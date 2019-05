Europa League, Chelsea – Arsenal: i bookmakers dicono “1”

Europa League, Chelsea – Arsenal: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 29 maggio dalle ore 21. Per i bookmakers favorita la squadra di Sarri

Mercoledì 29 maggio si gioca la finale di Europa League. Gara secca. Il Chelsea è arrivato fin qui dopo aver avuto la meglio, nell’ordine, contro Dynamo Kiev e Slavia Praga. L’Arsenal ha eliminato Rennes, Napoli e Valencia

Chelsea – Arsenal: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Calcio in tv oggi del 29 maggio 2019

Chelsea – Arsenal: per i bookmakers favorita la squadra di Sarri

I bookmakers danno nettamente favoritigli inglesi. Il segno 1 è quotato da 2,40 a 2.42. Il segno X è offerto in media a 3,35 mentre il segno 2 oscilla tra 3,00 e 3,10.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,38 a 1,41, l’X/2 è dato mediamente a 1,58, l’1/2 da 1,34 a 1,35.

I bookmakers non si sbilanciano sul numero dei gol: l’Under 2,5 è dato da 1,80 a 1,88 l’Over 2,5 da 1,88 a 1,90. E credono che andrano a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,02 a 2,12, il goal da 1,64 a 1,70.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (dato da 5,75 a 5,90), seguito dall’1-0 (da 7,75 a 8,30) e dal 2-1 (da 9,00 a 9,10) .

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,30 a 4,35.