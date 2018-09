Champions League, Real Madrid – Roma: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 21. Per i bookmakers preferenza per i padroni di casa



MADRID – Mercoledì 19 settembre si gioca Real Madrid – Roma, incontro valevole per la prima giornata del Gruppo G della Champions League 2018/2019. Calcio di inizio previsto per le ore 21. Gli spagnoli sono reduci da tre successi consecutivi in questa competizione, quattro negli ultimi cinque anni. Inizio di stagione discreto per la compagine castigliana che viene dal pareggio di Bilbao e in classifica occupa la seconda posizione con 10 punti, a – 3 dal Barcellona. I giallorossi hanno cominciato il campionato in maniera negativa: una vittoria, due pareggi e una sconfitta per la formazione di Di Francesco che domenica si è fatta rimontare dal Chievo. In classifica hanno 5 punti.

Champions League, Real Madrid – Roma: pronostico e quote scommesse

I bookmakers danno favoriti i madrileni. Il segno 1 è quotato mediamente 1,35. Il segno X, invece, vara da 5,30 a 5,50 mentre il segno 2 vale mediamente 8,00.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale mediamente 1,08, l’X/2 oscilla tra 3,20 e 3,25 mentre l’1/2 varia tra 1,15 e 1,16.

I bookmakers pensano che sarà una goleada: l’Under 2,5 è dato da 2,95 a 3,10 mentre l’Over 2,5 è offerto da 1,32 e 1,35. Pensano che andranno a segno entrambe le squadre: il Goal vale infatti da 1,53 a 1,60 mentre il No Goal vale da 2,20 a 2,34.

Il risultato più esatto potrebbe essere il 2-0 (da 8,00 a 9,00), seguito dall’1-1 (da 10,00 a 11,00) e dall’1-0 (da 10,00 a 12,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 3,50 a 3,70.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 20.15, con la comunicazione delle formazioni ufficiali.