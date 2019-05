Europa League, Chelsea-Arsenal: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Chelsea-Arsenal: incontro valevole per la finale di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21 italiane.

BAKU – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Chelsea ed Arsenal nel match valevole per la finale di Europa League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Chelsea con Pedro, Giroud e Hazard a comporre il tridente offensivo mentre l’Arsenal risponde col 3-4-1-2 con Ozil alle spalle della coppia d’attacco formata da Lacazette e Aubameyang.

Le formazioni ufficiali di Chelsea-Arsenal

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kantè; Pedro, Giroud, Hazard. Allenatore: Sarri

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. Allenatore: Emery