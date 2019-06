Champions League – L’albo d’oro dal 1993 ad oggi

Questa sera si giocherà la finale di Champions League, ripercorriamo l’albo d’oro della competizione dal 1993 ad oggi

MADRID – Questa sera sarà la sera di tutte le sere con Tottenham e Liverpool che si troveranno faccia a faccia al Wanda Metropolitano di Madrid per disputare la finale di Champions. Se da una parte troviamo i “reds” che sono arrivati per otto volte in finale, vincendo cinque volte il trofeo, dall’altra parte troviamo il Tottenham alla prima finale di un grande europeo dal 1984. La Champions League ha cambiato denominazione dal 1992: la competizione prima aveva il nome di Coppa dei Campioni d’Europa. Ora andiamo proprio a vedere da quell’anno, fino ad oggi, chi ha alzato questo trofeo.

LE FINALI:

1992-93: Olympique Marsiglia ( OM – Milan 1-0)

1993-94: Milan ( Milan – Barcellona 4-0)

1994-95: Ajax (Ajax – Milan 1-0)

1995-96: Juventus (Ajax – Juventus 1-1 2-4 d.c.r.)

1996-97: Borussia Dortmund (Borussia Dortmund – Juventius 3-1)

1997-98: Real Madrid (Juventus – Real Madrid 0-1)

1998-99: Manchester United (Manchester United – Bayern Monaco 2-1)

1999-00: Real Madrid (Real Madrid – Valencia 3-0)

2000-01: Bayern Monaco ( Bayern Monaco – Valencia 1-1 5-4 d.c.r)

2001-02: Real Madrid (Bayer Leverkusen – Real Madrid 1-2)

2002-03: Milan (Juventus – Milan 0-0 2-3 d.c.r.)

2003-04: Porto (Monaco – Porto 0-3)

2004-05: Liverpool (Milan – Liverpool 3-3 2-3 d.c.r)

2005-06: Barcellona (Barcellona – Arsenal 2-1)

2006-07: Milan (Milan – Liverpool 2-1)

2007-08: Manchester United (Manchester United – Chelsea 1-1 6-5 d.c.r.)

2008-09: Barcellona (Barcellona – Manchester United 2-0)

2009-10: Inter (Bayern Monaco – Inter 0-2)

2010-11: Barcellona (Barcellona – Manchester United 3-1)

2011-12: Chelsea (Bayern Monaco – Chelsea 1-1 3-4 d.c.r.)

2012-13: Bayern Monaco (Borussia Dortmund – Bayern Monaco 1-2)

2013-14: Real Madrid (Real Madrid – Atletico Madrid 4-1 d.t.s.)

2014-15: Barcellona (Barcellona – Juventus 3-1)

2015-16: Real Madrid (Real Madrid – Atletico Madrid 1-1 5-3 d.c.r)

2016-17: Real Madrid (Juventus – Real Madrid 1-4)

2017-18: Real Madrid (Real Madrid – Liverpool 3-1)

2018-19: Liverpool – Tottenham