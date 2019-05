Chelsea-Arsenal 4-1, il tabellino: i Blues vincono l’Europa League

Il tabellino di Chelsea-Arsenal 4-1 il risultato finale: doppietta di Hazard e reti di Giroud e Pedro per il successo della compagine di Sarri.

BAKU – Il Chelsea di Maurizio Sarri vince l’edizione 2018/2019 dell’Europa League. Nella finale di Baku i Blues si impongono 4-1 sull’Arsenal conquistando per la seconda volta il trofeo dopo il successo di cinque anni fa ai danni del Benfica. Succede tutto nella seconda frazione con gli uomini di Sarri che, nel giro di un quarto d’ora, chiudono il match con Giroud, Pedro e Hazard. I Gunners provano a riaprirla con Iwobi ma Hazard chiude nuovamente i conti regalando il successo al Chelsea.

Chelsea-Arsenal 4-1: il tabellino del match

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kovacic (76′ Barkley), Jorginho, Kantè; Pedro (71′ Willian), Giroud, Hazard. Allenatore: Sarri

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal (66′ Guendouzi); Maitland-niles, Xhaka, Torreira (67′ Iwobi), Kolasinac; Ozil (77′ Willock); Lacazette, Aubameyang. Allenatore: Emery

RETI: 49′ Giroud (C), 60′ Pedro (C), 65′ Rig. Hazard (C), 69′ Iwobi (A), 72′ Hazard (C)

AMMONIZIONI: Pedro, Christensen (C)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico di Baku