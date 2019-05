Chelsea – Arsenal: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Chelsea – Arsenal: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la finale di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

BAKU – Mercoledì 29 maggio alle ore 21 andrà in scena Chelsea – Arsenal, incontro valevole per la finale di Europa League 2018/2019. Da una parte c’è la compagine di Sarri che ha staccato il pass per la finale eliminando il Francoforte soltanto ai calci di rigore. I Blues hanno concluso la stagione regolare con il terzo posto in Premier League. Dall’altra parte, invece, ci sono i Gunners che hanno raggiunto la finale di Baku eliminando il Valencia nel doppio confronto. La squadra di Emery ha chiuso in quinta posizione la stagione regolare di Premier League.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 29 maggio alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CHELSEA – La compagine di Sarri dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Kepa in porta, pacchetto difensivo composto da Azpilicueta e Emerson sulle corsie esterne mentre nel mezzo Luiz e Christensen. A centrocampo Jorginho in cabina di regia Barkley e Kovacic mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Willian, Higuain e Hazard.

QUI ARSENAL – La squadra di Emery dovrebbe schierarsi col 3-4-1-2 con Cech tra i pali, pacchetto arretrato formato da Monreal, Koscielny e Sokratis. A centrocampo Xhaka e Torreira in cabina di regia con Kolasinac e Niles sulle corsie esterne mentre davanti Ozil alle spalle del tandem offensivo composto da Lacazette e Aubameyang.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Chelsea – Arsenal, valevole per la finale di Europa League 2018/2019, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno e TV8.

Le probabili formazioni di Chelsea – Arsenal

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson; Barkley, Jorginho, Kovacic; Willian, Higuain, Hazard. Allenatore: Sarri

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Monreal, Koscielny, Sokratis; Kolasinac, Xhaka, Torreira, Maitland-Niles; Ozil; Lacazette, Aubameyang. Allenatore: Emery

STADIO: Stadio Olimpico