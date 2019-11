Chelsea – Ajax 4-4, il tabellino

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso (1’st James); Jorginho, Kovacic (43’st Batshuayi); Willian, Mount(15’st Hudson-Odoi), Pulisic; Abraham. A disp: Caballero, Christensen, Gilmour, Kantè All. Lampard

Ajax (4-3-3):Onana; Tagliafico, Blind, Veltman, Mazraoui; Martinez, Ziyech(27’st Alvarez), van de Beek; Promes, Tadic, Neres(27’st Schuurs).A disp. de Jong, Dest, Huntellar, Marin, Varela. All. Ten Hag

Reti: 2’pt Abraham aut.(A),5’pt,26’st Jorginho rig (C) 20’pt Promes (A), 35’pt Kepa aut. (A), 10’st van de Beek (A), 18’st Azpilicuera (C), 29’st James (C)

Ammoniti: Veltman (A), Blind (A), Tomori (C), Azpilicueta (C), Promes (A)

Espulsi: 23’st Blind (A), 24’st Veltman (A)

Recupero: 1’pt,4’st

Arbitro: Rocchi (ITA)

Stadio: Stamford Bridge, Londra