Champions League 2020/2021: il punto della situazione prima degli ottavi

Analizziamo la situazione e i possibili accoppiamenti delle varie squadre che si sono qualificate alla fase a eliminazione di questa edizione di Champions League

NYON – Lunedi 14 settembre ore 12, nel quartier generale UEFA di Nyon (Svizzera), andrà di scena il sorteggio per gli ottavi di Finale della Champions League 2020/2021 e coinvolgerà le otto vincitrici dei gironi (teste di serie) e le otto seconde. Come sappiamo le squadre teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa. Nessuna squadra può affrontare un club dello stesso girone di UEFA Champions League o della stessa federazione nazionale. Dopo l’appassionante e sorprendente in alcuni casi, fase a gironi di Champions, le squadre che si sono qualificate come teste di serie sono: Bayern Monaco (GER, A), Manchester City (ENG, C), Liverpool (ENG, D), Chelsea (ENG, E), Borussia Dortmund (GER, F), Juventus (ITA, G), Psg (FRA, H). Tra le seconde nei vari gironi troviamo: Porto (POR, C), Siviglia (ESP, E), Lazio (ITA, F), Barcellona (ESP, G), Siviglia (ESP, E), Lipsia (GER, H), Atletico Madrid (SPA, A), Atalanta (ITA, D).

Possibili avversarie della Juventus

Ecco di seguito quali squadre può incontrare la Juve di Pirlo nelle gare degli ottavi di Champions League:

Porto

Siviglia

Lipsia

Atletico Madrid

Borussia Moenchengladbach

Come possiamo vedere, è un sorteggio che non dovrebbe spaventare i bianconeri. L’unico pericolo potrebbe essere l’Atletico Madrid di Suarez, attaccante che tra i vari intrecci di mercato è stato vicinissimo a vestire proprio la maglia bianconera.

Possibili avversarie della Lazio

Ecco di seguito quali squadre può incontrare la Lazio di Inzaghi nelle gare degli ottavi di Champions League:

Bayern Monaco

Manchester City

Liverpool

Chelsea

PSG

Real Madrid

Un sorteggio da brividi per i biancocelesti, che dopo vent’anni dall’ultima apparizione agli ottavi di Champions, si ritrovano a dover affrontare alcune delle migliori squadre in Europa in questo momento.

Possibili avversarie dell’Atalanta

Ecco di seguito quali squadre può incontrare l’Atalanta di Gasperini nelle gare degli ottavi di Champions League:

Bayern Monaco

Manchester City

Borussia Dortmund

Chelsea

PSG

Real Madrid

L’Atalanta si ritrova nella stessa situazione della Lazio. Comunque vada si tratterà di un duro scontro agli ottavi per poter proseguire il cammino europeo. In questo caso però, per i bergamaschi c’è la possibilità di affrontare il Borussia Dortmund. Contro i tedeschi la squadra di Gasperini ha un conto in sospeso da risolvere.

Le retrocesse in Europa League

Le squadre retrocesse in Europa League saranno sicuramente tra le inside maggiori nell’urna di Nyon, con i sorteggi dei sedicesimi che daranno il via alla fase a eliminazione diretta. Le quattro che insieme alla Roma e alle altre prime dei gironi formeranno il gruppo delle teste di serie saranno Manchester United, Club Brugge, Ajax e Shakhtar. Le quattro retrocesse peggiori che non figureranno tra le teste di serie e che la Roma potrebbe affrontare nei sedicesimi saranno Krasnodar, Olympiakos, Salisburgo e Dinamo Kiev.