupe 1-1 (Finale)



DANIMARCA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Vejle - Randers 14:00

Odense - Fredericia 16:00



DANIMARCA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Viborg - Aarhus 18:00



ECUADOR: LIGA PRO

Macara - Aucas 0-1 (Finale)



EGITTO: PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Kahrabaa Ismailia - Petrojet 17:00

ZED - Arab Contractors 20:00



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Waterhouse - Arnett Gardens 1-1 (Finale)

Mount Pleasant - Racing United 0-0 (Finale)



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Portsmouth - Oxford Utd 13:30

Millwall - Norwich 14:00

Blackburn - West Brom 16:00

Bristol City - Sheffield Utd 16:00

Derby - Stoke 16:00

Ipswich - Birmingham 16:00

Preston - QPR 16:00

Sheffield Wed - Leicester 16:00

Watford - Charlton 16:00

Swansea - Middlesbrough 18:30

Hull - Coventry 21:00



ISRAELE: LIGAT HA'AL

H. Tel Aviv - M. Haifa 19:30



ITALIA: PRIMAVERA 1

Lazio U20 - Napoli U20 1-0 (Finale)

Bologna U20 - Verona U20 14:00

Fiorentina U20 - Frosinone U20 16:00



ITALIA: SERIE A

Udinese - Como 0-0 (*)

Lecce - Atalanta 15:00

Juventus - Genoa 18:00

Napoli - Milan 20:45



ITALIA: SERIE B

Cesena - Südtirol 1-1 (*)

Bari - Modena 15:00

Catanzaro - Monza 15:00

Mantova - Entella 15:00

Reggiana - Pescara 15:00

Venezia - Juve Stabia 15:00

Sampdoria - Empoli 17:15

Carrarese - Spezia 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Giana Erminio - Dolomiti Bellunesi 14:30

Pro Patria - Triestina 14:30

AlbinoLeffe - Pergolettese 17:30

Virtus Verona - Ospitaletto 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Giugliano - Crotone 0-0 (*)

Sorrento - Altamura 1-0 (*)

Audace Cerignola - Latina 14:30

Casarano - Potenza 14:30

Catania - Picerno 14:30

Salernitana - Benevento 14:30



MAROCCO: BOTOLA PRO

Wydad AC - Difaa El Jadidi 21:00



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA

Guarani - Libertad 1-0 (Finale)



PERU: LIGA 1 - APERTURA

FC Cajamarca - Los Chankas 22:00



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Arouca - Estoril 19:45

Casa Pia - Benfica 21:45



RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Sochi - Kazan 18:30



SPAGNA: LALIGA

Girona - Villarreal 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Castellon - Granada 19:00

Gijon - Real Sociedad B 20:30



SVEZIA: ALLSVENSKAN

Elfsborg - Göteborg 14:00

Hacken - Brommapojkarna 14:00

GAIS - Djurgarden 16:30



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Grasshoppers - Sion 14:00

Servette - Luzern 16:30

St. Gallen - Zurigo 16:30



TURCHIA: SUPER LIG

Kocaelispor - Basaksehir 19:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Epitsentr - Kudrivka 17:00

